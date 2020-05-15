«لم نغلق مستشفيات الصدر».. الحكومة توضح 7 حقائق بخصوص كورونا

تواصل الحكومة، إحباط الشائعات التي تغزو السوشيال ميديا ويتم تداولها على نطاق واسع بين المواطنين، وخصوصا فيما يخص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بهدف إثارة الجدل والبلبلة في المجتمع، إذ أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير تقصي الحقائق للرد على 7 شائعات انتشرت خلال الفترة الماضية، عن الفيروس، وتوضيح الحقائق بشأنها.
- لا يوجد مدى زمنى يمكن تقديره لانتهاء الوباء فى مصر أو العالم، ليظل الحل فى إجراء الفحوصات وعزل وعلاج المصابين، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقلل فرص العدوى وانتشار الفيروس، لحين إيجاد علاج ولقاح للفيروس.- يتم الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية المختلفة لاستقبال المواطنين
- لا يوجد مدى زمنى يمكن تقديره لانتهاء الوباء فى مصر أو العالم، ليظل الحل فى إجراء الفحوصات وعزل وعلاج المصابين، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقلل فرص العدوى وانتشار الفيروس، لحين إيجاد علاج ولقاح للفيروس.
- يتم الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية المختلفة لاستقبال المواطنين مع التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن سلامة وصحة كل من المواطن والموظف.
- التركيز الأكبر للدولة حاليا على سرعة الانتهاء من جميع المشروعات الخاصة بالرعاية الصحية والطبية، سواءً المشروعات الجديدة أو إعادة تأهيل المنشآت القائمة.
- لا صحة لامتلاء مستشفيات العزل الصحى وعدم قدرتها على استقبال مرضى فيروس كورونا، والمستشفيات مجهزة ومؤهلة لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها.
- الدولة تقوم بإعداد وتطوير العديد من مستشفيات الصدر والحميات ضمن استراتيجية تجهيز تلك المستشفيات لتكون مؤهلة على أعلى مستوى لعزل مصابى فيروس كورونا.
- يتم تنفيذ خطة لتدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج.
- لا صحة لإغلاق مستشفيات الصدر والحميات التى يجرى رفع كفاءتها، حيث تسير عمليات التطوير بالتوازى مع استمرار تقديم تلك المستشفيات للخدمات الطبية للمواطنين.