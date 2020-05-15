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«لم نغلق مستشفيات الصدر».. الحكومة توضح 7 حقائق بخصوص كورونا

١٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ ص
الحجر الصحي - أرشيفية
الحجر الصحي - أرشيفية
تواصل الحكومة، إحباط الشائعات التي تغزو السوشيال ميديا ويتم تداولها على نطاق واسع بين المواطنين، وخصوصا فيما يخص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بهدف إثارة الجدل والبلبلة في المجتمع، إذ أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير تقصي الحقائق للرد على 7 شائعات انتشرت خلال الفترة الماضية، عن الفيروس، وتوضيح الحقائق بشأنها.
- لا يوجد مدى زمنى يمكن تقديره لانتهاء الوباء فى مصر أو العالم، ليظل الحل فى إجراء الفحوصات وعزل وعلاج المصابين، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقلل فرص العدوى وانتشار الفيروس، لحين إيجاد علاج ولقاح للفيروس.- يتم الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية المختلفة لاستقبال المواطنين
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مصطفى-مدبولي

وقف المعاشات وقطع الكهرباء في الصيف.. الحكومة تنفي 19 شائعة

أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير تقصي الحقائق الأسبوعي، للرد على الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التواصل مع الوزارات والجهات المختصة.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

هالة زايد للمرضى: الدولة توليكم اهتماما بالغا.. وسنوفر الدعم النفسي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تشغيل قسميي "23" و"و24" بمستشفى حميات العباسية الأسبوع المقبل بسعة سريرية وصلت لـ20 سريرا مخصصا لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الانتهاء من تطويرهما بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه. جاء ذلك مساء اليوم الخميس، خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان، ترافقها عددا من قيادات الوزارة لكلا من مستشفى حميات العباسية وصدر العباسية، لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
احمد-الطيب (3)

شيخ الأزهر: العالم يمر بوقت عصيب تحت أزمة عاتية والأمل في الله

ألقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، كلمة متلفزة بمناسبة الدعوة التي أطلقتها «اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية» بالصلاة والدعاء من أجل الإنسانية والتقرب إلى الله لدفع وباء كورونا عن العالم، قائلا إننا إذ ندعو العالم -اليوم- للتوجه إلى العلي القدير، والتقرب إليه بالعبادة والدعاء، فإننا -في الوقت نفسه- نستحث في البشرية جمعاء هذه الواشجة الجامعة واللُّحمة المشتركة بين أبنائها، ألا وهي لُحمة الأخوة الإنسانية، من أجل استعادة اكتشاف قيم العدل والسلام والتعايش والمساواة بين البشر جميعًا.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: الفقراء لهم دور تاريخي في دعم الأنبياء والرسالات الإِلهية

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الفقراء لهم دَور تاريخيُّ كبيرُ في دعمِ الرسالاتِ الإِلهيَّةِ والوقوفِ إلى جانبِ الأنبياءِ والمرسلين، والتَّاريخ يُثبتُ أن الفُقَراءَ كانوا أَذرُعَ الأنبياءِ وسواعدَهُم القويةَ في نشرِ الدعوةِ إلى اللهِ تعالى، وهِدَايَةِ الناسِ إلى الحقِّ والخيرِ والجمالِ.. كما يُثبِتُ أن الترفُّعَ عليهم والأنفةَ منهم كثيرًا ما مثَّل عقبةً كأْداءَ صدَّتْ المستكبرين، وأَعمَت أبصارَهم وبصائِرَهُم.
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

قفزة كبيرة.. الصحة: 358 إصابة جديدة بكورونا.. و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.
رئاسة-مجلس-الوزراء

منحة الـ500 جنيه وصلاح التراويح.. الحكومة تنفي 18 شائعة

يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، رصد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق لا سيما يخص بجائحة فيروس كورونا المستجد.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

تقليص ساعات الحظر.. قرارات جديدة من الحكومة لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن إجراءات حظر تحرك المواطنين ستستمر من التاسعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي خلال شهر رمضان المعظم بداية من صباح غد الجمعة، مشيرًا خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى الإعلان عن القرارات الجديدة، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، إلى السماح بفتح المحال والمراكز التجارية حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع، مع الحرص على تخفيض العمالة في جميع مؤسسات الدولة، كما هو متبع في السابق.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الحكومة توافق على قانون زيادة بدل الأطباء بنسبة 75%

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.
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