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البيع أونلاين وسيلة "تريد لاين" لمواجهة أزمة كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م
هاتف أبل
هاتف أبل
قال إيهاب مدحت نائب رئيس مجلس إدارة سلسلة متاجر "تريد لاين"، أن الشركة تركز حاليا على تشجيع العملاء على الشراء أونلاين في ظل تعليمات الدولة بالبقاء في المنزل وتجنب المخالطة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحا أن تطبيق "Tradeline" الذي تم إطلاقه مؤخرا ساهم كثيرا في تسهيل عمليات الشراء أونلاين على المستهلكين، وأضاف مدحت، أن عملاء تريد لاين بإمكانهم شراء المنتج والحصول عليه دون النزول من البيت، فمن خلال الموقع أو التطبيق يمكن تسجيل البيانات واختيار المنتج وتحديد طريقة الدفع، ويتم توصيل المنتج خلال 1 – 3 أيام عمل فقط.
وأشار مدحت إلى أن الشركة قررت إطلاق مجموعة من العروض الترويجية تتضمن خصومات كبيرة على غالبية المنتجات، بجانب إتاحة نظام التقسيط بدون فوائد لفترة تصل إلى 18 شهرا، بالتعاون مع Valu وبنك CIB وبنك QNB والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والتجاري وفا بنك وبنك عودة وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك العربي.وباعتبار
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فيسبوك تطلق خدمة Messenger Rooms الأسبوع المقبل

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«أبل» تعتزم إعادة فتح متاجرها بأمريكا الأسبوع المقبل

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