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الإصابات تقترب من 400.. الصحة تسجل 15 حالة وفاة جديدة بكورونا

١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٦:١٥ م
وزيرة الصحة هالة زايد
وزيرة الصحة هالة زايد
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة حتى اليوم، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم 2626 متعافيا.
وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا
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الصحة: 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاربعاء، خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم 2486 متعافيا.
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عدد إصابات كورونا حول العالم يتجاوز 4 ملايين حالة

تخطى عدد الإصابات حول العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم السبت، حاجز 4 ملايين مصاب، فيما وصل عدد الوفيات إلى 276 ألفا و880 حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى مليون و402 ألف و323 حالة. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا، إذ سجلت مليون و322 ألفا و223 حالة إصابة، توفي منهم 78 ألفا و622 شخصا، فيما تماثل للشفاء 223 ألفا و749 شخصا، فيما سجلت إسبانيا -الأولى أوروبيا- 262 ألفا و783 حالة إصابة بالفيروس، توفي منهم 26 ألفا و478 شخصا، فيما تماثل للشفاء 173 ألفا و157 شخصا.
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تطورات كورونا في «بنها الجامعي».. سلبية مسحات 18 ممرضا وعودة العمل تدريجيا

لا تزال إجراءات تتبع مخالطي الحالات المصابة بفيروس كوروتا المستجد، مستمرة داخل مستشفيات بنها الجامعي في إطار الإطمئنان على سلامة الأطقم الطبية والحرص على سلامتهم، إذ أخذت إدارة المستشفى 18 مسحة جديدة من أطقم التمريض، جاءت نتائجها جميعا سلبية، ليستقر عدد المصابين بمرض "كوفيد 19" الذين تم اكتشافهم حتى الآن عند 21 حالة، بحسب بيان المكتب الإعلامي لمستشفيات بنها الجامعية، فيما يتواصل أخذ المزيد من المسحات لجميع العاملين بالمستشفى، للإطمئنان عليهم في إطار عمليات رصد المخالطين والكشف المبكر عن المصابين.
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تعايشًا مع كورونا.. المنشآت الحكومية بالإسكندرية تستعد لعودة العمل

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خطة التشغيل الآمن للمنشآت الحكومية التي تتضمن مجموعة من التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ كلف بتعميم نشرها وإلزام تطبيقها على جميع المنشآت الحكومية التابعة للمحافظة بما يحقق عودة العمل بكامل القوة التشغيلية وسلامة جميع العاملين، مشددًا على جميع المنشآت التابعة للمحافظة بالإلتزام الكامل بالتعليمات والتدابير الاحترازية الواردة بخطة التشغيل، محذرا بالمحاسبة والمعاقبة الفورية لأي تجاوز في عدم تطبيق تلك الإجراءات.
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