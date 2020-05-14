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للتحقيق معه.. ترامب يدعو لاستجواب أوباما في الكونجرس

تحرير:وكالات ١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٠ م
ترامب
ترامب
أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نداء إلى استدعاء سلفه باراك أوباما، إلى الكونجرس ليدلي إفاداته فيما سماه ترامب "أكبر جريمة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة"، إذ ذكر ترامب اليوم، على حسابه تويتر: "لو كنت سيناتورا أو عضوا في الكونجرس لكان أول شخص كنت سأستدعيه لإدلاء الشهادات حول أكبر جريمة سياسية وفضيحة في تاريخ الولايات المتحدة هو بالتأكيد الرئيس السابق أوباما"، مشددًا على أن أوباما كان "على دراية تامة بشأن كل شيء"، وحث السيناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام على الكف عن الإدلاء بالكلام الفارغ واعتبار أوباما "السيد الشاب الطيب" واستدعائه.
ولم يكشف ترامب عما يعتبره "أكبر جريمة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة"، لكنه سبق أن وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى إدارة أوباما، متهما إياها بفتح تحقيق غير مشروع بحقه أواخر 2016-أوائل 2017، وفقا لروسيا اليوم.وفي 2017-2019 أجرى المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقا في مزاعم التواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية
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ترامب: تطوير لقاح ضد فيروس كورونا نهاية العام الجاري

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ينوي إشراك الجيش في عمليات توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بعد الحصول عليه، إذ قال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم الخميس: "تعرفون أن توزيع اللقاح عمل واسع النطاق. يجري حاليا استنفار عسكري ونعتزم أن نكون قادرين حتى نهاية هذا العام على توفيره للكثير من الناس بشكل سريع جدا". وأكد ترامب أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستطور لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية هذا العام، مشددا من جديد على أن إدارته تستنفر "العسكريين والقوات الأخرى" في هذا السياق.
دونالد ترامب

فوكس بيزنس: ترامب يقول إن أمله خاب كثيرا في الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن أمله خاب كثيرا في الصين بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بعد مرور وقت قصير من اتفاق البلدين على المرحلة 1 من اتفاق تجاري.
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ترامب يدرس فرض عقوبات على الصين بسبب انتشار كورونا

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مشروع قانون اقترحه السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام حول فرض عقوبات على الصين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
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الرئيس الأمريكي: التعامل مع الصين مكلف للغاية

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا الصين، معتبرا أن التعامل معها مكلف للغاية، مجددا اتهامه لها بضلوعها في انتشار فيروس كورونا، إذ قال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "كما قلت لفترة طويلة، فإن التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية، لقد أبرمنا للتو صفقة تجارية رائعة، ولم يكد الحبر يجف، حتى أصيب العالم بالطاعون، في إشارة إلى فيروس كورونا، من الصين، 100 صفقة تجارية لا تعوض خسارة كل تلك الأرواح البريئة"، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
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البيت الأبيض: العلاقة بين أمريكا والصين في حالة من خيبة الأمل

قال البيت الأبيض يوم الأربعاء، إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هي واحدة من خيبة الأمل والخيانة، إذ أفادت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، بأن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين في حالة من خيبة الأمل والإحباط، مضيفة أن العلاقة مع الصين ليست جيدة، مما يسلط الضوء على الخلاف المتعمق بين واشنطن وبكين. وتأتي التصريحات التي ألقيت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التصريحات بين بكين وواشنطن حول أصول فيروس كورونا الذي أودى بحياة مئات الآلاف في جميع أنحاء العالم وقلب الحياة في جميع أنحاء العالم.
كورونا والحجر الصحي (4)

كورونا حول العالم.. مليونين و726 ألف إصابة وتجاوز الوفيات 191 ألف

أظهرت البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى أكثر من مليونين و726 حتى صباح اليوم الجمعة. وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و726الف و194 صباح اليوم الجمعة.
دونالد ترامب

ترامب: تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة 60 يوما

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيصدر مرسوما حول وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا، موضحا خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتم تعليق الهجرة لمدة 60 يوما، ثم سيتم مراجعة المرسوم، مشيرا إلى أنه سيوقعه يوم الأربعاء على الأرجح، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ستدرس إجراءات إضافية في مجال الهجرة «لحماية العاملين الأمريكيين»، معتبرا أن تعليق الهجرة سيسمح بتوفير «الموارد الطبية الحيوية للمواطنين الأمريكيين»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
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ترامب: الضغط على الكونجرس لدعم الشركات الصغيرة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحكومة الأمريكية ستشتري 75 مليون برميل نفط لتخزينها ضمن الاحتياطي الاستراتيجي، مؤكدًا خلال مؤتمره اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، «أنه سيواصل الضغط على الكونجرس لدعم الشركات الصغيرة، بعد انهيار أسعار النفط». وأضاف الرئيس الأمريكي، "نتمنى أن يتم التصويت غدا في مجلس الشيوخ على خطة دعم الشركات الصغيرة، وفقًا لسبوتنيك".
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