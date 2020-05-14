بلومبرج: مصر لديها فجوة تمويلية بـ10 مليار دولار

١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

الاقتصاد

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن إحتياجات التمويل في مصر حاسمة للبنك المركزي خلال الفترة الحالية، بما يضمن فترة توقف أطول لتثبت أسعار الفائدة بعد انخفاض قياسي في مارس. وأشارت إلى التركيز ينصب في الوقت الحالي على سد فجوة التمويل التي تقدر بحوالي 10 مليار دولار في عام 2020، حيث تعد المعدلات المرتفعة للفائدة ميزة في وقت تتطلع العديد من الدول الناشئة إلى وقف التدفقات المالية الخارجة وسط الوباء العالمي. ولفتت إلى أن ارتفاع التضخم في الشهر الماضي هو سبب إضافي يجعل لجنة السياسة النقدية تحافظ على سعر الإيداع الرئيسي عند 9.25? يوم الخميس.

وقال محمد أبوباشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس: “لانتوقع أن يعمل البنك المركزي على تخفيض أسعار الفائدة قبل تغطية فجوة التمويل في البلاد ، ما لم يكن هناك تدهور خطير في التوقعات الاقتصادية في ضوء فيروس كورونا المستجد.ويمكن أن يساعد تحذير البنك المركزي في الحماية من عمليات البيع

وقال محمد أبوباشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس: “لانتوقع أن يعمل البنك المركزي على تخفيض أسعار الفائدة قبل تغطية فجوة التمويل في البلاد ، ما لم يكن هناك تدهور خطير في التوقعات الاقتصادية في ضوء فيروس كورونا المستجد.



ويمكن أن يساعد تحذير البنك المركزي في الحماية من عمليات البيع العالمية بعد أن شهدت مصر بالفعل أكبر تدفقات رأسمالية خارجة لها على الإطلاق بلغت حوالي 17 مليار دولار في الشهرين الماضيين، بينما يعاني الاقتصاد من ضائقة بعد القيود المفروضة لاحتواء تفشي الفيروس.



وقال صانعو السياسات إن خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية في مارس قدم “الدعم المناسب” للنشاط المحلي .







