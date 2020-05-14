الطيب: الفقراء لهم دور تاريخي في دعم الأنبياء والرسالات الإِلهية

تحرير:محمد فتحي ١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:١٨ م

شيخ الأزهر

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الفقراء لهم دَور تاريخيُّ كبيرُ في دعمِ الرسالاتِ الإِلهيَّةِ والوقوفِ إلى جانبِ الأنبياءِ والمرسلين، والتَّاريخ يُثبتُ أن الفُقَراءَ كانوا أَذرُعَ الأنبياءِ وسواعدَهُم القويةَ في نشرِ الدعوةِ إلى اللهِ تعالى، وهِدَايَةِ الناسِ إلى الحقِّ والخيرِ والجمالِ.. كما يُثبِتُ أن الترفُّعَ عليهم والأنفةَ منهم كثيرًا ما مثَّل عقبةً كأْداءَ صدَّتْ المستكبرين، وأَعمَت أبصارَهم وبصائِرَهُم.

وأضاف، أن القرآن الكريم يكشف لنا قصة الوجهاءِ مِن قوم نوح -عليه السلام- وما أبدَوهُ مِن عُذرٍ في رَفضِهم وتمرُّدِهم على دَعوته، وقالوا له: {أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ} الذين ليسَ لهم مالٌ ولا عِزٌّ ولا جاهٌ، فكان رده عليه السلام: {قالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * إِنْ