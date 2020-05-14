البيع أونلاين وسيلة "تريد لاين" لمواجهة أزمة كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

هاتف أبل

قال إيهاب مدحت نائب رئيس مجلس إدارة سلسلة متاجر "تريد لاين"، أن الشركة تركز حاليا على تشجيع العملاء على الشراء أونلاين في ظل تعليمات الدولة بالبقاء في المنزل وتجنب المخالطة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحا أن تطبيق "Tradeline" الذي تم إطلاقه مؤخرا ساهم كثيرا في تسهيل عمليات الشراء أونلاين على المستهلكين، وأضاف مدحت، أن عملاء تريد لاين بإمكانهم شراء المنتج والحصول عليه دون النزول من البيت، فمن خلال الموقع أو التطبيق يمكن تسجيل البيانات واختيار المنتج وتحديد طريقة الدفع، ويتم توصيل المنتج خلال 1 – 3 أيام عمل فقط.

وأشار مدحت إلى أن الشركة قررت إطلاق مجموعة من العروض الترويجية تتضمن خصومات كبيرة على غالبية المنتجات، بجانب إتاحة نظام التقسيط بدون فوائد لفترة تصل إلى 18 شهرا، بالتعاون مع Valu وبنك CIB وبنك QNB والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والتجاري وفا بنك وبنك عودة وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك العربي.وباعتبار



وأشار مدحت إلى أن الشركة قررت إطلاق مجموعة من العروض الترويجية تتضمن خصومات كبيرة على غالبية المنتجات، بجانب إتاحة نظام التقسيط بدون فوائد لفترة تصل إلى 18 شهرا، بالتعاون مع Valu وبنك CIB وبنك QNB والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والتجاري وفا بنك وبنك عودة وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك العربي.



وباعتبار تريد لاين هي الموزع الرئيسي لمنتجات أبل داخل مصر، فقد قامت الشركة بطرح مجموعة من الخصومات على هواتف iPhone وكذلك أجهزة ماك بوك وآيباد، بجانب عروض ترويجية على الإكسسوارات الخاصة بمنتجات وأجهزة أبل، بجانب عرض التأمين لمدة عام ضد كسر الشاشة لهواتف آيفون الجديدة.



الجدير بالذكر أن تريد لاين تمتلك سلسلة واسعة من المتاجر تصل إلى 23 متجرا منتشرة بعدة محافظات داخل مصر، لضمان التواجد بالقرب من العملاء.

