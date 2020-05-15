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حالتي وفاة و50 إصابة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٢ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 50 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ ذكر بيان للوزارة، أن مختبراتها سجلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 50 إصابة في محافظات بغداد والبصرة وميسان والسليمانية، وسجلت 61 حالة شفاء في عموم العراق، مضيفاأن الوزارة سجلت حالتي وفاة في العاصمة بغداد، مشيرا أن مجموع الإصابات بلغ 3193، والشفاء 2089، والوفيات 117 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
سد النهضة

وزير سوداني: هناك مخاوف من انهيار سد النهضة

أكد وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين، أن مخاوف السودان من إنشاء "سد النهضة" تطغى على آماله في هذا المشروع، مشيرا أن هناك مخاوف من انهيار السد، قائلا: "هناك دائما خطر ولو ضئيل في حصول انهيار بالسد، لأن الإنسان لم يخلق هذا الكون، ولذلك يبقى أي عمل بشري عرضة ولو بنسبة ضئيلة لخطر الانهيار". وتابع: "نحن نرى أن المشكلة الأساسية في موضوع السد هي عدم التوصل إلى اتفاق على مواعيد ملء حوض السد، وأقول هذا الكلام وأنا لست متخصصا وأيضا لست من تابع عن كثب المفاوضات في واشنطن لأن هذه المفاوضات معقدة جدا وفيها جوانب فنية كبيرة وأنا غير ملم بها".
الطيران-الاماراتى

مطارات أبو ظبي تسيير رحلات إلى 14 وجهة عالمية

أعلنت مطارات أبو ظبي، اليوم الخميس، تسهيل تسيير رحلات الإجلاء للرعايا بالتعاون مع "الاتحاد للطيران" إلى 14 وجهة، واستقبال رحلات إجلاء المواطنين والمقيمين العائدين من 12 وجهة، بحسب روسيا اليوم. وقالت إدارة المطارات في بيان، إن "صحة وسلامة المسافرين والموظفين والأطراف المعنية تعد على رأس أولوياتها وأنها تواصل التزامها بالامتثال لتوجيهات الحكومة والجهات المختصة بما فيها الهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أبو مازن: صناع نكبتنا أرداوا فلسطين أرضًا بلا شعبًا

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن صناع نكبتنا أرداوا أن تكون فلسطين أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض، ومارسوا أبشع المؤامرات والضغوط والمجازر والمشاريع التصفوية، وآخرها صفقة القرن، مضيفا في كلمة مساء الأربعاء بمناسبة الذكرى الـ72 لنكبة فلسطين: "لقد مددنا أيدينا لسلام عادل وشامل، على أساس قرارات الشرعية الدولية، ولا يزال يحدونا الأمل بتحقيق ذلك، لكننا لن ننتظر إلى الأبد، فلا شيء أغلى عندنا من فلسطين، ولا شيءَ أكرم عندنا من شعبنا وحقوقِه الوطنية"، وفقا لسبوتنيك.
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نصر الله: ترتيب العلاقة مع سوريا تعالج الأزمة الاقتصادية في لبنان

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن الرهان على تأخير ترتيب العلاقة مع سوريا باعتبارها دولة ستنهار رهان في غير مكانه، وجاءت تصريحات نصر الله، مساء اليوم الأربعاء، في كلمة خلال الذكرى السنوية الرابعة للقيادي في الحزب، مصطفى بدر الدين، حيث سأل الأمين العام للحزب الحكومة اللبنانية: "كيف تذهبين لطلب المساعدة من الدول؟ ولماذا لا يكون هناك ترتيب للعلاقة مع سوريا؟"، مضيفًا أنه لا يجوز أن يستمر هذا الوضع لأن ترتيب العلاقة مع سوريا يخدم الاقتصاد اللبناني".
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77 إصابة وحالتي وفاة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 77 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد، إذ ذكر بيان لوزارة الصحة والبيئة العراقية، أن "مختبراتها سجلت 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية"، مضيفا أن الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والمثنى وكركوك والأنبار، مشيرا إلى تسجيل حالتي وفاة في بغداد وكربلاء، لافتا أن الوزارة فحصت 5009 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، ليصل العدد الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 103262، وفقا لروسيا اليوم.
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«خلال 24 ساعة».. تسجيل 75 إصابة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا امستجد، الذي انتشر في العديد من دول العالم، خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ ذكر بيان للوزارة، أن الإصابات توزعت في محافظات بغداد والبصرة وكربلاء والمثنى وواسط، مبينا أنه تم تسجيل حالتي وفاة في العاصمة بغداد، مضيفا، أن الـ24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 27 حالة شفاء، مشيرًا إلى أن مجموع الإصابات بلغ 2003، والوفيات 92 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت لـ1346، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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تسجيل 57 إصابة ووفاة واحدة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد، تسجيل 57 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ ذكر بيان للوزارة، أن مختبراتها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 57 إصابة في محافظات بغداد والبصرة وميسان والمثنى وبابل وصلاح الدين، مضيفا: «تم تسجيل حالة وفاة واحدة في العاصمة بغداد، و39 حالة شفاء»، مشيرا أنه «تم فحص 3047 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق»، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. وأشار البيان، إلى أن مجموع الإصابات في عموم البلاد بلغ 1820، والوفيات 87 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت إلى 1263.
كورونا

466 إصابة بكورونا في فلسطين خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 466 إصابة، منها 132 في مدينة القدس، موضحة في بيان أن الإصابات هي لثلاثة فلسطينيين من بلدة كفر عقب شمال القدس، بينها إصابة لطفل 6 سنوات، وإصابتان في قطاع غزة، وفقا لروسيا اليوم.
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