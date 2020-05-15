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بريطانيا: قد نُخفف إجراءات العزل العام بوتيرة مختلفة

تحرير:رويترز ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
جونسون
جونسون
قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الجمعة إن بريطانيا قد تخفف إجراءات العزل العام التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا بوتيرة مختلفة في مناطق معينة. وأضاف: "قد يؤدي الأمر إلى تخفيف بعض الإجراءات بوتيرة مختلفة في مختلف مناطق البلد وفي الوقت نفسه قد يؤدي إلى إعادة فرض بعض الإجراءات في بعض أنحاء البلاد دون غيرها".
وتابع: "ليس لدى علم بأي خطط في الوقت الراهن لتطبيق ذلك فيما يتعلق بالمدارس".
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المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

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بعد تعافيه.. جونسون يتجول بشوارع لندن ويحتسي القهوة

قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بجولة صباح اليوم الأربعاء، بشوارع مدينة وستمنستر بالعاصمة الإنجليزية لندن، بصحبة عدد من مساعديه، وهو يحتسى القهوة، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وكان جونسون، قد واصل تشجيع المواطنين على الاستمرار في قواعد التباعد الاجتماعي، والالتزام بالعزل المنزلي، لمنع تفشى الفيروس، وحماية العاملين في القطاع الطبي، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "شكرا لكم على كل ما تقومون به لإنقاذ الأرواح وحماية العاملين بالقطاع الطبى لدينا، لنستمر".
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«خلال 24 ساعة».. 693 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قفزة كبيرة وحادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، إذ تم رصد 693 حالة جديدة مقابلة 288 في إحصائية أمس الإثنين، وتخطت إيطاليا في هذا المؤشر العام. وأكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم لتسليط الضوء على تطور جائحة فيروس كورونا في البلاد، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء المرض خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 693 حالة لتصل إلى مستوى 29427. وتعد الحصيلة الجديدة قفزة ضخمة في معدل الوفيات على أساس يومي مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت في بريطانيا يوم 1 مايو 739 حالة وفي 2 مايو 621.
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وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 250 ألف حالة

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370 وفاة جديدة بكورونا في مستشفيات إنجلترا

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