سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تجاور إيطاليا.. أول دولة أوروبية تعلن انتهاء وباء كورونا رسميا

١٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٢ م
مسح حراري
مسح حراري
أعلنت حكومة سلوفينيا، اليوم الجمعة، انتهاء وباء فيروس كورونا رسميا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تسيطر على تفشي المرض، بعدما أكدت تسجيلها أقل من 7 إصابات جديدة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين، إذ أكدت الحكومة في بيان: "أن الوافدين إلى سلوفينيا الآن من دول الاتحاد الأوروبي، لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي 7 أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أبريل" .
وقالت الحكومة، إن الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يسمح لهم بدخول البلاد، مضيفة أن الحجر الصحي سيظل قائما 14 يوما على الأقل للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، فيما عدا بعض الاستثناءات التي تشمل الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات، بحسب رويترز.وشددت الحكومة السلوفينية، على أنه سيظل يتعين على
اقرأ المزيد
ملابس العيد في ماليزيا

ماليزيا تسمح بإقامة صلاة عيد الفطر مع تراجع الإصابات بكورونا

قالت الحكومة الماليزية إنها سترفع حظرا مفروضا على صلاة الجماعة في المساجد اعتبارا من يوم الجمعة قبل عيد الفطر في إطار تخفيف تدريجي لإجراءات الإغلاق العام التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا. يأتي هذا بعد إعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية في ماليزيا التي سجلت 6819 حالة إصابة و112 وفاة بفيروس كورونا. ويسبق قرار الحكومة عيد الفطر الذي يوافق 24 مايو أيار هذا العام. وقال ذو الكفل محمد البكري وزير الشؤون الدينية إن العاصمة كوالالمبور ستكون ضمن مناطق ستسمح بصلاة الجماعة على ألا يتجاوز عدد المصلين 30 شخصا.
إعصار بلبل (2)

الفلبين تجلي 200 ألف شخص بسبب إعصار

قال مسئولون إن السلطات الفلبينية، بدأت فى إجلاء 200 ألف شخص من منازلهم في المناطق الساحلية والجبلية، بسبب مخاوف من سيول وانهيارات أرضية مع وصول إعصار إلى اليابسة، اليوم الخميس.
المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

الصحة العالمية: فيروس كورونا لا ينتهي ولا يختفي أبدًا

قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد، قد لا ينتهي أبداً، وقد ينضم إلى مزيج الفيروسات التي تقتل الناس في جميع أنحاء العالم كل عام، بحسب وصفه، مضيفا: "قد يصبح هذا الفيروس مجرد فيروس متوطن آخر في مجتمعاتنا، وقد لا يختفي هذا الفيروس أبدًا، فيروس نقص المناعة المكتسبة HIV (المسبب لمرض الإيدز) لم يختف، أنا لا أقارن بين المرضين، ولكن أعتقد أنه من المهم أن نكون واقعيين. لا أعتقد أن أي شخص يمكنه التنبؤ بموعد انتهاء أو اختفاء هذا المرض".
كورونا والحجر الصحي (4)

خلال 24 ساعة.. 195 وفاة و888 إصابة بكورونا في إيطاليا

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الأربعاء، أن الوفيات الناجمة عن وباء كورونا ارتفعت بواقع 195 حالة اليوم الأربعاء، مقابل 172 ليوم أمس، مضيفة أن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض إلى 888 من 1402 يوم الثلاثاء، مشيرة أن العدد الإجمالي لضحايا الفيروس منذ ظهوره في 21 فبراير بلغ 31106، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما يبلغ عدد الحالات المؤكدة 222104، وهو خامس أعلى رقم عالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
هالة-زايد

الإصابات تقترب من 400.. الصحة تسجل 15 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة حتى اليوم، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم 2626 متعافيا.
الحجر- الصحي (1)

الصحة: 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاربعاء، خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم 2486 متعافيا.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

قفزة كبيرة.. الصحة: 358 إصابة جديدة بكورونا.. و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.
تعقيم منشآت المطارات 9

حملات لرش وتطهير المنشآت الطبية والقطاعات الخدمية بالمنيا

نفذت مديرية الصحة في محافظة المنيا، حملة لرش وتطهير المنشات الطبية الحكومية والقطاعات الخدمية بجميع مراكز المحافظة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في تصريحات له اليوم الأحد، إن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة داخل أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال، مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع أنحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]