فيسبوك تطلق خدمة Messenger Rooms الأسبوع المقبل

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ م

Messenger Rooms

أعلن مارك زوكربيرج، مؤسس "فيس بوك"، أن خدمة Messenger Rooms لمكالمات الفيديو ستصبح متاحة لكل المستخدمين حول العالم، بدءًا من الأسبوع المقبل، بعد أن أصبحت متوفرة لمستخدمى الشبكة الاجتماعية فى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقال زوكربيرج بمنشور عبر حسابه الرسمى بـ"فيس بوك": "Messenger Rooms متاحة الآن للجميع فى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وستكون متاحة للجميع على مستوى العالم فى الأسبوع المقبل!". وأضاف : "مع وجود الكثير من الأشخاص فى المنزل فى جميع أنحاء العالم، نعتمد جميعًا على الدردشة المرئية لنشعر بتواجدنا مع الأشخاص الذين نهتم بهم،

ويعد WhatsApp وMessenger بالفعل أكثر خدمات مكالمات الفيديو شيوعًا على مستوى العالم، ولكن بالنسبة للمجموعات الكبيرة، فإن معظم خدمات الفيديو مصممة للعمل وليس للتفاعلات".واستكمل زوكربيرج: "Messenger Rooms عبارة عن دردشة فيديو جماعية مصممة للتفاعلات الاجتماعية، ولا تحتوى الغرف على حدود زمنية، ويمكنها استضافة

ويعد WhatsApp وMessenger بالفعل أكثر خدمات مكالمات الفيديو شيوعًا على مستوى العالم، ولكن بالنسبة للمجموعات الكبيرة، فإن معظم خدمات الفيديو مصممة للعمل وليس للتفاعلات".



واستكمل زوكربيرج: "Messenger Rooms عبارة عن دردشة فيديو جماعية مصممة للتفاعلات الاجتماعية، ولا تحتوى الغرف على حدود زمنية، ويمكنها استضافة ما يصل إلى 50 شخصًا، ويمكنك إنشاؤها مجانًا عبر Messenger و Facebook وقريبًا على Instagram و WhatsApp، كما يمكنك إنشاء غرفة خاصة ودعوة عدد قليل من الأصدقاء باستخدام رابط، أو يمكنك إنشاء غرفة لإحدى مجموعاتك، أو لحدث تخطط له، كما يمكنك أيضًا بدء غرفة لجميع أصدقائك فى الجزء العلوى من "آخر الأخبار" ومعرفة الأشخاص الذين يتوقفون لتلقى التحية، ولا تحتاج إلى تحديد وقت للقاء الأصدقاء مثل أدوات مؤتمرات الفيديو الأخرى - إنها أكثر متعة.