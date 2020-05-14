ترامب: تطوير لقاح ضد فيروس كورونا نهاية العام الجاري

تحرير:وكالات ١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٨ م

ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ينوي إشراك الجيش في عمليات توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بعد الحصول عليه، إذ قال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم الخميس: "تعرفون أن توزيع اللقاح عمل واسع النطاق. يجري حاليا استنفار عسكري ونعتزم أن نكون قادرين حتى نهاية هذا العام على توفيره للكثير من الناس بشكل سريع جدا". وأكد ترامب أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستطور لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية هذا العام، مشددا من جديد على أن إدارته تستنفر "العسكريين والقوات الأخرى" في هذا السياق.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض أنه يستهدف الحصول على 300 مليون جرعة للقاح ضد فيروس كورونا حتى أواخر 2020 مع التركيز على توزيعه بين السكان المسنين بالدرجة الأولى، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.ونشرت منظمة الصحة العالمية قائمة تضم 83 لقاحا محتملا ضد فيروس كورونا يجري العمل عليها في دول عدة، مشيرة إلى أن