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بلومبرج: مصر لديها فجوة تمويلية بـ10 مليار دولار

١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
الاقتصاد
الاقتصاد
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن إحتياجات التمويل في مصر حاسمة للبنك المركزي خلال الفترة الحالية، بما يضمن فترة توقف أطول لتثبت أسعار الفائدة بعد انخفاض قياسي في مارس. وأشارت إلى التركيز ينصب في الوقت الحالي على سد فجوة التمويل التي تقدر بحوالي 10 مليار دولار في عام 2020، حيث تعد المعدلات المرتفعة للفائدة ميزة في وقت تتطلع العديد من الدول الناشئة إلى وقف التدفقات المالية الخارجة وسط الوباء العالمي. ولفتت إلى أن ارتفاع التضخم في الشهر الماضي هو سبب إضافي يجعل لجنة السياسة النقدية تحافظ على سعر الإيداع الرئيسي عند 9.25? يوم الخميس.
وقال محمد أبوباشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس: “لانتوقع أن يعمل البنك المركزي على تخفيض أسعار الفائدة قبل تغطية فجوة التمويل في البلاد ، ما لم يكن هناك تدهور خطير في التوقعات الاقتصادية في ضوء فيروس كورونا المستجد.ويمكن أن يساعد تحذير البنك المركزي في الحماية من عمليات البيع
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قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا يـوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25? و10.25? و9.75?على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ?. ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.9 ? في ابريل 2020 من 5.1? في مارس 2020 ويرجع الارتفاع إلى التأثير السلبي لفترة الأساس نتيجة الارتفاع المحدود في المستوى العام للأسعار في ابريل 2019، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في ابريل 2020 والذي عكس أثر فيروس كورونا وكذلك الارتفاع الموسمي بسبب شهر رمضان.
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كباش معابد الكرنك في حالة سيئة بسبب ترميم خاطئ منذ 50 عاما

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