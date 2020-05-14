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«سياسات البنك المركزي» تقرر الإبقاء على سعر الفائدة

١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٠ م
البنك المركزي
البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا يـوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25? و10.25? و9.75?على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ?. ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.9 ? في ابريل 2020 من 5.1? في مارس 2020 ويرجع الارتفاع إلى التأثير السلبي لفترة الأساس نتيجة الارتفاع المحدود في المستوى العام للأسعار في ابريل 2019، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في ابريل 2020 والذي عكس أثر فيروس كورونا وكذلك الارتفاع الموسمي بسبب شهر رمضان.
وقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم في ابريل 2020 مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة السلع الغذائية الأساسية، والذي فاق انخفاض المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وبالتالي، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 2.5 ? في ابريل 2020 مقابل 1.9 ? في مارس 2020.واستمر معدل نمو
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مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع اورنچ مصر تطلقان قوافل المساعدة

«اورنچ» تساند آلاف الأسر بالمواد الغذائية والمطهرات

أطلقت "اورنچ مصر" مبادرة جديدة للتكفل بإطعام آلاف الأسر في شهر رمضان بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك في إطار مجموعة من المبادرات التي تعمل الشركة على تنفيذها في إطار مسؤوليتها المجتمعية وضمن جهودها المستمرة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها مصر بسبب فيروس كورونا وتداعيات الوباء على نشاط الأعمال وضرره الخاص على العمالة غير المنتظمة، ولذا قررت "اورنچ مصر" تخصيص جزء من الدعم لهذه الفئة المتضررة كي تواصل بذلك الجهود التي بدأتها قبيل شهر رمضان لمساندة الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا بكل ما يلزم لعبور الأزمة.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

بلومبرج: مصر لديها فجوة تمويلية بـ10 مليار دولار

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن إحتياجات التمويل في مصر حاسمة للبنك المركزي خلال الفترة الحالية، بما يضمن فترة توقف أطول لتثبت أسعار الفائدة بعد انخفاض قياسي في مارس. وأشارت إلى التركيز ينصب في الوقت الحالي على سد فجوة التمويل التي تقدر بحوالي 10 مليار دولار في عام 2020، حيث تعد المعدلات المرتفعة للفائدة ميزة في وقت تتطلع العديد من الدول الناشئة إلى وقف التدفقات المالية الخارجة وسط الوباء العالمي. ولفتت إلى أن ارتفاع التضخم في الشهر الماضي هو سبب إضافي يجعل لجنة السياسة النقدية تحافظ على سعر الإيداع الرئيسي عند 9.25? يوم الخميس.
المهندس عادل حامد

تفاصل شراكة المصرية للاتصالات في كابل 2Africa البحري

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن عقد شراكة مع تحالف للكابلات البحرية يضم 7 من مقدمي خدمات الاتصالات العالميين لإنشاء الكابل البحري “2Africa” وهو كابل ضخم يدور حول القارة الإفريقية مروراً بـ 16 دولة ويهدف إلى تعزيز خدمات الاتصالات وتطوير مستقبل خدمات الإنترنت في أفريقيا والشرق الأوسط. ووقعت الشركة أيضا اتفاقية عبور مع أعضاء تحالف الكابل وشركة ايرتيل الهندية لتوفير مسارات أرضية حديثة وفريدة من نوعها في مصر باستخدام مسارات مختلفة لربط البحر الأحمر والبحر المتوسط بواسطة محطات إنزال جديدة برأس غارب والسويس.
اسعار-الذهب-دهب (3)

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. والعيار يقفز 6 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بقيمة تراوحت بين 4 و 6 جنيهات في سعر جرام الذهب الواحد دون المصنعية.
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البنك-المركزى-المصرى

هل تطلب مصر 9 مليارات دولار إضافية من صندوق النقد؟

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ثانية من الدعم المالي بعدما تلقت تمويلا طارئا بقيمة 2.8 مليار دولار. وبسؤاله عن تقرير لوكالة بلومبرج عن أن مصر ستطلب 5 مليارات دولار أخرى من صندوق النقد الدولي و4 مليارات دولار من مصادر تمويلية أخرى ليصل الإجمالي إلى 9 مليارات دولار، قال لقناة العربية الإخبارية إن الرقم قريب من ذلك. وكانت وكالة بلومبرج قالت إن مصر تتطلع للحصول على أكثر من 8.5 مليار دولار، بحسب مصدر مسؤول تحدث مع الوكالة.
أسعار-الفائدة (2)

«إتش سي» تتوقع تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس القادم نظرا لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020. قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي: "نعتقد أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبيا خلال شهر رمضان والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر.
البنك-المركزى

اتحاد الغرف يطالب بضم القطاع التجاري لمبادرة المركزي

وجه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم المعلم، خطابا للمحافظ البنك المركزي طارق عامر، يطالب فيه بأن يتم ضم القطاع التجاري والخدم للمبادرة التي أطلقها البنك بمنح قروض ميسرة بفائدة 5% إلى 8%، لتشغيل بعض القطاعات ومن بينها قطاع السياحة "المطاعم والكافيهات السياحية والفنادق"، وذلك لما تعرضت له من تداعيات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
البنك-المركزى-المصرى

نائب يطالب بضم شركات التكنولوجيا لمبادرة «المركزي»

تقدم النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، باقتراح برغبة إلى محافظ البنك المركزي الدكتور طارق عامر، لضم الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه لتمويل القطاعات الإنتاجية.
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