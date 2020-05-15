88 ألف وفاة حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة

تحرير:وكالات ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣١ م

فيروس كورونا

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الجمعة، عتبة الـ88 ألف شخص، إذ سجلت وزارة الصحة في الولايات المتحدة حتى الآن 1476178 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 88086 وفاة، ما يساوي نحو 5.97% من حصيلة الحالات، و317739 شفاء، أي 21.52%. وبلغ الارتفاع اليومي للوفيات جراء الفيروس فيالولايات المتحدة حتى الآن 1174 حالة جديدة، فيما ازدادت إصابات كورونا بـ18585 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم الروسية

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد بتفوق كبير في كلا المعدلين على الدول المتضررة الأخرى.ويتعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لانتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن ترامب يقول إن حكومته