أحمد خالد صالح عن مشاركته في «الاختيار»: «فخور أني جزء منه»

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م

أحمد خالد صالح

عبر الفنان الشاب أحمد خالد صالح، عن سعادته وفرحته بعد مشاركته كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" الذي يذاع حاليا في رمضان، إذ نشر مشهدًا له من المسلسل على حسابه عبر "إنستجرام"، وكتب عليه: "أول مشهد من ظهوري كضيف شرف في مسلسل الاختيار إللي متشرف وفخور أني جزء منه ربنا يقدرنا على تمثيل هؤلاء الأبطال وحمل أسمائهم بالشكل إللي يليق بيهم". وشهدت حلقات مسلسل "الاختيار" ظهور عددًا من الفنانين كضيوف شرف منهم: "صلاح عبدالله، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد رجب"، وآسر ياسين، وإياد نصار، وعمرو سعد".

وتدور أحداث المسلسل عن قصة الوفاء والخيانة، ويجسد النجم «أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي، بينما يجسد «أحمد العوضي»، دور الإرهابي هشام عشماوي. يعرض