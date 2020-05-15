المتحدث العسكري: مقتل 7 تكفيرين واكتشاف وتفجير 14 عبوة وحزام ناسف

١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٣ م

المتحدث العسكري

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إنه استمرارًا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، نفذ أبطال القوات المسلحة عملية نوعية أسفرت عن الآتي:

1- مقتل 7 أفراد تكفيريين تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة، وعثر بحيازته على بندقية آلية، بالإضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب، من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعًا.2- ضبط عربة دفع رباعي و3 درجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها

1- مقتل 7 أفراد تكفيريين تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة، وعثر بحيازته على بندقية آلية، بالإضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب، من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعًا.



2- ضبط عربة دفع رباعي و3 درجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية.



3- اكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة.



4- ضبط وتفجير 4 أحزمة ناسفة.



5- ضبط 3 بنادق آلية وبندقية قناصة و3 مسدسات 9مم و21 خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة و12 تليفون محمول أنواع و4 أجهزة لاسلكية و(5) شدة ميدانية.



ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل عزيمة وإصرار لإقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن.





