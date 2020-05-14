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تفاصل شراكة المصرية للاتصالات في كابل 2Africa البحري

يضم التحالف المصرية للاتصالات وCHINA TELECOM، وفيسبوك، و إم.تي.إن جلوبال كونكت، وأورنج، والاتصالات السعودية، ومجموعة فودافون العالمية، وشركة غرب المحيط الهندي للكوابل
تحرير:أحمد البرماوي ١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م
المهندس عادل حامد
المهندس عادل حامد
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن عقد شراكة مع تحالف للكابلات البحرية يضم 7 من مقدمي خدمات الاتصالات العالميين لإنشاء الكابل البحري “2Africa” وهو كابل ضخم يدور حول القارة الإفريقية مروراً بـ 16 دولة ويهدف إلى تعزيز خدمات الاتصالات وتطوير مستقبل خدمات الإنترنت في أفريقيا والشرق الأوسط. ووقعت الشركة أيضا اتفاقية عبور مع أعضاء تحالف الكابل وشركة ايرتيل الهندية لتوفير مسارات أرضية حديثة وفريدة من نوعها في مصر باستخدام مسارات مختلفة لربط البحر الأحمر والبحر المتوسط بواسطة محطات إنزال جديدة برأس غارب والسويس.
ويضم التحالف إلى جانب المصرية للاتصالات كل من شركة الصين الدولية لخدمات المحمول، وفيسبوك، وشركة إم.تي.إن جلوبال كونكت، وشركة أورنج، وشركة الاتصالات السعودية، ومجموعة فودافون العالمية، وشركة غرب المحيط الهندي للكوابل. ويعد الكابل الجديد أحد أضخم مشرعات الكوابل البحرية في العالم، وسيقوم بربط قارة أوروبا
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البنك-المركزي

«سياسات البنك المركزي» تقرر الإبقاء على سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا يـوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25? و10.25? و9.75?على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ?. ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.9 ? في ابريل 2020 من 5.1? في مارس 2020 ويرجع الارتفاع إلى التأثير السلبي لفترة الأساس نتيجة الارتفاع المحدود في المستوى العام للأسعار في ابريل 2019، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في ابريل 2020 والذي عكس أثر فيروس كورونا وكذلك الارتفاع الموسمي بسبب شهر رمضان.
مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع اورنچ مصر تطلقان قوافل المساعدة

«اورنچ» تساند آلاف الأسر بالمواد الغذائية والمطهرات

أطلقت "اورنچ مصر" مبادرة جديدة للتكفل بإطعام آلاف الأسر في شهر رمضان بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك في إطار مجموعة من المبادرات التي تعمل الشركة على تنفيذها في إطار مسؤوليتها المجتمعية وضمن جهودها المستمرة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها مصر بسبب فيروس كورونا وتداعيات الوباء على نشاط الأعمال وضرره الخاص على العمالة غير المنتظمة، ولذا قررت "اورنچ مصر" تخصيص جزء من الدعم لهذه الفئة المتضررة كي تواصل بذلك الجهود التي بدأتها قبيل شهر رمضان لمساندة الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا بكل ما يلزم لعبور الأزمة.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

بلومبرج: مصر لديها فجوة تمويلية بـ10 مليار دولار

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن إحتياجات التمويل في مصر حاسمة للبنك المركزي خلال الفترة الحالية، بما يضمن فترة توقف أطول لتثبت أسعار الفائدة بعد انخفاض قياسي في مارس. وأشارت إلى التركيز ينصب في الوقت الحالي على سد فجوة التمويل التي تقدر بحوالي 10 مليار دولار في عام 2020، حيث تعد المعدلات المرتفعة للفائدة ميزة في وقت تتطلع العديد من الدول الناشئة إلى وقف التدفقات المالية الخارجة وسط الوباء العالمي. ولفتت إلى أن ارتفاع التضخم في الشهر الماضي هو سبب إضافي يجعل لجنة السياسة النقدية تحافظ على سعر الإيداع الرئيسي عند 9.25? يوم الخميس.
اسعار-الذهب-دهب (3)

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. والعيار يقفز 6 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بقيمة تراوحت بين 4 و 6 جنيهات في سعر جرام الذهب الواحد دون المصنعية.
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خطوط-محمول

هل تستجيب شركات الاتصالات لشكاوي العملاء في مصر؟

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقرير "منظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات"، والذي يرصد مؤشرات متابعة شكاوى المستخدمين الواردة لمركز الشكاوى بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رقم 155، ويشمل التقرير مؤشرات عدد الشكاوى الواردة للمركز ونسبة الشكاوى التي تم الاستجابة لها بعد التصعيد للجهاز خلال فترة القياس ومتوسط زمن الاستجابة للشكوى لدى مقدم الخدمة، وذلك خلال الربع الأول من عام 2020. ويأتي ذلك ضمن التزام الجهاز بدوره في تعزيز طرق التواصل والتفاعل مع المستخدمين.
كورونا

6 نصائح من وزارة الصحة.. ماذا تفعل في الحجر المنزلي؟

نشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، 6 نصائح يجب على كل من يخضعون للحجر المنزلي اتباعها، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المتسجد (كوفيد - 19)، وجاءت هذه النصائح كالتالي:
حسام-الجمل-مساعد-وزير-الاتصالات

كيف استخدم المصريون وسائل الاتصالات خلال فترة الحظر؟

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريرا يظهر ارتفاع مؤشرات استخدام خدمات الاتصالات وذلك في ظل الاجراءات الاحترازية وتطبيق حظر التجوال خلال شهر مارس وأبريل واستكمال العملية التعليمة لطلاب المدارس والجامعات بنظام التعلم عن بعد؛ حيث يتضح من التقرير الزيادة الكبيرة في استهلاك الانترنت وتطبيقاتها خلال فترة الحظر والتحميل الشديد على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة نتيجة تطبيق حظر التجوال وبقاء المشتركين لفترات أطول في المنازل. وتظهر مقارنة مؤشرات خدمات الاتصالات في الأسبوع الثاني من شهر ابريل بالأسبوع الثاني من شهر مارس ما يلي:
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: المنتحر ليس كافرا.. والتعامل معه يكون كمريض نفسي

أكدت دار الإفتاء، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، وجاء ذلك في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت.
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