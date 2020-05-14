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وزير سوداني: هناك مخاوف من انهيار سد النهضة

تحرير:وكالات ١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:١٦ م
سد النهضة
سد النهضة
أكد وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين، أن مخاوف السودان من إنشاء "سد النهضة" تطغى على آماله في هذا المشروع، مشيرا أن هناك مخاوف من انهيار السد، قائلا: "هناك دائما خطر ولو ضئيل في حصول انهيار بالسد، لأن الإنسان لم يخلق هذا الكون، ولذلك يبقى أي عمل بشري عرضة ولو بنسبة ضئيلة لخطر الانهيار". وتابع: "نحن نرى أن المشكلة الأساسية في موضوع السد هي عدم التوصل إلى اتفاق على مواعيد ملء حوض السد، وأقول هذا الكلام وأنا لست متخصصا وأيضا لست من تابع عن كثب المفاوضات في واشنطن لأن هذه المفاوضات معقدة جدا وفيها جوانب فنية كبيرة وأنا غير ملم بها".
وقال: "أما عن آمال السودان من بناء السد، هذا السد يعطينا كهرباء مستديمة"، موضحا "هناك شراكة مع إثيوبيا للاستفادة في المنتجات الزراعية والمعدنية وخلافها، وتبادل منافع ضخمة ومن ضمن الأشياء الأخرى أيضا ثبات منسوب النهر، لأن من إشكالاتنا، عدم الاستفادة من كامل حصتنا المائية"، وفقا لروسيا اليوم.وحول نقاط
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إغلاق ولاية في السودان بعد تزايد إصابات كورونا

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