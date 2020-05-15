بريطانيا: قد نُخفف إجراءات العزل العام بوتيرة مختلفة

تحرير:رويترز ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

جونسون

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الجمعة إن بريطانيا قد تخفف إجراءات العزل العام التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا بوتيرة مختلفة في مناطق معينة. وأضاف: "قد يؤدي الأمر إلى تخفيف بعض الإجراءات بوتيرة مختلفة في مختلف مناطق البلد وفي الوقت نفسه قد يؤدي إلى إعادة فرض بعض الإجراءات في بعض أنحاء البلاد دون غيرها".

وتابع: "ليس لدى علم بأي خطط في الوقت الراهن لتطبيق ذلك فيما يتعلق بالمدارس".