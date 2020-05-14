فيروس كورونا يدفع «الهواتف الذكية» لتحقيق أقل مبيعات

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٠ م

هواتف ذكية

كبدت أزمة فيروس كورونا العالمية شركات صناع الهواتف الذكية خسائر كبيرة في المبيعات وصلت إلى أدنى مستوى لها في 7 سنوات، حيث سجلت مبيعات الهواتف الذكية تراجعا بنسبة 11,7% في مبيعات الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019، وتراجعت مبيعات الهواتف الذكية عالميا من 312,2 مليون هاتف في الربع الأول من 2019 إلى 275,8 مليون هاتف في الربع الأول من العام الجاري 2020، وفقا للمعلومات التي رصدتها شركة IDC العالمية لأبحاث السوق.

وبحساب الحصص السوقية من مبيعات الهواتف الذكية، امتلكت سامسونج حصة 21,1%، ثم هواوي 17,8%، ثم أبل 13,3%، ثم شاومي 10,7%، ثم فيفو 9%، ثم 28,1% لشركات الهواتف الذكية الأخرى.وخلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الأول من عام 2019، تراجعت مبيعات هواتف سامسونج بنسبة 18,9%، من 71,9 إلى 58,3 مليون وحدة،