حمادة هلال يعلق على حلقة سوزان نجم الدين: «أمي لا يا رامز»

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٧ م

حمادة هلال

بعدما وقعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، ووجهت لها المذيعة "آروى" سؤالا عن قيامها بدور والدة المطرب حمادة هلال، وإن كانت مغامرة منها لتقول سوزان نجم الدين: "عندي ميزة أني ألعب كل الأدوار". الفنان حمادة هلال نشر على حسابه عبر إنستجرام صورة تجمعه بسوزان نجم الدين وعلق عليها ساخرا: "أمي لأ يا رامز"، إذ لعبت الفنانة السورية دور والدته ضمت أحداث مسلسل "ابن أصول"، وأثارت الجدل حينها كونها تتقارب في السن من حمادة هلال وعمرها الحقيقي لايؤهلها للقيام بدور والدة شاب كبير.

مسلسل "ابن أصول" شارك في بطولته آيتن عامر، وعماد رشاد، وإيناس كامل، ومحمد نجاتي، وفراس سعيد، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير. وأجابت سوزان نجم الدين خلال برنامج "رامز مجنون رسمي" عن سؤالها بعد وقوفها أمام النجم العالمي مايك تايسون، في فيلم "حملة فرعون" دخلت به للعالمية قالت: "هو اللي