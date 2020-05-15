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المتحدث العسكري: مقتل 7 تكفيرين واكتشاف وتفجير 14 عبوة وحزام ناسف

١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٣ م
المتحدث العسكري
المتحدث العسكري
قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إنه استمرارًا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، نفذ أبطال القوات المسلحة عملية نوعية أسفرت عن الآتي:
1- مقتل 7 أفراد تكفيريين تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة، وعثر بحيازته على بندقية آلية، بالإضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب، من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعًا.2- ضبط عربة دفع رباعي و3 درجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها
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مصطفى-مدبولي

وقف المعاشات وقطع الكهرباء في الصيف.. الحكومة تنفي 19 شائعة

أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير تقصي الحقائق الأسبوعي، للرد على الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التواصل مع الوزارات والجهات المختصة.
الحجر- الصحي (1)

«لم نغلق مستشفيات الصدر».. الحكومة توضح 7 حقائق بخصوص كورونا

تواصل الحكومة، إحباط الشائعات التي تغزو السوشيال ميديا ويتم تداولها على نطاق واسع بين المواطنين، وخصوصا فيما يخص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بهدف إثارة الجدل والبلبلة في المجتمع، إذ أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير تقصي الحقائق للرد على 7 شائعات انتشرت خلال الفترة الماضية، عن الفيروس، وتوضيح الحقائق بشأنها.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

هالة زايد للمرضى: الدولة توليكم اهتماما بالغا.. وسنوفر الدعم النفسي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تشغيل قسميي "23" و"و24" بمستشفى حميات العباسية الأسبوع المقبل بسعة سريرية وصلت لـ20 سريرا مخصصا لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الانتهاء من تطويرهما بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه. جاء ذلك مساء اليوم الخميس، خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان، ترافقها عددا من قيادات الوزارة لكلا من مستشفى حميات العباسية وصدر العباسية، لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
احمد-الطيب (3)

شيخ الأزهر: العالم يمر بوقت عصيب تحت أزمة عاتية والأمل في الله

ألقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، كلمة متلفزة بمناسبة الدعوة التي أطلقتها «اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية» بالصلاة والدعاء من أجل الإنسانية والتقرب إلى الله لدفع وباء كورونا عن العالم، قائلا إننا إذ ندعو العالم -اليوم- للتوجه إلى العلي القدير، والتقرب إليه بالعبادة والدعاء، فإننا -في الوقت نفسه- نستحث في البشرية جمعاء هذه الواشجة الجامعة واللُّحمة المشتركة بين أبنائها، ألا وهي لُحمة الأخوة الإنسانية، من أجل استعادة اكتشاف قيم العدل والسلام والتعايش والمساواة بين البشر جميعًا.
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شهيد-الوطن (1)

بعد مرور 4 ساعات من تشييع جنازته.. وفاة جدة شهيد المنيا

تستعد قرية إبوان التابعة لمركز مطاي شمال محافظة المنيا، مسقط رأس الشهيد علاء عماد، الذي شيعت جنازته ظهر الجمعة، لتشييع جثمان جدة الشهيد لوالده الذي يعمل في شركة مقاولات، بعد مرور نحو 4 ساعات من تشيع جثمان الشهيد بمقابر الأسرة غرب البلدة. كانت حشود كبيرة من أهالي إبوان والقرى والنجوع والعزب المجاروه، قد شاركوا اليوم في تشيع جنازة الشهيد «علاء»، بعد صلاة القداس على جثمانه داخل كنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر: الجماعات الإرهابية مفسدون في الأرض محاربون لله ورسوله

يشيد الأزهر الشريف بجهود قواتنا المسلحة وبسالة أبطالها الشرفاء، في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره من أرض سيناء الغالية، وذلك بعد أن قام أبطالنا اليوم من جنود وضباط القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أدت إلى القضاء على عدد من الإرهابيين الذين يسعون للنيل من أمن واستقرار وطننا الحبيب، إذ يُجدد الأزهر دعوته إلى مواجهة هذه الجماعات الإرهابية بكل حزم دون هوادة، مؤكدا أنهم مفسدون في الأرض محاربون لله ولرسوله، داعيًا الشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة للوقوف صفًّا واحدًا خلف قواتنا المسلحة للتصدَّى لجماعات الإرهاب الأسود والقضاء عليهم بكلِّ عزيمةٍ وحزم.
تامر-الرفاعى

المتحدث العسكري: مداهمة بؤرة إرهابية في سيناء ومقتل عنصرين تكفيريين

قال المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إنه تم استهداف مجموعة من الإرهابيين بإحدى مزارع شمال سيناء.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر ناعيا شهداء بئر العبد: الأفعال الإجرامية تدل على خسة مرتكبيها

ينعي الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، شهداء قواتنا المسلحة الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، إذ يؤكد الأزهر الشريف، أن هذه الأفعال الإجرامية تدل على خسة مرتكبيها وتجردهم من أدنى معاني الإنسانية، وعدم مراعاتهم لحرمة الدماء ولا حرمة هذا الشهر الفضيل، كما يعرب الأزهر عن ثقته في قدرة قواتنا المسلحة على القصاص لشهداء الوطن من تلك العناصر الإرهابية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
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