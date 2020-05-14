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الطيب: الفقراء لهم دور تاريخي في دعم الأنبياء والرسالات الإِلهية

تحرير:محمد فتحي ١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:١٨ م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الفقراء لهم دَور تاريخيُّ كبيرُ في دعمِ الرسالاتِ الإِلهيَّةِ والوقوفِ إلى جانبِ الأنبياءِ والمرسلين، والتَّاريخ يُثبتُ أن الفُقَراءَ كانوا أَذرُعَ الأنبياءِ وسواعدَهُم القويةَ في نشرِ الدعوةِ إلى اللهِ تعالى، وهِدَايَةِ الناسِ إلى الحقِّ والخيرِ والجمالِ.. كما يُثبِتُ أن الترفُّعَ عليهم والأنفةَ منهم كثيرًا ما مثَّل عقبةً كأْداءَ صدَّتْ المستكبرين، وأَعمَت أبصارَهم وبصائِرَهُم.
وأضاف، أن القرآن الكريم يكشف لنا قصة الوجهاءِ مِن قوم نوح -عليه السلام- وما أبدَوهُ مِن عُذرٍ في رَفضِهم وتمرُّدِهم على دَعوته، وقالوا له: {أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ} الذين ليسَ لهم مالٌ ولا عِزٌّ ولا جاهٌ، فكان رده عليه السلام: {قالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * إِنْ
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احمد-الطيب (3)

شيخ الأزهر: العالم يمر بوقت عصيب تحت أزمة عاتية والأمل في الله

ألقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، كلمة متلفزة بمناسبة الدعوة التي أطلقتها «اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية» بالصلاة والدعاء من أجل الإنسانية والتقرب إلى الله لدفع وباء كورونا عن العالم، قائلا إننا إذ ندعو العالم -اليوم- للتوجه إلى العلي القدير، والتقرب إليه بالعبادة والدعاء، فإننا -في الوقت نفسه- نستحث في البشرية جمعاء هذه الواشجة الجامعة واللُّحمة المشتركة بين أبنائها، ألا وهي لُحمة الأخوة الإنسانية، من أجل استعادة اكتشاف قيم العدل والسلام والتعايش والمساواة بين البشر جميعًا.
هالة-زايد

الإصابات تقترب من 400.. الصحة تسجل 15 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة حتى اليوم، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم 2626 متعافيا.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 398 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و15 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.
بورصة (2)

البورصة تفقد 3.8 مليار جنيه بنهاية التعاملات

اختتم مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"، تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 1.05 % ليغلق عند مستوى 10287 نقطة.
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احمد-الطيب (3)

الطيب: تصنيف العائلات إلى طبقات ليس من الإسلام ولا التحضر

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن التأسيس الفلسفي لخُلُق التواضعِ في الإسلام هو أنهُ يأتي نتيجة حتميَّة لمبدأُ "المساواةِ"، الذي أصَّلَه اللهُ تعالى ورسولُه -صلى الله عليه وسلم- في القرآنِ الكريمِ والسُّنَّةِ النبوية المشرَّفة، وكذا مبدأُ رجوعِ الناسِ جميعًا في أصلِهم إلى أبٍ واحدٍ وأمٍّ واحدةٍ، متسائلا: لماذا الاستكبارُ إذن بين المتساوينِ؟.
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الطيب: بر الوالدين من أفضل الأعمال بعد التوحيد وعبادة الله

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن «بر الوالدين» من أهم الموضوعات التي يجب التذكير بها في شهر رمضان، حيث إن بر الوالدين من أفضل الأعمال بعد التوحيد وعبادة الله، وهو على قدم المساواة مع الصلاة والزكاة كما جاء على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: {وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (31) وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا}، وأن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر حتى لو كان التعبير عن العقوق بكلمة «أف».
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الطيب: كورونا ليس عقابًا من الله بل آية تدعو للتفكير في أفعالنا

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنَّ شهر رمضان يأتي هذا العام وسط ظروف صعبة ومختلفة عن الأعوام السابقة، نتيجة الخوف والتوتر، بل والرعب الذي تسبب فيه تفشي وباء كورونا المستجد، إضافة إلى ذلك، ما زلنا نحن الشرقيين نعاني من كوابيس الحروب التي فرضت علينا فرضا، ودفعنا وما زلنا ندفع نحن العرب والمسلمين ثمنها غاليا ومكلفا، بل باهظ التكلفة من الدماء والتشرد والخراب والتدمير، وبدل أن كنا نخشى الموت على جنودنا وقواتنا، أصبحنا نخشى الموت في بيوتنا ومراقدنا ومع أهلينا وأبنائنا.
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الطيب: تضرعوا بصدق إلى الله ليرفع البلاء عن البشر

أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، ترحيبهما وتلبيتهما لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو، إذ قال فضيلة الإمام في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أُرحب بالنداء الإنساني النبيل الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بدعوة الناس حول العالم للصلاة والدعاء وفعل الخير من أجل أن يرفع الله جائحة كورونا عن أسرتنا البشرية».
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