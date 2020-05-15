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خناقة غالي وخطوبة مي.. تصريحات محمد زيدان في «شيخ الحارة»

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٠ م
محمد زيدان
محمد زيدان
حل اللاعب محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، ضيفا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، إذ وجهت له "الدغيدي" سؤالا قائلة: "عندك الشجاعة تعترف أن ارتباطك بمي عز الدين كان محاولة منك لنسيان مراتك الأجنبية بس ماقدرتش ورجعت لها تاني"، ليرد محمد زيدان: "الفترة اللي كنت مرتبط فيها أنا ومي كنت منفصل عن زوجتي الدنماركية، واتخطبنا والموضوع ماكملش لظروف الشغل بتاعتي، واختلاف في الأراء، واتخطبنا حوالي 4 شهور والانفصال تم بطريقة كويسة جدا وأنا ومي بتربطنا صداقة قوية جدا".
وتابع زيدان: "أنا بحترمها وبعزها وبتمنى لها التوفيق في حياتها، وحتى بعد ما انفصلنا ورجعت أنا لزوجتي الأولى فضلت أنا ومي أصدقاء، وكانت بتباركلي في كل نجاحاتي مع المنتخب ولحد النهاردة". وسألته "الدغيدي" قائلة: "لو فيه خطر على مي النهاردة تنقذها؟"، ليرد زيدان: "أكيد، ولو مي في ظروف صعبة أنا هساعدها أكيد
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رامز جلال - رامز مجنون رسمي

سوزان نجم الدين للفنان رامز جلال: «بقيت بحبك خلاص»

وقعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، وعن قيامها بدور والدة المطرب حمادة هلال في مسلسل "ولي العهد"، قالت: "عندي ميزة أني ألعب كل الأدوار"، وبسؤالها عن دخولها للعالمية بعد وقوفها أمام النجم العالمي مايك تايسون، في فيلم "حملة فرعون"، قالت: "هو اللي دخل العالمية مش أنا"، وعن ما الذي استفادته من العمل مع السبكي، قالت: "أنا بحب ذكائه"، وعن خضوعها لعمليات تجميل، أجابت: أنها أجرت عملية وحيدة في الأنف فقط، وعندما كشفت المذيعة"آروى" عن صورة رامز، علقت "نجم الدين": أنها ضد الشئ الذي يقدمه لتتفاجأ بخروجه من البوستر.
رامز-جلال (1)

بكاء وخوف.. لحظات رعب لـ«بوسي» في «رامز مجنون رسمي»

وقعت المطربة بوسي ضحية برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، وعندما كشفت المذيعة «آروى» عن صورة رامز، علقت بوسي قائلة: «يخربيت سنينه بموت فيه»، وعند خروجه من البوستر صرخت قائلة: «يانهارك أسود»، وبسؤالها عن لون شعره قالت: «هو غريب بس لذيذ» ليقوم برش شعرها باللون الأزرق، وعند تحريكها بالكرسي في كل الاتجاهات انتابتها لحظات من الصراخ ونطقت الشهادة، وقالت لرامز« مش هعرف أغني تاني وربنا»، وعند إغراقها في حوض المياه انتابتها حالة من الخوف عند رؤية الكابوريا متوسلة له بتركها مؤكدة خوفها من الكابوريا.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

أبو المعاطي زكي في «رامز مجنون رسمي»: «أنا أهلاوي»

وقع الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة mbc مصر، إذ قال عنه رامز ساخرا: "مشيته كأنه داخل بنك الائتمان الزراعي، تحسه محترف في نادي الدلنجات"، وبسؤاله عن رأيه في رضا عبد العال قال: "إنه أخف دم فى الدنيا، وواحد من الشخصيات التي ظلمت في عالم كرة القدم"، ولأول مرة يغير رامز من خطته ويخرج من بوستر الكابتن رضا عبد العال بدلا من البوستر الذي يحمل صورته، وتفاجأ زكي بخروج رامز مبديا إعجابه بلون شعره، ليقوم برش شعره باللون الأحمر.
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حلمي-بكر

ضحية الستات.. حلمي بكر في «شيخ الحارة والجريئة»

حل الملحن حلمي بكر، ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، وردا على سؤال "شيخ الحارة" عن الأزمات التي تعرض لها بسبب زيجاته وأنه ضحية الستات رد "بكر" قائلا: "والله قدري". وواجه "شيخ الحارة" بعدد زيجاته الـ12، وشبهه بشهريار ليرد "بكر" ساخرا: أنه تفوق على شهريار في عدد زوجاته. وعن رأيه في مطرب المهرجانات حسن شاكوش قال بكر: إن صوته كويس وعليه أن يستفيد من كلام الكينج محمد منير عنه في حياته.
صبرى فواز

قلبي من الحزن كرمش.. صبري فواز يحكي أصعب سنوات حياته

حل الفنان صبري فواز ضيفا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس"، وردا على سؤال شيخ الحارة عن سبب دخوله في حالة من الحزن والاكتئاب دامت لمدة 5 سنوات، قال: "إنهم أسوأ 5 سنين ممكن يعدوا على أي إنسان في حياته من أول سنة 2012 إلى سنة 2017، كل الحبايب القريبين ماتوا ورا بعض فجأة مات 8 من أقرب الناس لي، 5 أخواتي وأمي وخالي وابن خالي اللي عايش معانا في البيت، وأنا مافهمتش إيه اللي بيحصل ومافوقتش من الحزن لمدة 5 سنين ورا بعض، وسبحان الله أقرب دايرة وأغلى ناس، أنا ساعتها قولت قلبي من الحزن كرمش".
صبرى فواز

أنا عيني زايغة.. صبري فواز ضيف برنامج شيخ الحارة

حل الفنان صبري فواز ضيفا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس. وقال صبري فواز، في تصريحاته، إنه يبحث دائما عن العمل الجيد الذى يتذكره الجمهور بعد سنوات طويلة، مكتفيا بحفظ الجمهور للدور الذي يؤديه والايفيهات والجمل سواء فى الشارع أو السوشيال ميديا. وفي فقرة إيجابي ولا سلبي وجهت له "الدغيدي" سؤالا بأن الشخصية التي قدمها في فيلم كلمني شكرا تشبه شخصيته في الحقيقة ليرد: "أنا عيني زايغة".
عبير- صبرى

عبير صبري: «مش بقلد رانيا يوسف.. وجوزي قمر ويتباس»

حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، التي وجهت لها سؤالا قائلة: "بتقلدي رانيا يوسف عشان تبقي تريند هي مشيت من غير بطانة وإنتي بتبوسي جوزك على السجادة الحمرا في المهرجانات"، لترد قائلة: "مفيش وجه مقارنة أنا ببوس جوزي حلالي وأنا فرحانة بيه وهو فرحان بيا وهو قمر ويتباس، موضحة أنها لم تكن من أصحاب المخرج خالد يوسف، قائلة: "لكن مش صح أعلق على أي حدث بيحصل في الصحافة الفنية، أنا مشفتش الفيديوهات إللي اتنشرت ومحاولش أي حد يتحط في موقف زاي دا أشوفه".
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