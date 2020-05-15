رياضة

حقيقة الإفراج عن حمدي النقاز من السجن

تحرير:علي الزيني ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٧ م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
قالت تقارير صحفية تونسية اليوم الجمعة إن السلطات المحلية في البلاد، قامت بالإفراج عن اللاعب حمدي النقاز بعدما حكمت المحكمة بسوسة بسجنه أربعة أشهر مع تأجيل التنفيذ، بعد التعدي على أحد رجال الشرطه خلال الفترة الماضية. وأشارت صحيفة "تونس الرقمية"، مساء اليوم الجمعة، إلى أن حمدي النقاز، قد غادر السجن الذي ظل به منذ 30 إبريل الماضي، كما ذكر "راديو إي أف أم ifm"، أنه تم الإفراج عن الدولي التونسي بعد أيام من توصله لحل ودي مع رجل الأمن الذي وقع الخلاف معه.
وتحدث أنيس بن ميم، محامي النقاز، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، قائلا:" المحكمة الابتدائية بسوسة قضت اليوم بتأجيل التنفيذ في قضية حمدي النقاز، وبالتالي تم الإفراج عن اللاعب".وألقت الشرطة القبض على النقاز بعدما أوقفته وهو يقود سيارة أثناء فترة حظر التجوال وحين طلب منه مسؤول الاطلاع على رخصة القيادة تعدى
اقرأ المزيد
فاروق جعفر

صلاح: رفضت تواجد فاروق جعفر في الزمالك لهذا السبب

قال محمد صلاح، لاعب ومدرب الزمالك السابق، أنه طالب بمنع فاروق جعفر من دخول القلعة البيضاء، مشيراً إلى أن علاقتهما داخل الكرة كانت أكثر من رائعة. وتحدث محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج "أقر وأعترف" الذي يذاع على قناة "أون تايم سبورت"، قائلا: علاقتي مع كابتن فاروق جعفر داخل الكرة كانت أكثر من ممتازة، لكني لا أحب أعماله التي يؤذي بها بعض الناس، وأذاني مرة واحدة أثناء تواجدنا سويا في الجهاز الفني لنادي الزمالك عندما استعان بنا مرتضى منصور رئيس النادي".
خالد-الغندور (1)

الغندور: يجب إلغاء الدوري والأهلي يغار من الزمالك

أكد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه من الطبيعي أن لا يكون محايدا، خاصة وأنه يعمل في قناة ناديه، جاء ذلك في تصريحات إذاعية عبر برنامج "النجوم في رمضان"، الذي يذاع على إذاعة الشباب والرياضة، قائلا: "من الطبيعي ألا أكون محايدا، لأني أعمل في قناة النادي الذي أنتمي إليه". وواصل الغندور: "أرى أن مرتضى منصور قدم الكثير للزمالك، خلال السنوات الماضية، ومن الطبيعي أن أوافق على سياسة مجلس إدارة النادي، وكل ما يقوله مرتضى يتحمله هو".
سعد سمير

عبد الحفيظ: ملتزمون بتسديد عقد سعد سمير

نفي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وجود أي أزمات تتعلق بعملية قيد سعد سمير لاعب الفريق، مؤكدًا أن ما يروجه البعض بشأن تخلي القلعة الحمراء عن اللاعب أمر عار تماماً من الصحة، وكل هدفه هو هدم استقرار الفربق، خاصة بعد التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، المنتقل حديثا إلى صفوف الفريق. وتحدث عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "سعد سمير من أبناء الأهلي المخلصين وأحد قادته الذين قدموا الكثير للنادي خلال فترة تواجده".
اقرأ المزيد من الأخبار
فاروق جعفر

صلاح: رفضت تواجد فاروق جعفر في الزمالك لهذا السبب

قال محمد صلاح، لاعب ومدرب الزمالك السابق، أنه طالب بمنع فاروق جعفر من دخول القلعة البيضاء، مشيراً إلى أن علاقتهما داخل الكرة كانت أكثر من رائعة. وتحدث محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج "أقر وأعترف" الذي يذاع على قناة "أون تايم سبورت"، قائلا: علاقتي مع كابتن فاروق جعفر داخل الكرة كانت أكثر من ممتازة، لكني لا أحب أعماله التي يؤذي بها بعض الناس، وأذاني مرة واحدة أثناء تواجدنا سويا في الجهاز الفني لنادي الزمالك عندما استعان بنا مرتضى منصور رئيس النادي".
خالد-الغندور (1)

الغندور: يجب إلغاء الدوري والأهلي يغار من الزمالك

أكد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه من الطبيعي أن لا يكون محايدا، خاصة وأنه يعمل في قناة ناديه، جاء ذلك في تصريحات إذاعية عبر برنامج "النجوم في رمضان"، الذي يذاع على إذاعة الشباب والرياضة، قائلا: "من الطبيعي ألا أكون محايدا، لأني أعمل في قناة النادي الذي أنتمي إليه". وواصل الغندور: "أرى أن مرتضى منصور قدم الكثير للزمالك، خلال السنوات الماضية، ومن الطبيعي أن أوافق على سياسة مجلس إدارة النادي، وكل ما يقوله مرتضى يتحمله هو".
سعد سمير

عبد الحفيظ: ملتزمون بتسديد عقد سعد سمير

نفي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وجود أي أزمات تتعلق بعملية قيد سعد سمير لاعب الفريق، مؤكدًا أن ما يروجه البعض بشأن تخلي القلعة الحمراء عن اللاعب أمر عار تماماً من الصحة، وكل هدفه هو هدم استقرار الفربق، خاصة بعد التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، المنتقل حديثا إلى صفوف الفريق. وتحدث عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "سعد سمير من أبناء الأهلي المخلصين وأحد قادته الذين قدموا الكثير للنادي خلال فترة تواجده".
المصري

المصري: الأندية تعاني ماديا ونطالب بإلغاء الدوري

أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه أبلغ اتحاد الكرة، ووزارة الشباب والرياضة، برغبته في عدم استئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. وتحدث الخولي، في تصريحات إذاعية مساء اليوم الثلاثاء، عبر إذاعة الشباب والرياضة، قائلا: "أبلغنا اتحاد الكرة ووزارة الرياضة برغبتنا في عدم استئناف الدوري وإلغاء البطولة بشكل رسمي، استكمال الدوري أصبح صعبا وغير وارد، لأن البطولة لن تستأنف قبل منتصف يونيو المقبل، إذن متى سيتم الانتهاء من المسابقة".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]