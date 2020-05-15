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سوزان نجم الدين للفنان رامز جلال: «بقيت بحبك خلاص»

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٢ م
رامز جلال
رامز جلال
وقعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، وعن قيامها بدور والدة المطرب حمادة هلال في مسلسل "ولي العهد"، قالت: "عندي ميزة أني ألعب كل الأدوار"، وبسؤالها عن دخولها للعالمية بعد وقوفها أمام النجم العالمي مايك تايسون، في فيلم "حملة فرعون"، قالت: "هو اللي دخل العالمية مش أنا"، وعن ما الذي استفادته من العمل مع السبكي، قالت: "أنا بحب ذكائه"، وعن خضوعها لعمليات تجميل، أجابت: أنها أجرت عملية وحيدة في الأنف فقط، وعندما كشفت المذيعة"آروى" عن صورة رامز، علقت "نجم الدين": أنها ضد الشئ الذي يقدمه لتتفاجأ بخروجه من البوستر.
وقالت لرامز عن رأيها فيه وفيما يقدمه، قالت: "أنا قولت بحبه ودمه خفيف بس مش مع كل الحاجات اللي بيعملها"، وقام بتحريكها بالكرسي في كل الاتجاهات لتبدو سعيدة وتضحك ليرد رامز جلال قائلا: "الست دي مجنونة ولا إيه". وباغراقها في حوض المياه أبدت خوفها من الكابوريا، وتحت تهديدها أجبرها رامز أن تتراجع عن رأيها
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رامز-جلال (1)

بكاء وخوف.. لحظات رعب لـ«بوسي» في «رامز مجنون رسمي»

وقعت المطربة بوسي ضحية برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، وعندما كشفت المذيعة «آروى» عن صورة رامز، علقت بوسي قائلة: «يخربيت سنينه بموت فيه»، وعند خروجه من البوستر صرخت قائلة: «يانهارك أسود»، وبسؤالها عن لون شعره قالت: «هو غريب بس لذيذ» ليقوم برش شعرها باللون الأزرق، وعند تحريكها بالكرسي في كل الاتجاهات انتابتها لحظات من الصراخ ونطقت الشهادة، وقالت لرامز« مش هعرف أغني تاني وربنا»، وعند إغراقها في حوض المياه انتابتها حالة من الخوف عند رؤية الكابوريا متوسلة له بتركها مؤكدة خوفها من الكابوريا.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

أبو المعاطي زكي في «رامز مجنون رسمي»: «أنا أهلاوي»

وقع الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة mbc مصر، إذ قال عنه رامز ساخرا: "مشيته كأنه داخل بنك الائتمان الزراعي، تحسه محترف في نادي الدلنجات"، وبسؤاله عن رأيه في رضا عبد العال قال: "إنه أخف دم فى الدنيا، وواحد من الشخصيات التي ظلمت في عالم كرة القدم"، ولأول مرة يغير رامز من خطته ويخرج من بوستر الكابتن رضا عبد العال بدلا من البوستر الذي يحمل صورته، وتفاجأ زكي بخروج رامز مبديا إعجابه بلون شعره، ليقوم برش شعره باللون الأحمر.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

إصابة رامز جلال بسبب بسمة في برنامج «مجنون رسمي»

وقعت الفنانة بسمة ضحية للفنان رامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، وأطلقت بسمة صراخات متتالية بعد تحريك الكرسي وتوعدت رامز قائلة: "الأيام دوائر"، ليسخر منها قائلا: "اسمها الأيام دول" وعند إنقلابها بالكرسي قال لها رامز: «إنها تشبه الفنانة بشرى ونصحها بتقديم مهرجان الجونة»، في الوقت الذي حاولت فيه بسمة مغافلته وعض أصابعه، وانتابتها لحظات من الخوف والصراخ عندما ألقى بالكابوريا في حوض المياه، قائلا لها: "إنتي لسه ماحرمتيش".
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رامز-جلال (1)

بكاء وخوف.. لحظات رعب لـ«بوسي» في «رامز مجنون رسمي»

وقعت المطربة بوسي ضحية برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، وعندما كشفت المذيعة «آروى» عن صورة رامز، علقت بوسي قائلة: «يخربيت سنينه بموت فيه»، وعند خروجه من البوستر صرخت قائلة: «يانهارك أسود»، وبسؤالها عن لون شعره قالت: «هو غريب بس لذيذ» ليقوم برش شعرها باللون الأزرق، وعند تحريكها بالكرسي في كل الاتجاهات انتابتها لحظات من الصراخ ونطقت الشهادة، وقالت لرامز« مش هعرف أغني تاني وربنا»، وعند إغراقها في حوض المياه انتابتها حالة من الخوف عند رؤية الكابوريا متوسلة له بتركها مؤكدة خوفها من الكابوريا.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

أبو المعاطي زكي في «رامز مجنون رسمي»: «أنا أهلاوي»

وقع الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة mbc مصر، إذ قال عنه رامز ساخرا: "مشيته كأنه داخل بنك الائتمان الزراعي، تحسه محترف في نادي الدلنجات"، وبسؤاله عن رأيه في رضا عبد العال قال: "إنه أخف دم فى الدنيا، وواحد من الشخصيات التي ظلمت في عالم كرة القدم"، ولأول مرة يغير رامز من خطته ويخرج من بوستر الكابتن رضا عبد العال بدلا من البوستر الذي يحمل صورته، وتفاجأ زكي بخروج رامز مبديا إعجابه بلون شعره، ليقوم برش شعره باللون الأحمر.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

طارق حامد لرامز جلال: «خلي بالك هتعصب عليك»

وقع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، وبسؤاله عن ماحدث بينه وبين كهربا في المبارة الأخيرة قال: "كهربا هو إللي نرفزني بصراحة"، وعند تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات قال "حامد" لرامز": خلي بالك هتعصب عليك"، ولم يتمالك طارق حامد أعصابه عند سقوطه في حوض المياه وهو المقلب الأخير لرامز، إذ قام بدفعه أكثر من مرة ثم قام بجذبه هو وشخص آخر من ضمن فريق رامز وسقطا في الحوض ليقول له رامز: "الله يخرب بيتك" وفي نهاية الحلقة قام رامز جلال باحتضانه.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

عبدالله بالخير عن رامز جلال: «أحبه وأقدر ما يقدمه»

وقع الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، في أولى فقرات البرنامج طلبت المذيعة آروى منه الغناء واستجاب بالخير لطلبها وغنى كوبليه لأم كلثوم، وبسؤاله عن سبب احتفاظه بـ"الخيزرانة" طوال الوقت، قال: «إنها للحماية»، وردا على سؤالها عن عدم زواجه حتى الآن قال: «ما آن الآوان وما لقيت بنت الحلال والزواج قسمة ونصيب»، ليرد رامز ساخرا: «وهي ذنبها إيه»، وقال بالخير: «إنه مشجع لكرة القدم ويحب النجم محمد صلاح»، وبسؤاله عن رامز جلال قال: «أنا أحبه وأقدر ما يقدمه قبل أن يتفاجأ بظهوره أمامه».
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