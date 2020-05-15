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قراصنة يبتزون ترامب ويطالبونه بدفع فدية 42 مليون دولار

تحرير:وكالات ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٥ م
ترامب
ترامب
هدد قراصنة إلكترونيون مؤخرا، بنشر ما وصفوه بـ"الغسيل القذر" للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حال لم يجر دفع فدية قيمتها 42 مليون دولار في غضون أسبوع واحد فقط. وبحسب صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، فإن هؤلاء القراصنة تمكنوا من اختراق بيانات لشركة قانونية تتولى تمثيل عدد كبير من مشاهير العالم، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز. وفي الأسبوع الماضي، سرق القراصنة كمية ضخمة من بيانات شركة " Grubman Shire Meiselas & Sacks"؛ وهي مؤسسة تمثل نجوما مثل مادونا ورود ستيوارت وإلتون جون.
وتزعم مجموعة القرصنة المعروفة باسم "ريفيل" أنها حصلت على بيانات سعتها 756 جيجا، تضم عقودا واتفاقات حول عدم إفشاء الأسرار فضلا عن أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وعدد من المراسلات.وحاول القراصنة أن يضفوا المصداقية على مزاعمهم فنشروا أجزاء من عقود بعض النجوم مثل ليدي جاجا وكريستينا أنجليرا.ويطلق القراصنة
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ترامب

ترامب: تطوير لقاح ضد فيروس كورونا نهاية العام الجاري

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ينوي إشراك الجيش في عمليات توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بعد الحصول عليه، إذ قال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم الخميس: "تعرفون أن توزيع اللقاح عمل واسع النطاق. يجري حاليا استنفار عسكري ونعتزم أن نكون قادرين حتى نهاية هذا العام على توفيره للكثير من الناس بشكل سريع جدا". وأكد ترامب أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستطور لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية هذا العام، مشددا من جديد على أن إدارته تستنفر "العسكريين والقوات الأخرى" في هذا السياق.
دونالد ترامب

للتحقيق معه.. ترامب يدعو لاستجواب أوباما في الكونجرس

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نداء إلى استدعاء سلفه باراك أوباما، إلى الكونجرس ليدلي إفاداته فيما سماه ترامب "أكبر جريمة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة"، إذ ذكر ترامب اليوم، على حسابه تويتر: "لو كنت سيناتورا أو عضوا في الكونجرس لكان أول شخص كنت سأستدعيه لإدلاء الشهادات حول أكبر جريمة سياسية وفضيحة في تاريخ الولايات المتحدة هو بالتأكيد الرئيس السابق أوباما"، مشددًا على أن أوباما كان "على دراية تامة بشأن كل شيء"، وحث السيناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام على الكف عن الإدلاء بالكلام الفارغ واعتبار أوباما "السيد الشاب الطيب" واستدعائه.
دونالد ترامب

فوكس بيزنس: ترامب يقول إن أمله خاب كثيرا في الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن أمله خاب كثيرا في الصين بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بعد مرور وقت قصير من اتفاق البلدين على المرحلة 1 من اتفاق تجاري.
ترامب

ترامب يدرس فرض عقوبات على الصين بسبب انتشار كورونا

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مشروع قانون اقترحه السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام حول فرض عقوبات على الصين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
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دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي: التعامل مع الصين مكلف للغاية

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا الصين، معتبرا أن التعامل معها مكلف للغاية، مجددا اتهامه لها بضلوعها في انتشار فيروس كورونا، إذ قال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "كما قلت لفترة طويلة، فإن التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية، لقد أبرمنا للتو صفقة تجارية رائعة، ولم يكد الحبر يجف، حتى أصيب العالم بالطاعون، في إشارة إلى فيروس كورونا، من الصين، 100 صفقة تجارية لا تعوض خسارة كل تلك الأرواح البريئة"، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
دونالد ترامب

«الثلاثاء».. المحكمة تنظر قضية أموال ترامب وحصانته

تستعد المحكمة العليا الأمريكية للنظر في مدى شرعية رفض الرئيس دونالد ترامب تقديم بياناته الضريبية للكونجرس والقضاء، في قضية قد تفيد في تحديد حدود حصانته الرئاسية. وخلال الجسلة الأولى في إطار القضية التي ستعقد اعتبارا من الثلاثاء القادم، سيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة أسئلتهم عبر الهاتف على محامي الأطراف المعنية. وترامب قطب العقارات السابق الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته الانتخابية، هو ثاني رئيس أمريكي بعد ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي، ما أثار جدلا في المجتمع الأمريكي، لاسيما في أوساط الحزب الديمقراطي، وتكهنات عديدة بشأن سبب رفضه.
ترامب

المحكمة العليا تنظر أموال ترامب وحصانته الثلاثاء

تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد غد الثلاثاء، في مسألة ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يستطيع رفض تقديم بياناته الضريبية إلى الكونجرس والقضاء في نيويورك، في قضية سياسية جدًّا يمكن أن تفيد في تحديد حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي، وسيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة الذين يلازمون منازلهم في إطار إجراءات الحجر بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أسئلتهم هاتفيًّا على محامي الأطراف خلال جلسة منتظرة جدًّا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي: فيروس كورونا سيختفي دون لقاح

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن وباء كورونا سيختفي دون لقاح، غير أنه لم يقدم أي دليل يدعم كلامه، قائلا: «إنني راض عن تدابير مواجهة كورونا التي اتخذها البيت الأبيض، ولست قلقا»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. وصرح ترامب في وقت سابق من اليوم بأن العدد النهائي للوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد يصل إلى نحو 95 ألف حالة، أو أكثر من ذلك.
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