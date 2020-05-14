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ماليزيا تسمح بإقامة صلاة عيد الفطر مع تراجع الإصابات بكورونا

تحرير:رويترز ١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٧ م
ماليزيا
ماليزيا
قالت الحكومة الماليزية إنها سترفع حظرا مفروضا على صلاة الجماعة في المساجد اعتبارا من يوم الجمعة قبل عيد الفطر في إطار تخفيف تدريجي لإجراءات الإغلاق العام التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا. يأتي هذا بعد إعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية في ماليزيا التي سجلت 6819 حالة إصابة و112 وفاة بفيروس كورونا. ويسبق قرار الحكومة عيد الفطر الذي يوافق 24 مايو أيار هذا العام. وقال ذو الكفل محمد البكري وزير الشؤون الدينية إن العاصمة كوالالمبور ستكون ضمن مناطق ستسمح بصلاة الجماعة على ألا يتجاوز عدد المصلين 30 شخصا.
ويستثنى من هذا القرار 12 ولاية تطبق قوانينها الخاصة فيما يتعلق بالشؤون الدينية لكن الوزير صرح بأنه يمكنهم اتخاذ إجراءات مماثلة إذا رغبوا في ذلك.وعلى الرغم من تراجع حالات الإصابة اليومية باطراد فإن المدارس والجامعات ستظل مغلقة حتى التاسع من يونيو.ورصدت السلطات الصحية ست بؤر لإصابات جماعية تشمل مدارس
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إعصار بلبل (2)

الفلبين تجلي 200 ألف شخص بسبب إعصار

قال مسئولون إن السلطات الفلبينية، بدأت فى إجلاء 200 ألف شخص من منازلهم في المناطق الساحلية والجبلية، بسبب مخاوف من سيول وانهيارات أرضية مع وصول إعصار إلى اليابسة، اليوم الخميس.
المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

الصحة العالمية: فيروس كورونا لا ينتهي ولا يختفي أبدًا

قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد، قد لا ينتهي أبداً، وقد ينضم إلى مزيج الفيروسات التي تقتل الناس في جميع أنحاء العالم كل عام، بحسب وصفه، مضيفا: "قد يصبح هذا الفيروس مجرد فيروس متوطن آخر في مجتمعاتنا، وقد لا يختفي هذا الفيروس أبدًا، فيروس نقص المناعة المكتسبة HIV (المسبب لمرض الإيدز) لم يختف، أنا لا أقارن بين المرضين، ولكن أعتقد أنه من المهم أن نكون واقعيين. لا أعتقد أن أي شخص يمكنه التنبؤ بموعد انتهاء أو اختفاء هذا المرض".
كورونا والحجر الصحي (4)

خلال 24 ساعة.. 195 وفاة و888 إصابة بكورونا في إيطاليا

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الأربعاء، أن الوفيات الناجمة عن وباء كورونا ارتفعت بواقع 195 حالة اليوم الأربعاء، مقابل 172 ليوم أمس، مضيفة أن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض إلى 888 من 1402 يوم الثلاثاء، مشيرة أن العدد الإجمالي لضحايا الفيروس منذ ظهوره في 21 فبراير بلغ 31106، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما يبلغ عدد الحالات المؤكدة 222104، وهو خامس أعلى رقم عالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.
فيروس كورونا

إصابات كورونا تتجاوز 4.26 مليون شخص عالميا

أفادت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في العالم تجاوزت 4,26 مليون شخص بحلول صباح اليوم الأربعاء.
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كورونا والحجر الصحي (5)

على مدار 24 ساعة.. فرض حظر التجوال في عيد الفطر بالسعودية

قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر خمسة أيام، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إذ قال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه حتى ذلك الحين ستظل الأنشطة الاقتصادية مفتوحة ويُسمح بحرية الحركة للأشخاص من التاسعة صباحا، حتى الخامسة مساء باستثناء مكة التي لا تزال خاضعة لحظر كامل.
جامعة-الاسكندرية

إجراءات من جامعة الإسكندرية لاحتمالية عودة الدراسة بعد العيد

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، حزمة قرارات حالة عودة الدراسة عقب إجازة عيد الفطر، تتعلق بنظام الدراسة والامتحانات للفصل الدراسي الثاني، في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فضلا عن حرص الجامعة على تيسير كافة الإجراءات للطلاب بشكل يحقق التباعد الاجتماعي المطلوب وتخفيف التكدس في لجان الامتحانات، موضحا أنه بالنسبة للطلاب الباقون للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج بالنسبة لسنوات النقل، وكذلك الطلاب المقيدين بكافة الفرق الدراسية بما فيهم طلاب السنوات النهائية المحملين بمواد تخلف من سنوات نقل سابقة.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

لمواجهة كورونا.. تركيا تبدأ الإفراج عن آلاف السجناء

بدأت تركيا، اليوم الأربعاء، إجراءات الإفراج عن سجناء، بموجب تعديل قانوني يتيح ذلك، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ نقلت وكالة الأنباء التركية الأناضول عن مصادر، وصفتها بالمطلعة، قولها إن القرار دخل حيز التنفيذ من مساء أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن يشمل 90 ألف شخص. كان البرلمان التركي قد وافق، الإثنين الماضي، على مشروع قانون أعده حزب العدالة والتنمية، والحركة القومية، بموجبه يفرج عن نزلاء السجون المفتوحة والمحكومين ممن ينطبق عليهم الإفراج المشروط، وذلك حتى 31 مايو المقبل، وفقا لسبوتنيك.
كورونا والحجر الصحي (14)

«خلال 24 ساعة».. 761 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 761 وفاة جديدة بكورونا في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ أكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت 12868 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بـ4605 حالات جديدة إلى 98476 إصابة. وخضع 11170 شخصا في المملكة المتحدة خلال آخر 24 ساعة لفحص كورونا، ووصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 313.7 ألف شخص، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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