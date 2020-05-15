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الأزهر: الاحتلال الصهيوني حتما إلى زوال وستبقى القدس في قلوبنا

تحرير:محمد فتحي ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٢ م
القدس
القدس
يحل اليوم 15 مايو، الذكرى الـ72 للنكبة الفلسطينية وإعلان الاحتلال الصهيوني قيام دولته المزعومة على الأراضي الفلسطينية، واحتلال ما يزيد على ثلاثة أرباع مساحة فلسطين التاريخية، وتدمير 531 تجمعًا سكانيًّا، وتشريد حوالي 85 بالمائة من السكان الفلسطينيين للدول المجاورة لفلسطين وبعض الدول الأجنبية، إذ يؤكد الأزهر أن هذا اليوم يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي لا يزال غافلًا أو متجاهلًا لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة منذ 72 عامًا، وأن العالم بأسره يتحمل المسؤولية الكاملة عن إنهاء هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم على أرض فلسطين المباركة، ورد الحقوق إلى أصحابها ومحاكمة المحتل الغاصب على جرائمه ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته ومقدساتنا العربية والإسلامية.
وستبقي القدس عربية وستبقى قضيتها في قلوب العرب والمسلمين، وأن كل احتلال وغصب نهايته حتما إلى زوال مهما طال الزمن واشتد الكرب.ويذكر الأزهر العالم بما أقدم عليه الاحتلال الصهيوني من تعد على الفلسطينين وأراضيهم بغير حق وبقوة السلاح، ومن انتهاك لحقوق الأسرى في السجون، وعمليات التهجير والتطهير العرقي ضد
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: الكبر من أشدِّ الرَّذائِلِ ضَررًا على الفَردِ والمجتمعِ

حذر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، من مخاطر "الكبر" وأثره التَّدميريَّ، وكونه ليس قاصِرًا على ما يَقعُ بين الأفرادِ، وإنما بين الدولَ والشعوبَ أيضًا، وما يعقب ذلك من دماء وأشلاء وخراب وتشريدُ، موضحا في رسالته الـ"22" عبر برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، أن علينا إدراكِ الفَرقِ بين "الكِبرِ" كرذيلةٍ من أشدِّ الرَّذائِلِ ضَررًا على الفَردِ والمجتمعِ، وبينَ ما يَشتبِهُ به -شَكلًا- من المطالب التي لا حَرَجَ ولا بأسَ في فعلها أو تركها. وأوضح الطيب، أن "الكِبرُ" هو كما قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم- "بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ"، ومعنى هذه العِبارةِ: أنَّ المتكبِّرَ هو مَن لا يَقبَلُ الحقَّ، بل يَرفُضُه ويتعالَى عليه.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.
المتحدث-العسكري

المتحدث العسكري: مقتل 7 تكفيرين واكتشاف وتفجير 14 عبوة وحزام ناسف

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إنه استمرارًا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، نفذ أبطال القوات المسلحة عملية نوعية أسفرت عن الآتي:
مصطفى-مدبولي

وقف المعاشات وقطع الكهرباء في الصيف.. الحكومة تنفي 19 شائعة

أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير تقصي الحقائق الأسبوعي، للرد على الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التواصل مع الوزارات والجهات المختصة.
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أبو مازن: صناع نكبتنا أرداوا فلسطين أرضًا بلا شعبًا

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن صناع نكبتنا أرداوا أن تكون فلسطين أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض، ومارسوا أبشع المؤامرات والضغوط والمجازر والمشاريع التصفوية، وآخرها صفقة القرن، مضيفا في كلمة مساء الأربعاء بمناسبة الذكرى الـ72 لنكبة فلسطين: "لقد مددنا أيدينا لسلام عادل وشامل، على أساس قرارات الشرعية الدولية، ولا يزال يحدونا الأمل بتحقيق ذلك، لكننا لن ننتظر إلى الأبد، فلا شيء أغلى عندنا من فلسطين، ولا شيءَ أكرم عندنا من شعبنا وحقوقِه الوطنية"، وفقا لسبوتنيك.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أبو مازن: حل الاتفاقيات إذ ضمت إسرائيل أراضي الضفة الغربية

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، التأكيد على رفضه ضم إسرائيل لأي أراض بالضفة الغربية، مهددًا بإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة معها إذا أقدمت على ذلك، إذ قال عباس: «إذا أعلنت إسرائيل أنها ستضم ولو سنتيمترًا واحدًا من الضفة الغربية، فسنعتبر أنفسنا في حل من كل الاتفاقات الموقعة بيننا وبينهم ومع الأمريكان»، مضيفًا: «في حال بدأت الحكومة الإسرائيلية هذا الضم سواء في الحرم الإبراهيمي أو في المستوطنات أو في غور الأردن، نعتبر أنفسنا في حل من كل الاتفاقات الموقعة بيننا وبينهم ومع الإدارة الأمريكية، لأنها هي التي جاءت بصفقة العصر، وهم الذين أوحوا للإسرائيليين بمسألة الضم، وهم الذين دفعوهم إلى هذه المسألة، ولا يقولوا لنا إنهم ليس لهم علاقة وإن إسرائيل هي التي تتخذ القرارات.
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (4)

اسرائيل تقصف مواقع لـ«حماس» في غزة بعد إطلاق صاروخ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف، في بيان له، اليوم الأربعاء، مواقع عسكرية لحماس في غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه الحركة الإسلامية، قائلا: "إن صاروخا أُطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الاسرائيلية، وردا على ذلك استهدفت دبابة إسرائيلية 3 مواقع عسكرية لحماس في شمال قطاع غزة"، وفي غزة أكد مصدر أن 3 مواقع تضررت لكنه لم يشر إلى إصابات. وسقطت القذيفة التي أطلقت على إسرائيل في حقل غير بعيد عن الحدود مع القطاع الفلسطيني، حسبما ذكر ناطق عسكري اسرائيلي لم يشر إلى أضرار أو إصابات.
محمود-عباس (4)

عباس يدعو دول «عدم الانحياز» لعقد مؤتمر دولي للسلام

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون والشرعية الدولية، بهدف إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئيس أطلع المشاركين في قمة عدم الانحياز التي تعقد أعمالها اليوم الإثنين عبر تقنية "التواصل عن بعد" ، على تداعيات ومخاطر محاولات سلطات الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
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