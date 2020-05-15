قراصنة يبتزون ترامب ويطالبونه بدفع فدية 42 مليون دولار

تحرير:وكالات ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٥ م

ترامب

هدد قراصنة إلكترونيون مؤخرا، بنشر ما وصفوه بـ"الغسيل القذر" للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حال لم يجر دفع فدية قيمتها 42 مليون دولار في غضون أسبوع واحد فقط. وبحسب صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، فإن هؤلاء القراصنة تمكنوا من اختراق بيانات لشركة قانونية تتولى تمثيل عدد كبير من مشاهير العالم، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز. وفي الأسبوع الماضي، سرق القراصنة كمية ضخمة من بيانات شركة " Grubman Shire Meiselas & Sacks"؛ وهي مؤسسة تمثل نجوما مثل مادونا ورود ستيوارت وإلتون جون.

وتزعم مجموعة القرصنة المعروفة باسم "ريفيل" أنها حصلت على بيانات سعتها 756 جيجا، تضم عقودا واتفاقات حول عدم إفشاء الأسرار فضلا عن أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وعدد من المراسلات.وحاول القراصنة أن يضفوا المصداقية على مزاعمهم فنشروا أجزاء من عقود بعض النجوم مثل ليدي جاجا وكريستينا أنجليرا.ويطلق القراصنة