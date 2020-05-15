سوزان نجم الدين للفنان رامز جلال: «بقيت بحبك خلاص»

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٢ م

رامز جلال

وقعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، وعن قيامها بدور والدة المطرب حمادة هلال في مسلسل "ولي العهد"، قالت: "عندي ميزة أني ألعب كل الأدوار"، وبسؤالها عن دخولها للعالمية بعد وقوفها أمام النجم العالمي مايك تايسون، في فيلم "حملة فرعون"، قالت: "هو اللي دخل العالمية مش أنا"، وعن ما الذي استفادته من العمل مع السبكي، قالت: "أنا بحب ذكائه"، وعن خضوعها لعمليات تجميل، أجابت: أنها أجرت عملية وحيدة في الأنف فقط، وعندما كشفت المذيعة"آروى" عن صورة رامز، علقت "نجم الدين": أنها ضد الشئ الذي يقدمه لتتفاجأ بخروجه من البوستر.

وقالت لرامز عن رأيها فيه وفيما يقدمه، قالت: "أنا قولت بحبه ودمه خفيف بس مش مع كل الحاجات اللي بيعملها"، وقام بتحريكها بالكرسي في كل الاتجاهات لتبدو سعيدة وتضحك ليرد رامز جلال قائلا: "الست دي مجنونة ولا إيه". وباغراقها في حوض المياه أبدت خوفها من الكابوريا، وتحت تهديدها أجبرها رامز أن تتراجع عن رأيها