حقيقة الإفراج عن حمدي النقاز من السجن

تحرير:علي الزيني ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٧ م

حمدي النقاز

قالت تقارير صحفية تونسية اليوم الجمعة إن السلطات المحلية في البلاد، قامت بالإفراج عن اللاعب حمدي النقاز بعدما حكمت المحكمة بسوسة بسجنه أربعة أشهر مع تأجيل التنفيذ، بعد التعدي على أحد رجال الشرطه خلال الفترة الماضية. وأشارت صحيفة "تونس الرقمية"، مساء اليوم الجمعة، إلى أن حمدي النقاز، قد غادر السجن الذي ظل به منذ 30 إبريل الماضي، كما ذكر "راديو إي أف أم ifm"، أنه تم الإفراج عن الدولي التونسي بعد أيام من توصله لحل ودي مع رجل الأمن الذي وقع الخلاف معه.

وتحدث أنيس بن ميم، محامي النقاز، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، قائلا:" المحكمة الابتدائية بسوسة قضت اليوم بتأجيل التنفيذ في قضية حمدي النقاز، وبالتالي تم الإفراج عن اللاعب".وألقت الشرطة القبض على النقاز بعدما أوقفته وهو يقود سيارة أثناء فترة حظر التجوال وحين طلب منه مسؤول الاطلاع على رخصة القيادة تعدى

وتحدث أنيس بن ميم، محامي النقاز، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، قائلا:" المحكمة الابتدائية بسوسة قضت اليوم بتأجيل التنفيذ في قضية حمدي النقاز، وبالتالي تم الإفراج عن اللاعب".



وألقت الشرطة القبض على النقاز بعدما أوقفته وهو يقود سيارة أثناء فترة حظر التجوال وحين طلب منه مسؤول الاطلاع على رخصة القيادة تعدى عليه لفظيا اللاعب التونسي.



وشهدت الفترة الماضية أزمة بين النقاز والزمالك على خلفية عدم حصوله على مستحقاته، الأمر الذي استدعى رحيل اللاعب وتقديمه شكوى ضد القلعة البيضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي أصدر بدوره عقوبة ضد الزمالك بغرامة مالية تقدر بمليون و250 ألف دولار، مع تهديد النادي الأبيض أنه مهدد بالحرمان من قيد الصفقات.