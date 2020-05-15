حالتي وفاة و50 إصابة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٢ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 50 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ ذكر بيان للوزارة، أن مختبراتها سجلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 50 إصابة في محافظات بغداد والبصرة وميسان والسليمانية، وسجلت 61 حالة شفاء في عموم العراق، مضيفاأن الوزارة سجلت حالتي وفاة في العاصمة بغداد، مشيرا أن مجموع الإصابات بلغ 3193، والشفاء 2089، والوفيات 117 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.