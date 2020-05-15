هالة زايد للمرضى: الدولة توليكم اهتماما بالغا.. وسنوفر الدعم النفسي

١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٢٣ ص

وزيرة الصحة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تشغيل قسميي "23" و"و24" بمستشفى حميات العباسية الأسبوع المقبل بسعة سريرية وصلت لـ20 سريرا مخصصا لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الانتهاء من تطويرهما بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه. جاء ذلك مساء اليوم الخميس، خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان، ترافقها عددا من قيادات الوزارة لكلا من مستشفى حميات العباسية وصدر العباسية، لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة اليوم تأتي ضمن زياراتها الميدانية الدورية التي تقوم بها لمستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية باعتبارها الخط الأول لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، مشيرا أن الوزيرة حرصت على مراجعة أعمال التجهيزات والتطويرات الجارية