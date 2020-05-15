104 وفاة بفيروس كورونا في فرنسا خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٥ م

سجلت فرنسا، اليوم الجمعة، تراجعا كبيرا للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث تم رصد 104 حالات جديدة مقابل 351 في إحصائية أمس الخميس، إذ ذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية اليوم، أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 104 حالات وبلغت 27529، بينهم 17342 توفوا في المستشفيات و10187 في دور المسنين، مشيرة إلى أن المؤشر الأخير تعرض لمراجعة منذ يوم أمس، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم الروسية..

ويمثل هذا الرقم تراجعا كبيرا في وتيرة ارتفاع الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 12 مايو 348 حالة، وفي 13 مايو 83، وفي 14 مايو 351.وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس خلال اليوم الماضي بـ563 حالة