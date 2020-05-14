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ترامب: تطوير لقاح ضد فيروس كورونا نهاية العام الجاري

تحرير:وكالات ١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٨ م
ترامب
ترامب
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ينوي إشراك الجيش في عمليات توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بعد الحصول عليه، إذ قال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم الخميس: "تعرفون أن توزيع اللقاح عمل واسع النطاق. يجري حاليا استنفار عسكري ونعتزم أن نكون قادرين حتى نهاية هذا العام على توفيره للكثير من الناس بشكل سريع جدا". وأكد ترامب أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستطور لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية هذا العام، مشددا من جديد على أن إدارته تستنفر "العسكريين والقوات الأخرى" في هذا السياق.
وسبق أن أعلن البيت الأبيض أنه يستهدف الحصول على 300 مليون جرعة للقاح ضد فيروس كورونا حتى أواخر 2020 مع التركيز على توزيعه بين السكان المسنين بالدرجة الأولى، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.ونشرت منظمة الصحة العالمية قائمة تضم 83 لقاحا محتملا ضد فيروس كورونا يجري العمل عليها في دول عدة، مشيرة إلى أن
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دونالد ترامب

للتحقيق معه.. ترامب يدعو لاستجواب أوباما في الكونجرس

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نداء إلى استدعاء سلفه باراك أوباما، إلى الكونجرس ليدلي إفاداته فيما سماه ترامب "أكبر جريمة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة"، إذ ذكر ترامب اليوم، على حسابه تويتر: "لو كنت سيناتورا أو عضوا في الكونجرس لكان أول شخص كنت سأستدعيه لإدلاء الشهادات حول أكبر جريمة سياسية وفضيحة في تاريخ الولايات المتحدة هو بالتأكيد الرئيس السابق أوباما"، مشددًا على أن أوباما كان "على دراية تامة بشأن كل شيء"، وحث السيناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام على الكف عن الإدلاء بالكلام الفارغ واعتبار أوباما "السيد الشاب الطيب" واستدعائه.
دونالد ترامب

فوكس بيزنس: ترامب يقول إن أمله خاب كثيرا في الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن أمله خاب كثيرا في الصين بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بعد مرور وقت قصير من اتفاق البلدين على المرحلة 1 من اتفاق تجاري.
ترامب

ترامب يدرس فرض عقوبات على الصين بسبب انتشار كورونا

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مشروع قانون اقترحه السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام حول فرض عقوبات على الصين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي: التعامل مع الصين مكلف للغاية

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا الصين، معتبرا أن التعامل معها مكلف للغاية، مجددا اتهامه لها بضلوعها في انتشار فيروس كورونا، إذ قال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "كما قلت لفترة طويلة، فإن التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية، لقد أبرمنا للتو صفقة تجارية رائعة، ولم يكد الحبر يجف، حتى أصيب العالم بالطاعون، في إشارة إلى فيروس كورونا، من الصين، 100 صفقة تجارية لا تعوض خسارة كل تلك الأرواح البريئة"، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
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دونالد ترامب

بعد إصابة حارسه الشخصي.. ترامب يخضغ لفحص كورونا يوميًّا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيخضع مع نائبه مايك بنس، إلى فحص فيروس كورونا المستجد يوميا، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، أن الفحص اليومي سيطبق على نائب الرئيس وبعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض كذلك، مؤكدًا أنه لم يكن على اتصال منتظم مع المساعد الذي أصيب بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الفحوص أثبتت عدم إصابة الرئيس دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الجيش الأمريكي، الذي يعمل بمجمع البيت الأبيض بالفيروس.
فيروس- كورونا (7)

وفيات كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز الـ74 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، حاجز 74 ألف حالة، إذ سجلت في الولايات المتحدة 1256039 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 74093 وفاة، ما يساوي 5.9% من عدد الحالات المرصودة، و205215 شفاء، أي 16.3%. وارتفع عدد المصابين بالفيروس خلال اليوم الحالي بواقع 18406 أشخاص، بينما بلغت زيادة الوفيات حتى الآن 1822 حالة، وفقا لروسيا اليوم. وتأتي من نصيل الولايات المتحدة 33% من العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في العالم و28.1% من حصيلة المتوفين جراء المرض.
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البيت الأبيض: العلاقة بين أمريكا والصين في حالة من خيبة الأمل

قال البيت الأبيض يوم الأربعاء، إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هي واحدة من خيبة الأمل والخيانة، إذ أفادت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، بأن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين في حالة من خيبة الأمل والإحباط، مضيفة أن العلاقة مع الصين ليست جيدة، مما يسلط الضوء على الخلاف المتعمق بين واشنطن وبكين. وتأتي التصريحات التي ألقيت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التصريحات بين بكين وواشنطن حول أصول فيروس كورونا الذي أودى بحياة مئات الآلاف في جميع أنحاء العالم وقلب الحياة في جميع أنحاء العالم.
ترامب

ترامب: لا أصدق بيانات الصين حول وفيات كورونا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يصدق إحصائيات الصين المنشورة رسميا بشأن فيروس كورونا، فيما صرح بأنه يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين لتقدير مدى تطبيق بكين للصفقة التجارية، إذ قال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الأربعاء في البيت الأبيض، إنه يصدق الأرقام التي تنشرها السلطات المعنية الأمريكية حول الوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد، ولا يصدق بيانات حكومة الصين حول حصيلة الضحايا فيها نتيجة الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها.
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