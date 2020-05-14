سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

شيخ الأزهر: العالم يمر بوقت عصيب تحت أزمة عاتية والأمل في الله

تحرير:محمد فتحي ١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٣ م
الدكتور أحمد الطيب_شيخ الأزهر الشريف
الدكتور أحمد الطيب_شيخ الأزهر الشريف
ألقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، كلمة متلفزة بمناسبة الدعوة التي أطلقتها «اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية» بالصلاة والدعاء من أجل الإنسانية والتقرب إلى الله لدفع وباء كورونا عن العالم، قائلا إننا إذ ندعو العالم -اليوم- للتوجه إلى العلي القدير، والتقرب إليه بالعبادة والدعاء، فإننا -في الوقت نفسه- نستحث في البشرية جمعاء هذه الواشجة الجامعة واللُّحمة المشتركة بين أبنائها، ألا وهي لُحمة الأخوة الإنسانية، من أجل استعادة اكتشاف قيم العدل والسلام والتعايش والمساواة بين البشر جميعًا.
وأثنى فضيلته على دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وقال إنها دعوةٌ صادقة مخلصة للتوجه لمن بيده ملكوتُ كلِّ شيء، والتضرُّع إليه، بالصَّلاةِ والدُّعاءِ والإنابةِ إليه واللجوء إلى حولِه وقوَّتِه، من أجلِ أن يعجل كشفَ هذه الغمة عن عبادِه، وأن يعافيهم من عواقبِها وتداعياتها، وأن يَشفي المرضى ويرحم الموتى
اقرأ المزيد
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: الفقراء لهم دور تاريخي في دعم الأنبياء والرسالات الإِلهية

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الفقراء لهم دَور تاريخيُّ كبيرُ في دعمِ الرسالاتِ الإِلهيَّةِ والوقوفِ إلى جانبِ الأنبياءِ والمرسلين، والتَّاريخ يُثبتُ أن الفُقَراءَ كانوا أَذرُعَ الأنبياءِ وسواعدَهُم القويةَ في نشرِ الدعوةِ إلى اللهِ تعالى، وهِدَايَةِ الناسِ إلى الحقِّ والخيرِ والجمالِ.. كما يُثبِتُ أن الترفُّعَ عليهم والأنفةَ منهم كثيرًا ما مثَّل عقبةً كأْداءَ صدَّتْ المستكبرين، وأَعمَت أبصارَهم وبصائِرَهُم.
هالة-زايد

الإصابات تقترب من 400.. الصحة تسجل 15 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة حتى اليوم، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم 2626 متعافيا.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 398 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و15 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.
بورصة (2)

البورصة تفقد 3.8 مليار جنيه بنهاية التعاملات

اختتم مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"، تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 1.05 % ليغلق عند مستوى 10287 نقطة.
اقرأ المزيد من الأخبار
احمد-الطيب (1)

الطيب: كورونا ليس عقابًا من الله بل آية تدعو للتفكير في أفعالنا

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنَّ شهر رمضان يأتي هذا العام وسط ظروف صعبة ومختلفة عن الأعوام السابقة، نتيجة الخوف والتوتر، بل والرعب الذي تسبب فيه تفشي وباء كورونا المستجد، إضافة إلى ذلك، ما زلنا نحن الشرقيين نعاني من كوابيس الحروب التي فرضت علينا فرضا، ودفعنا وما زلنا ندفع نحن العرب والمسلمين ثمنها غاليا ومكلفا، بل باهظ التكلفة من الدماء والتشرد والخراب والتدمير، وبدل أن كنا نخشى الموت على جنودنا وقواتنا، أصبحنا نخشى الموت في بيوتنا ومراقدنا ومع أهلينا وأبنائنا.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أبو مازن يدعو الفلسطينين للمشاركة في الصلاة من أجل الإنسانية

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الأحد، مشاركته في دعوة اللجنة العليا للإخوة الإنسانية، تحت عنوان "الصلاة من أجل الإنسانية"، إذ قال الرئيس الفلسطيني، أرحب ومعي كل أبناء الشعب الفلسطيني، بمسلميه ومسيحييه وسامرييه، بدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، التي أعلنها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، للصلاة والدعاء إلى الله العلي القدير أن يرفع عن الإنسانية بلاء فيروس كورونا.
احمد-الطيب (3)

الطيب: تضرعوا بصدق إلى الله ليرفع البلاء عن البشر

أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، ترحيبهما وتلبيتهما لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو، إذ قال فضيلة الإمام في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أُرحب بالنداء الإنساني النبيل الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بدعوة الناس حول العالم للصلاة والدعاء وفعل الخير من أجل أن يرفع الله جائحة كورونا عن أسرتنا البشرية».
كورونا

466 إصابة بكورونا في فلسطين خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 466 إصابة، منها 132 في مدينة القدس، موضحة في بيان أن الإصابات هي لثلاثة فلسطينيين من بلدة كفر عقب شمال القدس، بينها إصابة لطفل 6 سنوات، وإصابتان في قطاع غزة، وفقا لروسيا اليوم.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]