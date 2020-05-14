«سياسات البنك المركزي» تقرر الإبقاء على سعر الفائدة

١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٠ م

البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا يـوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25? و10.25? و9.75?على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ?. ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.9 ? في ابريل 2020 من 5.1? في مارس 2020 ويرجع الارتفاع إلى التأثير السلبي لفترة الأساس نتيجة الارتفاع المحدود في المستوى العام للأسعار في ابريل 2019، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في ابريل 2020 والذي عكس أثر فيروس كورونا وكذلك الارتفاع الموسمي بسبب شهر رمضان.

وقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم في ابريل 2020 مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة السلع الغذائية الأساسية، والذي فاق انخفاض المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وبالتالي، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 2.5 ? في ابريل 2020 مقابل 1.9 ? في مارس 2020.واستمر معدل نمو