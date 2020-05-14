جريمة

القبض على «مودة الأدهم» أثناء اختبائها في كمبوند بأكتوبر

تحرير:التحرير ١٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ م
أرشيفية
أرشيفية
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم «فتاة التيك توك»، أثناء اختبائها فى كمباوند مدينة 6 أكتوبر لقيامها بنشر مواد تحرض على الفسق والفجور. ورصدت الأجهزة الأمنية عدة فيديوهات للفتاة مودة الأدهم، ترتدى فيها ملابس فاضحة، وتأتى بحركات مثيرة تحض على الفسق والفجور، إذ أثبتت التحريات أن الفتاة قدمت عدة فيديوهات على برامج السوشيال ميديا تحرض فيها على الفسق والفجور.
وفي وقت سابق، أخلت نيابة القاهرة الجديدة، سبيل المدونة مودة الأدهم - ذات المليون ونصف متابعا على «الإنستجرام» - بكفالة 20 ألف جنيه، بعد اتهامها بخرق حظر التحرك في مدينتي.وتلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارًا من المقدم تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم التجمع الأول، بتحرير
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عودة العمل بـ«استئناف القاهرة» في يونيو.. وإلغاء الإجازة القضائية

أصدر المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بعودة العمل بجميع دوائر المحكمة ومأمورياتها بصفة تدريجية، اعتبارا من يوم الإثنين 1 يونيو المقبل، بعد تعليق العمل كإجراء احترازى لمواجهة كورونا، ونص القرار الذى حمل الرقم 109 لسنة 2020، أنه بالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح تنعقد جلساتها فى الأربع أيام الأولى من أيام دور الانعقاد.
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التحريات تكشف غموض مقتل مسن ببدروم منزله بالزقازيق

يباشر رجال المباحث العامة بمديرية أمن الزقازيق، جهودهم لكشف غموض مقتل مالك عقار بمدينة الزقازيق، إذ عثرت أسرته على رب الأسرة المسن مقتولًا وغارقًا فى دمائه ببدروم العقار الذي يقطنونه، بدائرة قسم ثان الزقازيق واتهمت أسرة الفقيد شخص آخر على خلافات معهم بارتكاب الجريمة، وجاري التحري عن صحة الاتهام، ومراجعة كاميرات المراقبة لبيان هوية المترددين على مكان الجريمة، وفحص علاقات المتهم وآخر مكالمات هاتفية أجراها، فيما تم إخطار النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثمان لتحديد أسباب الوفاة وكيفية حدوثها.
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«زهق منها».. كشف جريمة مقتل سيدة وابنتها بسوهاج

شاب فى مثل سنها، جمعتهما علاقة محرمة، كان كريمًا معها فى البداية، لكن مع استمرار الإثم وطلبات عشيقته، سأم منها، وحاول إنهاء علاقته بها، لكنها ظلت تطارده ولم تدع له فرصة، فقرر قتلها، واستدرجها إلى منطقة الكوامل بسوهاج، فحضرت برفقة نجلتها، ليقدم الشاب على قتل كليهما، إذ كبل المرأة من اليدين والقدمين، وكذلك طفلتها، وضعهما فى جوال كبير وألقى بهما فى مياه نهر النيل، حتى عثر الأهالي على الجثتين فى حالة تعفن، وأثارت الجريمة استنفار قوات الأمن للوصول إلى الجاني، وبالفعل كشفت التحريات الأمنية المستور.
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الأموال العامة تضبط جريمتي اتجار نقدي بـ4 ملايين

ضبطت قوات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من جهودها، قضيتين فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، بما يعد جريمة اشتغال بعمل من أعمال البنوك، بما من شأنه أن يضر بالإقتصاد القومي للبلاد، عن طريق خلق كيانات موازية لها أغراض مشبوهة، وجاء ضبط القضية الأولى بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، إذ بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها "مستندياً" من عملات أجنبية بما يعادل (2,827,000– إثنان مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف جنيه مصرى).
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سماء أكتوبر تتحول للأسود.. جحيم النيران داخل مصنعين

الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة، تبدلت الأجواء في منطقة الـ300 بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، رائحة الدخان تطبق على المدينة، بينما تتصاعد الأدخنة السوداء لتغطي السماء مع ارتفاع النيران لأمتار. دقائق قليلة بدت الصورة واضحة مع توافد سيارات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة وصولا إلى موقع حريق هائل اندلع في مصنع كرتون، إذ جرى الدفع بـ16 سيارة إطفاء بقيادة اللواء هاني سعيد وبمشاركة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء.
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«جريمة على السحور».. شاب يقتل زوجته ويطعن صديقه

لم تكن ليلة البارحة كسابقيها لسكان مدينة الفردوس ذلك مجمع السكاني حديث النشأة بمدينة السادس من أكتوبر، تجمع الأهالي على أصوات صراخ وعويل واستغاثة، هرعوا لاكتاف مصدرها، ليكتشفوا الطامة الكبرى، أقدم شاب ثلاثيني على التخلص من "أم العيال" وطعن صديقه في البطن بعد جلسة حاول خلالها الأخير الصلح بين صديقه وزوجته التي طلبت الطلاق بعد تفاقم خلافات الزوجية بشكل متكرر، ولدى محاولة الصديق الدفاع عن الزوجة، جن جنون الزوج، ووسوس له الشيطان أن ثمة شئ يجمعهما ليقرر الفتك به.
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ضبط 2 طن لحوم وكبدة فاسدة في بدروم بأكتوبر

حركة مريبة في بدروم أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر، لفتت انتباه قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، بما دفع أفراد القوة للتوقف لفحص الأمر ضمن احتياطات الأمن والسلامة، فتبين وجود 3 أشخاص هم مالك شركة وعاملين لديه، وحيازتهم قرابة 2 طن لحوم وكبدة، يظهر عليها تغير في خواصها الطبيعية وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كان المتهمون الثلاثة يقومون بتعبأتها وتسجيل بيانات مغلوطة عليها تمهيدا لطرحها للتداول في الأسواق، وعلى الفور حررت القوات محضرا بواقعة الضبط، وأحالت المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.
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صاحب شركة يحول منزله مصنعا للمستلزمات الطبية بأكتوبر

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، والاتجار بالسلع مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة، اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والعمل على التصدي بحسم وفقا للقانون لبعض التجار الذين يعمدون إلى استغلال الأحداث الراهنة وزيادة إقبال المواطنين على شراء المتستلزمات الطبية (قفاز - كمامة - مطهرات - كحول) وطرح منتجات مجهولة المصدر بدون بيانات.
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