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88 ألف وفاة حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة

تحرير:وكالات ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣١ م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الجمعة، عتبة الـ88 ألف شخص، إذ سجلت وزارة الصحة في الولايات المتحدة حتى الآن 1476178 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 88086 وفاة، ما يساوي نحو 5.97% من حصيلة الحالات، و317739 شفاء، أي 21.52%. وبلغ الارتفاع اليومي للوفيات جراء الفيروس فيالولايات المتحدة حتى الآن 1174 حالة جديدة، فيما ازدادت إصابات كورونا بـ18585 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم الروسية
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد بتفوق كبير في كلا المعدلين على الدول المتضررة الأخرى.ويتعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لانتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن ترامب يقول إن حكومته
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دونالد ترامب

قراصنة يبتزون ترامب ويطالبونه بدفع فدية 42 مليون دولار

هدد قراصنة إلكترونيون مؤخرا، بنشر ما وصفوه بـ"الغسيل القذر" للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حال لم يجر دفع فدية قيمتها 42 مليون دولار في غضون أسبوع واحد فقط. وبحسب صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، فإن هؤلاء القراصنة تمكنوا من اختراق بيانات لشركة قانونية تتولى تمثيل عدد كبير من مشاهير العالم، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز. وفي الأسبوع الماضي، سرق القراصنة كمية ضخمة من بيانات شركة " Grubman Shire Meiselas & Sacks"؛ وهي مؤسسة تمثل نجوما مثل مادونا ورود ستيوارت وإلتون جون.
ترامب

ترامب: تطوير لقاح ضد فيروس كورونا نهاية العام الجاري

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ينوي إشراك الجيش في عمليات توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بعد الحصول عليه، إذ قال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم الخميس: "تعرفون أن توزيع اللقاح عمل واسع النطاق. يجري حاليا استنفار عسكري ونعتزم أن نكون قادرين حتى نهاية هذا العام على توفيره للكثير من الناس بشكل سريع جدا". وأكد ترامب أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستطور لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية هذا العام، مشددا من جديد على أن إدارته تستنفر "العسكريين والقوات الأخرى" في هذا السياق.
دونالد ترامب

للتحقيق معه.. ترامب يدعو لاستجواب أوباما في الكونجرس

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نداء إلى استدعاء سلفه باراك أوباما، إلى الكونجرس ليدلي إفاداته فيما سماه ترامب "أكبر جريمة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة"، إذ ذكر ترامب اليوم، على حسابه تويتر: "لو كنت سيناتورا أو عضوا في الكونجرس لكان أول شخص كنت سأستدعيه لإدلاء الشهادات حول أكبر جريمة سياسية وفضيحة في تاريخ الولايات المتحدة هو بالتأكيد الرئيس السابق أوباما"، مشددًا على أن أوباما كان "على دراية تامة بشأن كل شيء"، وحث السيناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام على الكف عن الإدلاء بالكلام الفارغ واعتبار أوباما "السيد الشاب الطيب" واستدعائه.
دونالد ترامب

فوكس بيزنس: ترامب يقول إن أمله خاب كثيرا في الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن أمله خاب كثيرا في الصين بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بعد مرور وقت قصير من اتفاق البلدين على المرحلة 1 من اتفاق تجاري.
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دونالد ترامب

بعد إصابة حارسه الشخصي.. ترامب يخضغ لفحص كورونا يوميًّا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيخضع مع نائبه مايك بنس، إلى فحص فيروس كورونا المستجد يوميا، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، أن الفحص اليومي سيطبق على نائب الرئيس وبعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض كذلك، مؤكدًا أنه لم يكن على اتصال منتظم مع المساعد الذي أصيب بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الفحوص أثبتت عدم إصابة الرئيس دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الجيش الأمريكي، الذي يعمل بمجمع البيت الأبيض بالفيروس.
فيروس- كورونا (7)

وفيات كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز الـ74 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، حاجز 74 ألف حالة، إذ سجلت في الولايات المتحدة 1256039 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 74093 وفاة، ما يساوي 5.9% من عدد الحالات المرصودة، و205215 شفاء، أي 16.3%. وارتفع عدد المصابين بالفيروس خلال اليوم الحالي بواقع 18406 أشخاص، بينما بلغت زيادة الوفيات حتى الآن 1822 حالة، وفقا لروسيا اليوم. وتأتي من نصيل الولايات المتحدة 33% من العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في العالم و28.1% من حصيلة المتوفين جراء المرض.
كورونا والحجر الصحي (11)

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ55 ألف حالة

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الأحد، عتبة الـ55 ألف حالة، بتسجيل أكثر من 750 وفاة جديدة، إذ سجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الأحد، 977630 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 55013 وفاة، ما يعادل نحو 5.6% من حصيلة الحالات، بينما شهد العدد الإجمالي للمتوفين ارتفاعا بواقع 757 حالة على الأقل مقارنة مع الإحصائية اليومية الأخيرة المستمرة، حسب مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية، وفقًا لروسيا اليوم.
دونالد ترامب

ترامب: التقدم في مكافحة كورونا يساعدنا في إنهاء الإغلاق الاقتصادي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء،، إن المزيد من الولايات ستكون قادرة على رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في وقت قريب، مضيفا خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن تفشي فيروس كورونا، «التقدم الذي أحرزناه في مكافحة فيروس كورونا سيساعدنا في رفع القيود وإنهاء حالة الإغلاق الاقتصادي»، وفقا لسبوتنيك.
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