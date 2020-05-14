رياضة

صلاح: رفضت تواجد فاروق جعفر في الزمالك لهذا السبب

تحرير:علي الزيني ١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٦:١٨ م
فاروق جعفر
فاروق جعفر
قال محمد صلاح، لاعب ومدرب الزمالك السابق، أنه طالب بمنع فاروق جعفر من دخول القلعة البيضاء، مشيراً إلى أن علاقتهما داخل الكرة كانت أكثر من رائعة. وتحدث محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج "أقر وأعترف" الذي يذاع على قناة "أون تايم سبورت"، قائلا: علاقتي مع كابتن فاروق جعفر داخل الكرة كانت أكثر من ممتازة، لكني لا أحب أعماله التي يؤذي بها بعض الناس، وأذاني مرة واحدة أثناء تواجدنا سويا في الجهاز الفني لنادي الزمالك عندما استعان بنا مرتضى منصور رئيس النادي".
وواصل صلاح:" فاروق تسبب في الأذي له لأنه تسبب في رحيلي عن الزمالك عندما أتت الفرصة لي لأكون الرجل الأول بالجهاز، تم إسناد لي مهمة اختيار الجهاز، وكان فاروق جعفر يريد التواجد في الجهاز معي، وأنا كنت رافض تواجده".وأضاف:" جلسنا مع مرتضى منصور من أجل تحديد أدوارنا لكني قلت له أنني لا أريد العمل مع فاروق
اقرأ المزيد
خالد-الغندور (1)

الغندور: يجب إلغاء الدوري والأهلي يغار من الزمالك

أكد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه من الطبيعي أن لا يكون محايدا، خاصة وأنه يعمل في قناة ناديه، جاء ذلك في تصريحات إذاعية عبر برنامج "النجوم في رمضان"، الذي يذاع على إذاعة الشباب والرياضة، قائلا: "من الطبيعي ألا أكون محايدا، لأني أعمل في قناة النادي الذي أنتمي إليه". وواصل الغندور: "أرى أن مرتضى منصور قدم الكثير للزمالك، خلال السنوات الماضية، ومن الطبيعي أن أوافق على سياسة مجلس إدارة النادي، وكل ما يقوله مرتضى يتحمله هو".
سعد سمير

عبد الحفيظ: ملتزمون بتسديد عقد سعد سمير

نفي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وجود أي أزمات تتعلق بعملية قيد سعد سمير لاعب الفريق، مؤكدًا أن ما يروجه البعض بشأن تخلي القلعة الحمراء عن اللاعب أمر عار تماماً من الصحة، وكل هدفه هو هدم استقرار الفربق، خاصة بعد التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، المنتقل حديثا إلى صفوف الفريق. وتحدث عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "سعد سمير من أبناء الأهلي المخلصين وأحد قادته الذين قدموا الكثير للنادي خلال فترة تواجده".
تركي-آل-الشيخ

السوق خرج عن السيطرة.. آل الشيخ يتحدث عن تأثير كورونا على كرة القدم

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، إن الأزمة التي يمر بها العالم خلال الفترة الحالية، بانتشار فيروس كورونا، سيكون لها تأثير على مسار الكرة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن ناديه أصبح معروفًا في أوروبا والعالم الآن، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "يجب أن يكون هناك تفكير خارج الصندوق في الوقت الحالي لمالكي الأندية والداعمين، في ألميريا".
اقرأ المزيد من الأخبار
خالد-الغندور (1)

الغندور: يجب إلغاء الدوري والأهلي يغار من الزمالك

أكد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه من الطبيعي أن لا يكون محايدا، خاصة وأنه يعمل في قناة ناديه، جاء ذلك في تصريحات إذاعية عبر برنامج "النجوم في رمضان"، الذي يذاع على إذاعة الشباب والرياضة، قائلا: "من الطبيعي ألا أكون محايدا، لأني أعمل في قناة النادي الذي أنتمي إليه". وواصل الغندور: "أرى أن مرتضى منصور قدم الكثير للزمالك، خلال السنوات الماضية، ومن الطبيعي أن أوافق على سياسة مجلس إدارة النادي، وكل ما يقوله مرتضى يتحمله هو".
سعد سمير

عبد الحفيظ: ملتزمون بتسديد عقد سعد سمير

نفي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وجود أي أزمات تتعلق بعملية قيد سعد سمير لاعب الفريق، مؤكدًا أن ما يروجه البعض بشأن تخلي القلعة الحمراء عن اللاعب أمر عار تماماً من الصحة، وكل هدفه هو هدم استقرار الفربق، خاصة بعد التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، المنتقل حديثا إلى صفوف الفريق. وتحدث عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "سعد سمير من أبناء الأهلي المخلصين وأحد قادته الذين قدموا الكثير للنادي خلال فترة تواجده".
المصري

المصري: الأندية تعاني ماديا ونطالب بإلغاء الدوري

أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه أبلغ اتحاد الكرة، ووزارة الشباب والرياضة، برغبته في عدم استئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. وتحدث الخولي، في تصريحات إذاعية مساء اليوم الثلاثاء، عبر إذاعة الشباب والرياضة، قائلا: "أبلغنا اتحاد الكرة ووزارة الرياضة برغبتنا في عدم استئناف الدوري وإلغاء البطولة بشكل رسمي، استكمال الدوري أصبح صعبا وغير وارد، لأن البطولة لن تستأنف قبل منتصف يونيو المقبل، إذن متى سيتم الانتهاء من المسابقة".
وليد-صلاح-الدين-هشام-حنفى

هشام حنفي يفجر مفاجأة بشأن تآمر لاعبي الأهلي لرحيله

قال هشام حنفي لاعب الأهلي السابق، إن بعض لاعبي الفريق تآمروا عليه من أجل رحيله عن القلعة الحمراء، وكانوا يدفعون الأموال للجماهير من أجل الهجوم عليه. وتحدث هشام حنفي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا: "بعض اللاعبين تآمروا علي لرحيلي عن الأهلي، علمت ذلك بعد رحيلي بأن البعض كان يدفع أموالا للجماهير كي يشتموني، كنا في التدريب قبل مباراة الزمالك في حضور 400 متفرج في مختار التتش، وفوجئت بالجماهير تسبني بدون سبب، بعد ذلك علمت حقيقة الأمر، وأنهم كانوا يريدون رحيلي وبالتالي يدفعون الأموال للجماهير كي تسبني".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]