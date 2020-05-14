صلاح: رفضت تواجد فاروق جعفر في الزمالك لهذا السبب

تحرير:علي الزيني ١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٦:١٨ م

فاروق جعفر

قال محمد صلاح، لاعب ومدرب الزمالك السابق، أنه طالب بمنع فاروق جعفر من دخول القلعة البيضاء، مشيراً إلى أن علاقتهما داخل الكرة كانت أكثر من رائعة. وتحدث محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج "أقر وأعترف" الذي يذاع على قناة "أون تايم سبورت"، قائلا: علاقتي مع كابتن فاروق جعفر داخل الكرة كانت أكثر من ممتازة، لكني لا أحب أعماله التي يؤذي بها بعض الناس، وأذاني مرة واحدة أثناء تواجدنا سويا في الجهاز الفني لنادي الزمالك عندما استعان بنا مرتضى منصور رئيس النادي".

وواصل صلاح:" فاروق تسبب في الأذي له لأنه تسبب في رحيلي عن الزمالك عندما أتت الفرصة لي لأكون الرجل الأول بالجهاز، تم إسناد لي مهمة اختيار الجهاز، وكان فاروق جعفر يريد التواجد في الجهاز معي، وأنا كنت رافض تواجده".وأضاف:" جلسنا مع مرتضى منصور من أجل تحديد أدوارنا لكني قلت له أنني لا أريد العمل مع فاروق

وواصل صلاح:" فاروق تسبب في الأذي له لأنه تسبب في رحيلي عن الزمالك عندما أتت الفرصة لي لأكون الرجل الأول بالجهاز، تم إسناد لي مهمة اختيار الجهاز، وكان فاروق جعفر يريد التواجد في الجهاز معي، وأنا كنت رافض تواجده".



وأضاف:" جلسنا مع مرتضى منصور من أجل تحديد أدوارنا لكني قلت له أنني لا أريد العمل مع فاروق جعفر ورحلت عن الفريق، وهو استمر 3 أو 4 شهور ثم رحل".



واستطرد:" كذلك فاروق جعفر أذى الزمالك كثيرا في الملعب وخارج الملعب، وأنا كنت من ضمن الناس الذي طلبت من الفريق بمنعه من دخول الزمالك عندما هرب إلى أمريكا ونحن لاعبين في القلعة البيضاء، هناك أشياء أيضا لا يكمن أن أبوح بها قام بها فاروق جعفر مع اللاعبين والمدربين وتسببت في خسارة بطولات لنادي الزمالك".