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أحمد خالد صالح عن مشاركته في «الاختيار»: «فخور أني جزء منه»

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
عبر الفنان الشاب أحمد خالد صالح، عن سعادته وفرحته بعد مشاركته كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" الذي يذاع حاليا في رمضان، إذ نشر مشهدًا له من المسلسل على حسابه عبر "إنستجرام"، وكتب عليه: "أول مشهد من ظهوري كضيف شرف في مسلسل الاختيار إللي متشرف وفخور أني جزء منه ربنا يقدرنا على تمثيل هؤلاء الأبطال وحمل أسمائهم بالشكل إللي يليق بيهم". وشهدت حلقات مسلسل "الاختيار" ظهور عددًا من الفنانين كضيوف شرف منهم: "صلاح عبدالله، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد رجب"، وآسر ياسين، وإياد نصار، وعمرو سعد".
وتدور أحداث المسلسل عن قصة الوفاء والخيانة، ويجسد النجم «أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي، بينما يجسد «أحمد العوضي»، دور الإرهابي هشام عشماوي. يعرض
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محمد-رمضان (6)

كيف احتفل محمد رمضان بخروج رضوان البرنس من السجن؟

على طريقته الخاصة احتفل محمد رمضان بخروج "رضوان البرنس" من السجن بعد فترة عقوبة استمرت 7 سنوات، ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، إذ نشر "رمضان" على حسابه عبر إنستجرام مقطع من أغنية "نمبر وان"، قائلا: "مفيش مبروك على خروج رضوان البرنس بالسلامة". لم يكن وحده "رمضان" الذي احتفل بمشهد ضمن أحداث المسلسل، فقد شهدت حلقة أمس احتفالا من رواد السوشيال ميديا بعد مشهد ضرب "فتحي" الذي يجسد دوره أحمد زاهر على يد "علا"، إذ اعتبر رواد منصات التواصل الاجتماعي ضربه بمثابة انتصار للخير على الشر ورد جزء بسيط من أفعاله تجاه أخوه "راضوان البرنس".
أحمد زاهر

احتفالات رواد السوشيال بعد ضرب أحمد زاهر في «البرنس»

حالة من الفرحة والتشفي انتابت المشاهدين بعد ضرب "فتحي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر على يد "علا" التي تجسده دورها اللبنانية نور، ضمن أحداث مسلسل البرنس عقب عرض الحلقة 19، إذ اعتبر رواد منصات التواصل الاجتماعي ضربه بمثابة انتصار للخير على الشر ورد جزء بسيط من أفعاله تجاه أخوه "راضوان البرنس"، الذي يجسده محمد رمضان. وعبر تويتر تداول نشطاء فيديو ساخرا يرصد فرحة واحتفالات بعض الشباب عقب مشهد ضربه، وعلى فيسبوك تداول عدد كبير من رواده كوميكسات وتعليقات ساخرة تحوي كمية الفرحة في ضرب "فتحي" الذي يقوم بكل أنواع الشر والأذى منذ بداية المسلسل.
حوار -ابراهيم- نصر (2)

مقلب رفض إبراهيم نصر إذاعته وأهدى صاحبه علبة «سيجار»

كشف الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر في آخر حوار صحفي أجراه قبل رحيله بشهور قليلة لجريدة "التحرير"، عن كواليس برنامج الكاميرا الخفية الذي حقق نجاحًا ساحقًا، وبسؤاله عن مقلب طُلب منه عدم إذاعته بعد تصويره، قال الفنان الراحل إبراهيم نصر: "نعم، رجل مصرى فى قمة الأناقة، كان يعيش فى لندن، وبعد تصوير الفقرة سألته نذيع فرفض وأخبرنى أنه شخصية "سوبر ستار والناس فى لندن بيحبونى ومش عايز أتعرض للتريقة هناك"، واستجبت لطلبه بعد إزاعة الفقرة وأهديته علبة "سيجار".
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مسلسل الاختيار - أمير كرارة

أمير كرارة ناعيا شهداء بئر العبد: ‏رحم الله الشهداء

نعى الفنان أمير كرارة شهداء بئر العبد ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر الخسيس في سيناء بعد إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة، إذ كتب "كرارة" على حسابه عبر تويتر قائلا: "‏رحم الله شهداء الوطن وربنا يصبر أهلهم"، فيما نعت أسرة مسلسل "الاختيار" الشهداء في جنوب مدينة بئر العبد. وانفجرت اليوم الخميس، عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
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بعد ظهوره في «الاختيار»..محمد إمام: رحم الله الشهداء

شارك الفنان محمد إمام كضيف شرف في مسلسل"الاختيار"، إذ قام بشخصية النقيب فتحي ضابط في أحد الأكمنة بسيناء، الذي استشهد بعد معركة مع مجموعة من الإرهابيين هجموا على الكمين بالأسلحة الثقيلة، "إمام" نشر صورة له من داخل المسلسل، علق عليها بجملة من أحداث المسلسل مصحوبة بدعاء للشهداء قائلا: "انا لو موت قول لأمي ابنك مات راجل.. رحم الله شهداء الوطن". وشهدت حلقات مسلسل"الاختيار" ظهور عددا من الفنانين كضيوف شرف منهم: "صلاح عبدالله، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد رجب"، وآسر ياسين، وإياد نصار".
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

حكاية صور جمعت بين الشهيد أحمد المنسي وأمير كرارة

بصور تجمع بين الشهيد أحمد المنسي، والفنان أمير كرارة، الذي يجسد شخصيته من خلال مسلسل "الاختيار"، الذي يعرض حاليًّا على شاشات التلفزيون، فاجأ مصمم الجرافيك محمد جابر، متابعيه بالصورة التي نشرها على حسابه عبر «إنستجرام»، إذ علق عليها قائلا: «إهداء للفنان أمير كرارة، الذي أعتقد أنه أحق بهذا التصميم عن المسلسل الأكثر من رائع الاختيار.. ‏رحم الله الشهيد المنسي والرجال الذين رحلوا معه وكل من قدم روحه لنصرة الحق وبارك في ذرياتهم وحفظ الله مصر وسائر بلادنا».
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

تسليم عشماوي وحادث رفح.. «الاختيار» يتصدر تويتر

أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مسلسل الاختيار وتصدر تريند تويتر، عقب عرض أولى حلقات المسلسل التي بدأت بلقطات من واقعة استشهاد البطل أحمد المنسي، وهو يفتدي مجموعته ويبادر بالاقتحام ويقاتل الإرهابيين، ونقلت الأحداث إلى مشهد إلقاء القبض على هشام عشماوي فى قبضة الأمن المصري قادما من ليبيا، وظهور الإعلامي خالد أبوبكر في مشهد تسليم عشماوي عقب ووصوله إلى مطار القاهرة، وظهر الفنان محمد رجب في دور أحد الضباط المشاركين في القبض على عشماوي، وشهدت أحداث رفح الإرهابي الأول، الذي وقع أثناء إفطار الجنود في شهر رمضان.
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