تجاور إيطاليا.. أول دولة أوروبية تعلن انتهاء وباء كورونا رسميا
١٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٢ م
مسح حراري
أعلنت حكومة سلوفينيا، اليوم الجمعة، انتهاء وباء فيروس كورونا رسميا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تسيطر على تفشي المرض، بعدما أكدت تسجيلها أقل من 7 إصابات جديدة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين، إذ أكدت الحكومة في بيان: "أن الوافدين إلى سلوفينيا الآن من دول الاتحاد الأوروبي، لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي 7 أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أبريل" .
وقالت الحكومة، إن الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يسمح لهم بدخول البلاد، مضيفة أن الحجر الصحي سيظل قائما 14 يوما على الأقل للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، فيما عدا بعض الاستثناءات التي تشمل الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات، بحسب رويترز.وشددت الحكومة السلوفينية، على أنه سيظل يتعين على
وقالت الحكومة، إن الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يسمح لهم بدخول البلاد، مضيفة أن الحجر الصحي سيظل قائما 14 يوما على الأقل للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، فيما عدا بعض الاستثناءات التي تشمل الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات، بحسب رويترز.
وشددت الحكومة السلوفينية، على أنه سيظل يتعين على المواطنين اتباع قواعد أساسية لمنع الانتشار المحتمل للعدوى. ولم تذكر تفاصيل.
وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، والمتاخمة لكل من إيطاليا والنمسا والمجر وكرواتيا، 1464 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و103 وفيات. منذ انتشار الوباء بها في 12 من مارس الماضي.