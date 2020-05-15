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حمادة هلال يعلق على حلقة سوزان نجم الدين: «أمي لا يا رامز»

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٧ م
حمادة هلال
حمادة هلال
بعدما وقعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، ووجهت لها المذيعة "آروى" سؤالا عن قيامها بدور والدة المطرب حمادة هلال، وإن كانت مغامرة منها لتقول سوزان نجم الدين: "عندي ميزة أني ألعب كل الأدوار". الفنان حمادة هلال نشر على حسابه عبر إنستجرام صورة تجمعه بسوزان نجم الدين وعلق عليها ساخرا: "أمي لأ يا رامز"، إذ لعبت الفنانة السورية دور والدته ضمت أحداث مسلسل "ابن أصول"، وأثارت الجدل حينها كونها تتقارب في السن من حمادة هلال وعمرها الحقيقي لايؤهلها للقيام بدور والدة شاب كبير.
مسلسل "ابن أصول" شارك في بطولته آيتن عامر، وعماد رشاد، وإيناس كامل، ومحمد نجاتي، وفراس سعيد، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير. وأجابت سوزان نجم الدين خلال برنامج "رامز مجنون رسمي" عن سؤالها بعد وقوفها أمام النجم العالمي مايك تايسون، في فيلم "حملة فرعون" دخلت به للعالمية قالت: "هو اللي
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انغام

تجاوز محنة كورونا.. أنغام تطرح أغنية «هنعيش مع بعض»

طرحت أنغام أغنية جديدة بعنوان "هنعيش مع بعض"، على حسابها عبر إنستجرام، والأغنية من ألحان هشام جمال، وتأتي ضمن حملة وزارة الصحة المصرية لتجاوز محنة فيروس كورونا المستجد، إذ تقول كلماتها: "أوقات بتفرق ما بينا المسافات.. وبنبعد عن بعضينا ساعات.. توحشنا قعدتنا وأجمل حكايات". ونشرت صفحة وزارة الصحة والسكان على صفحتها عبر تويتر الأغنية تحت هاشتاج "دايما جنب بعض"، وعلقت عليها بجزء من كلمات الأغنية: "مهما الأيام بعدتنا عن حبايبنا، هيفضلوا دايمًا في قلوبنا، وأكيد الشمس هتطلع في يوم وتقربنا تاني من بعض".
سميرة-سعيد

سميرة سعيد تشارك جمهورها بأغنية: «أنا من أتباع محمد»

شاركت المطربة سميرة سعيد متابعيها بأغنية دينية نادرة من فترة طفولتها على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "أغنية دينية من أيام الطفولة..أنا من أتباع محمد". واعتادت سميرة سعيد مشاركة جمهورها أغانيها في فترة الطفولة، وفي وقت سابق شاركت فيديو لها أثناء غنائها أغنية "أقبلت يا رمضان" على حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "أغنية لرمضان من أيام الطفولة.. أحببت أن أشارككم بها.. كل رمضان وأنتم بخير.. مطمئنين وآمنين".
محمد-الحلو

باركيلي.. أغنية للمطرب محمد الحلو عن شهداء الجيش

طرح المطرب محمد الحلو أغنية وطنية جديدة بعنوان "باركيلي" تمجيدًا لشهداء القوات المسلحة بسيناء، وتتضمن الأغنية ظهور عدد من صور شهداء الجيش المصري في مقدمتهم الشهيد العقيد أحمد المنسي، وتم طرح الأغنية عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع أحمد مادو، وإخراج أنس الديب. وقبل أسابيع شارك الفنان محمد الحلو في حفل ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، وعرض على قناة وزارة الثقافة على موقع "يوتيوب".
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رامز جلال - رامز مجنون رسمي

سوزان نجم الدين للفنان رامز جلال: «بقيت بحبك خلاص»

وقعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، وعن قيامها بدور والدة المطرب حمادة هلال في مسلسل "ولي العهد"، قالت: "عندي ميزة أني ألعب كل الأدوار"، وبسؤالها عن دخولها للعالمية بعد وقوفها أمام النجم العالمي مايك تايسون، في فيلم "حملة فرعون"، قالت: "هو اللي دخل العالمية مش أنا"، وعن ما الذي استفادته من العمل مع السبكي، قالت: "أنا بحب ذكائه"، وعن خضوعها لعمليات تجميل، أجابت: أنها أجرت عملية وحيدة في الأنف فقط، وعندما كشفت المذيعة"آروى" عن صورة رامز، علقت "نجم الدين": أنها ضد الشئ الذي يقدمه لتتفاجأ بخروجه من البوستر.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

منة عرفة في «رامز مجنون رسمي»: «أنا هموت منكم»

وقعت الفنانة منة عرفة ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة آروى عن صورة رامز جلال، قالت منة عرفة عن برامج مقابله: «إنها أصبحت خطيرة في الفترة الأخيرة»، لتفاجأ بخروجه من البوستر وأطلقت صرخة مدوية في الإستديو، وقال لها رامز ساخرا: «من اللحظة دي إعتبريني بابا رامز»، وداعبها قائلا:«كبرتي يا منة وبقيتي تنزلي صورك على إنستجرام، يا خسارة الأغنية إللي غنهالك أحمد حلمي، ودلوقتي جه وقت العقاب».
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

حمو بيكا في رامز مجنون رسمي: «آسف ياعم حلمي بكر»

وقع مطرب المهرجانات حمو بيكا ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة «آروى» عن صورة رامز جلال وخروجه من البوستر تفاجأ به «بيكا» أمامه ليعلق قائلا: «يا نهار أسود»، ليرد عليه رامز ساخرًا: «خطوة عزيزة يا بتاع رب الكون ميزنا بميزة»،  وعندما سأله رامز عن رأيه في لون شعره رد قائلا: «حلو»، ليقوم بعد ذلك برفعه أعلى كرسي الاعتراف ليرد «بيكا»: «إحنا كده داخلين على سواد»، وتحت تهديد الكابوريا قال بيكا: «المعلم رامز علم عليا»، وهدد بيكا رامز أن أغنيته القادمة ستكون عنه.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

متنرفزة وكيوت.. ريهام عبد الغفور ضحية رامز جلال

حلت الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، وبمجرد نزولها من السيارة سخر رامز جلال من ملابسها قائلا: "دي مش نازلة برنامج دي نازلة حضانة.. ميس ريهام داخلة الحضانة تلاعب العيال بالصلصال.. مالك متضايقة ليه انتي كنتي راكبة جمل مانتي جاية في طيارة وزي الفل". وتوالت سخرية رامز من الساعة التي ترتديها قائلا: "دي لابسة ساعة رجالي يا جماعة خدت ساعة جوزها"، وعندما عرضت لها المذيعة "آروى" صورة رامز جلال قالت عنه إنه "مصيبة سودا" قبل ظهور"رامز" بشخصيته الحقيقية.
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