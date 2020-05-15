سوزان نجم الدين للفنان رامز جلال: «بقيت بحبك خلاص»
تحرير:محمد أبو زيد
١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٢ م
رامز جلال
وقعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، وعن قيامها بدور والدة المطرب حمادة هلال في مسلسل "ولي العهد"، قالت: "عندي ميزة أني ألعب كل الأدوار"، وبسؤالها عن دخولها للعالمية بعد وقوفها أمام النجم العالمي مايك تايسون، في فيلم "حملة فرعون"، قالت: "هو اللي دخل العالمية مش أنا"، وعن ما الذي استفادته من العمل مع السبكي، قالت: "أنا بحب ذكائه"، وعن خضوعها لعمليات تجميل، أجابت: أنها أجرت عملية وحيدة في الأنف فقط، وعندما كشفت المذيعة"آروى" عن صورة رامز، علقت "نجم الدين": أنها ضد الشئ الذي يقدمه لتتفاجأ بخروجه من البوستر.
وقالت لرامز عن رأيها فيه وفيما يقدمه، قالت: "أنا قولت بحبه ودمه خفيف بس مش مع كل الحاجات اللي بيعملها"، وقام بتحريكها بالكرسي في كل الاتجاهات لتبدو سعيدة وتضحك ليرد رامز جلال قائلا: "الست دي مجنونة ولا إيه".
وباغراقها في حوض المياه أبدت خوفها من الكابوريا، وتحت تهديدها أجبرها رامز أن تتراجع عن رأيها
وقالت لرامز عن رأيها فيه وفيما يقدمه، قالت: "أنا قولت بحبه ودمه خفيف بس مش مع كل الحاجات اللي بيعملها"، وقام بتحريكها بالكرسي في كل الاتجاهات لتبدو سعيدة وتضحك ليرد رامز جلال قائلا: "الست دي مجنونة ولا إيه".
وباغراقها في حوض المياه أبدت خوفها من الكابوريا، وتحت تهديدها أجبرها رامز أن تتراجع عن رأيها في برامجه الذي قالته في بداية الحلقة، وأصابتها لحظات من الرعب خوفا من الثعبان.
وقالت نجم الدين عن البرامج التي يقدمها رامز: "دلوقتي أقدر أقول أنها مش متفبركة خالص"، وبسقوطها في حفرة المياه في المقلب الأخير قالت لرامز: "أنا هتعرف بحاجة أنا بقيت بحبك خلاص رغم كل اللي عملته".
وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداعه من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت.