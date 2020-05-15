مصرع شخصين وإصابة 16 أخرين في حادث تصادم بالمنيا

تحرير:محمد فتحي ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٣ م

حادث تصادم

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدينة المنيا، مساء اليوم الجمعة، حادث تصادم بين ثلاث سيارات نقل وميكروباص، أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 16 أخرين، جميعهم عمال من محافظتي أسيوط وقنا. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم، ومصابين ومتوفيين، بالطريق الصحراوي الشرقي، بزمام مركز المنيا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية تحت إشراف مدير المباحث الجنائية، لمكان الواقعة، إذ تبين من الفحص وقوع الحادث بين 3 سيارات، مما أسفر عن مصرع شخصين فيما أصيب 16، جميعهم عمال مقيمون بمحافظتي أسيوط وقنا.تم نقل الجثتين والمصابين إلى مشرحة المستشفى العام، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة