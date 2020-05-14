بكاء وخوف.. لحظات رعب لـ«بوسي» في «رامز مجنون رسمي»

تحرير:محمد أبو زيد ١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٥ م

رامز جلال

وقعت المطربة بوسي ضحية برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، وعندما كشفت المذيعة «آروى» عن صورة رامز، علقت بوسي قائلة: «يخربيت سنينه بموت فيه»، وعند خروجه من البوستر صرخت قائلة: «يانهارك أسود»، وبسؤالها عن لون شعره قالت: «هو غريب بس لذيذ» ليقوم برش شعرها باللون الأزرق، وعند تحريكها بالكرسي في كل الاتجاهات انتابتها لحظات من الصراخ ونطقت الشهادة، وقالت لرامز« مش هعرف أغني تاني وربنا»، وعند إغراقها في حوض المياه انتابتها حالة من الخوف عند رؤية الكابوريا متوسلة له بتركها مؤكدة خوفها من الكابوريا.

وعلى رغبة الفنان رامز جلال، غنت المطربة بوسي أغنية: «بحب اتنين سوا»، وظلت تصرخ مرددة: «ياعم ماتهزرش مابحبش كده»، ودخلت في نوبة خوف من الثعبان، ما دفع رامز لإلغاء الفقرة بسبب خوفها الشديد. وفي نهاية الفقرة طلب منها الفنان رامز جلال مسامحته لتقول على مضض: «سامحتك يا رامز». يذكر