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104 وفاة بفيروس كورونا في فرنسا خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٥ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
سجلت فرنسا، اليوم الجمعة، تراجعا كبيرا للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث تم رصد 104 حالات جديدة مقابل 351 في إحصائية أمس الخميس، إذ ذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية اليوم، أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 104 حالات وبلغت 27529، بينهم 17342 توفوا في المستشفيات و10187 في دور المسنين، مشيرة إلى أن المؤشر الأخير تعرض لمراجعة منذ يوم أمس، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم الروسية..
ويمثل هذا الرقم تراجعا كبيرا في وتيرة ارتفاع الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 12 مايو 348 حالة، وفي 13 مايو 83، وفي 14 مايو 351.وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس خلال اليوم الماضي بـ563 حالة
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بوريس-جونسون (3)

بريطانيا: قد نُخفف إجراءات العزل العام بوتيرة مختلفة

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الجمعة إن بريطانيا قد تخفف إجراءات العزل العام التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا بوتيرة مختلفة في مناطق معينة. وأضاف: "قد يؤدي الأمر إلى تخفيف بعض الإجراءات بوتيرة مختلفة في مختلف مناطق البلد وفي الوقت نفسه قد يؤدي إلى إعادة فرض بعض الإجراءات في بعض أنحاء البلاد دون غيرها".
كورونا

تجاور إيطاليا.. أول دولة أوروبية تعلن انتهاء وباء كورونا رسميا

أعلنت حكومة سلوفينيا، اليوم الجمعة، انتهاء وباء فيروس كورونا رسميا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تسيطر على تفشي المرض، بعدما أكدت تسجيلها أقل من 7 إصابات جديدة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين، إذ أكدت الحكومة في بيان: "أن الوافدين إلى سلوفينيا الآن من دول الاتحاد الأوروبي، لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي 7 أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أبريل" .
ملابس العيد في ماليزيا

ماليزيا تسمح بإقامة صلاة عيد الفطر مع تراجع الإصابات بكورونا

قالت الحكومة الماليزية إنها سترفع حظرا مفروضا على صلاة الجماعة في المساجد اعتبارا من يوم الجمعة قبل عيد الفطر في إطار تخفيف تدريجي لإجراءات الإغلاق العام التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا. يأتي هذا بعد إعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية في ماليزيا التي سجلت 6819 حالة إصابة و112 وفاة بفيروس كورونا. ويسبق قرار الحكومة عيد الفطر الذي يوافق 24 مايو أيار هذا العام. وقال ذو الكفل محمد البكري وزير الشؤون الدينية إن العاصمة كوالالمبور ستكون ضمن مناطق ستسمح بصلاة الجماعة على ألا يتجاوز عدد المصلين 30 شخصا.
إعصار بلبل (2)

الفلبين تجلي 200 ألف شخص بسبب إعصار

قال مسئولون إن السلطات الفلبينية، بدأت فى إجلاء 200 ألف شخص من منازلهم في المناطق الساحلية والجبلية، بسبب مخاوف من سيول وانهيارات أرضية مع وصول إعصار إلى اليابسة، اليوم الخميس.
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الصين-وكورونا-كلمة-الاردن-780x450

«خلال 24 ساعة».. فرنسا تُسجل 135 وفاة بكورونا

سجلت فرنسا، اليوم الأحد، هبوطا جديدا للوفيات اليومية بفيروس كورونا مع رصد 135 متوفيا خلال الساعات الـ24 الماضية استمرارا لتوجه انخفاض المعدل، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. كان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، قد أعلن أمس السبت، أنه تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في فرنسا لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 يوليو، وسيعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان الإثنين. وأسفر فيروس كورونا عن وفاة 24 ألفا و594 شخصا في فرنسا وفق آخر حصيلة رسمية مساء الجمعة.
كورونا

«خلال 24 ساعة».. فرنسا تُسجل 289 إصابة بكورونا

قالت سلطات الصحة في فرنسا، اليوم الخميس، إنها سجلت وفاة 289 شخصا بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية، لافته أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 24376 حالة منذ ظهور الوباء، إذ صرح مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، أن حصيلة الضحايا تنقسم إلى 15244 حالة وفاة في المستشفيات، و9132 حالة وفاة في المؤسسات الاجتماعية والطبية والاجتماعية، وخاصة دور التمريض. مؤكدًا أن عدد الأشخاص في المستشفيات في انخفاض مستمر، لا سيما في وحدة العناية المركزة، حيث أفاد أن عدد الأشخاص المصابين في المستشفيات انخفض إلى 26283، أي أقل بـ551 عن يوم الأربعاء.
كورونا والحجر الصحي (4)

437 وفاة و3764 إصابة.. ضحايا كورونا في فرنسا خلال 24 ساعة

سجلت فرنسا اليوم الإثنين، أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا، وارتفاعا في عدد الوفيات لم يسجل منذ عدة أيام، وبحسب وزارة الصحة، تم تسجيل 437 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 23293 حالة، في حصيلة هي الأكبر منذ 4 أيام، علما بأن عدد الوفيات المسجل أمس كان 242 حالة. كما تم تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة، حيث رصدت وزارة الصحة 3764 حالة جديدة، ما يمثل ارتفاعا نسبته 3% لعدد المصابين، وهذا هو أكبر ارتفاع منذ 14 أبريل ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين 128 ألفا و339 حالة.
مجلس النواب الأمريكي

النواب الأمريكي يوافق على حزمة دعم جديدة ضد كورونا

وافق مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على حزمة مساعدات جديدة بـ484 مليار دولار لدعم الاقتصاد ضد تأثير جائحة كورونا، إذ يشمل التشريع الجديد تأمين الرواتب بالكامل ويوفر التمويل اللازم للرعاية الصحية، بما يشمل نحو 310 مليارات دولار لدعم الشركات الصغيرة وموظفيها، ونحو 100 مليار دولار للمستشفيات واختبارات كورونا، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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