تجاور إيطاليا.. أول دولة أوروبية تعلن انتهاء وباء كورونا رسميا

١٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٢ م

مسح حراري

أعلنت حكومة سلوفينيا، اليوم الجمعة، انتهاء وباء فيروس كورونا رسميا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تسيطر على تفشي المرض، بعدما أكدت تسجيلها أقل من 7 إصابات جديدة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين، إذ أكدت الحكومة في بيان: "أن الوافدين إلى سلوفينيا الآن من دول الاتحاد الأوروبي، لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي 7 أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أبريل" .

وقالت الحكومة، إن الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يسمح لهم بدخول البلاد، مضيفة أن الحجر الصحي سيظل قائما 14 يوما على الأقل للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، فيما عدا بعض الاستثناءات التي تشمل الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات، بحسب رويترز.وشددت الحكومة السلوفينية، على أنه سيظل يتعين على