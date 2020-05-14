القبض على «مودة الأدهم» أثناء اختبائها في كمبوند بأكتوبر

تحرير:التحرير ١٤ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ م

أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم «فتاة التيك توك»، أثناء اختبائها فى كمباوند مدينة 6 أكتوبر لقيامها بنشر مواد تحرض على الفسق والفجور. ورصدت الأجهزة الأمنية عدة فيديوهات للفتاة مودة الأدهم، ترتدى فيها ملابس فاضحة، وتأتى بحركات مثيرة تحض على الفسق والفجور، إذ أثبتت التحريات أن الفتاة قدمت عدة فيديوهات على برامج السوشيال ميديا تحرض فيها على الفسق والفجور.

وفي وقت سابق، أخلت نيابة القاهرة الجديدة، سبيل المدونة مودة الأدهم - ذات المليون ونصف متابعا على «الإنستجرام» - بكفالة 20 ألف جنيه، بعد اتهامها بخرق حظر التحرك في مدينتي.وتلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارًا من المقدم تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم التجمع الأول، بتحرير