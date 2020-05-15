جريمة

مصرع شخصين وإصابة 16 أخرين في حادث تصادم بالمنيا

تحرير:محمد فتحي ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٣ م
حادث تصادم
حادث تصادم
شهد الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدينة المنيا، مساء اليوم الجمعة، حادث تصادم بين ثلاث سيارات نقل وميكروباص، أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 16 أخرين، جميعهم عمال من محافظتي أسيوط وقنا. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم، ومصابين ومتوفيين، بالطريق الصحراوي الشرقي، بزمام مركز المنيا.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية تحت إشراف مدير المباحث الجنائية، لمكان الواقعة، إذ تبين من الفحص وقوع الحادث بين 3 سيارات، مما أسفر عن مصرع شخصين فيما أصيب 16، جميعهم عمال مقيمون بمحافظتي أسيوط وقنا.تم نقل الجثتين والمصابين إلى مشرحة المستشفى العام، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة
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وزارة-الداخلية

القبض على «مودة الأدهم» أثناء اختبائها في كمبوند بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم «فتاة التيك توك»، أثناء اختبائها فى كمباوند مدينة 6 أكتوبر لقيامها بنشر مواد تحرض على الفسق والفجور. ورصدت الأجهزة الأمنية عدة فيديوهات للفتاة مودة الأدهم، ترتدى فيها ملابس فاضحة، وتأتى بحركات مثيرة تحض على الفسق والفجور، إذ أثبتت التحريات أن الفتاة قدمت عدة فيديوهات على برامج السوشيال ميديا تحرض فيها على الفسق والفجور.
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عودة العمل بـ«استئناف القاهرة» في يونيو.. وإلغاء الإجازة القضائية

أصدر المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بعودة العمل بجميع دوائر المحكمة ومأمورياتها بصفة تدريجية، اعتبارا من يوم الإثنين 1 يونيو المقبل، بعد تعليق العمل كإجراء احترازى لمواجهة كورونا، ونص القرار الذى حمل الرقم 109 لسنة 2020، أنه بالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح تنعقد جلساتها فى الأربع أيام الأولى من أيام دور الانعقاد.
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التحريات تكشف غموض مقتل مسن ببدروم منزله بالزقازيق

يباشر رجال المباحث العامة بمديرية أمن الزقازيق، جهودهم لكشف غموض مقتل مالك عقار بمدينة الزقازيق، إذ عثرت أسرته على رب الأسرة المسن مقتولًا وغارقًا فى دمائه ببدروم العقار الذي يقطنونه، بدائرة قسم ثان الزقازيق واتهمت أسرة الفقيد شخص آخر على خلافات معهم بارتكاب الجريمة، وجاري التحري عن صحة الاتهام، ومراجعة كاميرات المراقبة لبيان هوية المترددين على مكان الجريمة، وفحص علاقات المتهم وآخر مكالمات هاتفية أجراها، فيما تم إخطار النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثمان لتحديد أسباب الوفاة وكيفية حدوثها.
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«زهق منها».. كشف جريمة مقتل سيدة وابنتها بسوهاج

شاب فى مثل سنها، جمعتهما علاقة محرمة، كان كريمًا معها فى البداية، لكن مع استمرار الإثم وطلبات عشيقته، سأم منها، وحاول إنهاء علاقته بها، لكنها ظلت تطارده ولم تدع له فرصة، فقرر قتلها، واستدرجها إلى منطقة الكوامل بسوهاج، فحضرت برفقة نجلتها، ليقدم الشاب على قتل كليهما، إذ كبل المرأة من اليدين والقدمين، وكذلك طفلتها، وضعهما فى جوال كبير وألقى بهما فى مياه نهر النيل، حتى عثر الأهالي على الجثتين فى حالة تعفن، وأثارت الجريمة استنفار قوات الأمن للوصول إلى الجاني، وبالفعل كشفت التحريات الأمنية المستور.
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بسبب السرعة.. إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة ببور سعيد

شهد طريق مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد، مساء اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أدى إلى إصابة 11 شخصًا، بسبب السرعة الزائدة. البداية كانت بتلقي اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد ووقوع مصابين. على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ، ونتج عن الحادث إصابة 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة وسحجات وكدمات.
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مصرع سيدة «قعيدة» في حريق بإحدى عقارات الإسكندرية

لقيت سيدة في العقد السادس من العمر، «قعيدة» مصرعها، اليوم الجمعة، إثر نشوب حريق هائل بمقر سكنها بمنطقة فلمنج، بشرق محافظة الإسكندرية، حيث وردت إشارة لغرفة عمليات المحافظة بورود إخطارًا عن اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بالطابق الـ20 في العقار الكائن بمنطقة فلمنج، ما أسفر عن سقوط سقف حجرة على السيدة تبلغ من العمر 55 عامًا، مما أدى إلى وفاتها، فيما حضرت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق قبل انتقال النيران للعقارات المجاورة.
حادث-تصادم

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالغربية

شهد طريق «بسيون- طنطا» في نطاق مركز بسيون بمحافظة الغربية، مساء اليوم الخميس، حادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف. البداية كانت بتلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغٍ إلى مركز شرطة بسيون من قوات تأمين الطرق، بإصابة 7 أشخاص، بسبب اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي على طريق «بسيون- طنطا»، التابع لمركز ومدينة بسيون في الغربية.
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إصابة 15 شخصا في انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب، اليوم الأربعاء، 15 شخصا جميعهم من أبناء مركز ملوي جنوب المنيا، أثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي، وتم تحويلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث.
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