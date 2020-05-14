الغندور: يجب إلغاء الدوري والأهلي يغار من الزمالك

تحرير:علي الزيني ١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٣ م

خالد الغندور

أكد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه من الطبيعي أن لا يكون محايدا، خاصة وأنه يعمل في قناة ناديه، جاء ذلك في تصريحات إذاعية عبر برنامج "النجوم في رمضان"، الذي يذاع على إذاعة الشباب والرياضة، قائلا: "من الطبيعي ألا أكون محايدا، لأني أعمل في قناة النادي الذي أنتمي إليه". وواصل الغندور: "أرى أن مرتضى منصور قدم الكثير للزمالك، خلال السنوات الماضية، ومن الطبيعي أن أوافق على سياسة مجلس إدارة النادي، وكل ما يقوله مرتضى يتحمله هو".

وعن مصير عودة النشاط الرياضي، قال: "صحة الإنسان أهم بكثير من أي بطولة، لذلك يجب إلغاء الدوري.. إذا كان الأهلي في نفس الوضع، كان سيطالب بإلغاء المسابقة".وأضاف: "لكن المسئولين في الأهلي ينظرون للأمر، على أن الزمالك حصل على بطولتين هذا العام، بينما لم يفز ناديهم بأي لقب، وهذه أزمتهم".واختتم تصريحاته بالحديث