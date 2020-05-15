«لم نغلق مستشفيات الصدر».. الحكومة توضح 7 حقائق بخصوص كورونا

١٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ ص

الحجر الصحي - أرشيفية

تواصل الحكومة، إحباط الشائعات التي تغزو السوشيال ميديا ويتم تداولها على نطاق واسع بين المواطنين، وخصوصا فيما يخص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بهدف إثارة الجدل والبلبلة في المجتمع، إذ أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير تقصي الحقائق للرد على 7 شائعات انتشرت خلال الفترة الماضية، عن الفيروس، وتوضيح الحقائق بشأنها.

- لا يوجد مدى زمنى يمكن تقديره لانتهاء الوباء فى مصر أو العالم، ليظل الحل فى إجراء الفحوصات وعزل وعلاج المصابين، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقلل فرص العدوى وانتشار الفيروس، لحين إيجاد علاج ولقاح للفيروس.- يتم الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية المختلفة لاستقبال المواطنين