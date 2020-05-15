خناقة غالي وخطوبة مي.. تصريحات محمد زيدان في «شيخ الحارة»
تحرير:محمد أبو زيد
١٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٠ م
محمد زيدان
حل اللاعب محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، ضيفا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، إذ وجهت له "الدغيدي" سؤالا قائلة: "عندك الشجاعة تعترف أن ارتباطك بمي عز الدين كان محاولة منك لنسيان مراتك الأجنبية بس ماقدرتش ورجعت لها تاني"، ليرد محمد زيدان: "الفترة اللي كنت مرتبط فيها أنا ومي كنت منفصل عن زوجتي الدنماركية، واتخطبنا والموضوع ماكملش لظروف الشغل بتاعتي، واختلاف في الأراء، واتخطبنا حوالي 4 شهور والانفصال تم بطريقة كويسة جدا وأنا ومي بتربطنا صداقة قوية جدا".
وتابع زيدان: "أنا بحترمها وبعزها وبتمنى لها التوفيق في حياتها، وحتى بعد ما انفصلنا ورجعت أنا لزوجتي الأولى فضلت أنا ومي أصدقاء، وكانت بتباركلي في كل نجاحاتي مع المنتخب ولحد النهاردة".
وسألته "الدغيدي" قائلة: "لو فيه خطر على مي النهاردة تنقذها؟"، ليرد زيدان: "أكيد، ولو مي في ظروف صعبة أنا هساعدها أكيد
وتابع زيدان: "أنا بحترمها وبعزها وبتمنى لها التوفيق في حياتها، وحتى بعد ما انفصلنا ورجعت أنا لزوجتي الأولى فضلت أنا ومي أصدقاء، وكانت بتباركلي في كل نجاحاتي مع المنتخب ولحد النهاردة".
وسألته "الدغيدي" قائلة: "لو فيه خطر على مي النهاردة تنقذها؟"، ليرد زيدان: "أكيد، ولو مي في ظروف صعبة أنا هساعدها أكيد مش هتخلى عنها، ومراتي متفهمة كده للظروف الإنسانية وظروف الصداقة".
وقالت له "الدغيدي" ساخرة: "ماتضمنش الستات أبدا إسألني"، ليرد عليها زيدان: "لا أنا الحمد لله علاقتي بمراتي كويسة جدا، ومش هيبقى عندها مشكلة في حاجة زي كده مثلا".
وكشف محمد زيدان عن خلافه مع اللاعب حسام غالي قائلًا: "حصل شجار بيني وبين حسام قبل بطولة 2008 في الملعب أثناء التمرين، كان عبارة عن تنشنة ملعب، وعلاقتي بحسام كويسة لكنه من اللاعيبة اللي دمها حامي في الملعب وهو بيتمرن أو بيلعب لأنه مابيحبش يتغلب".
وتابع:"حسام معروف عنه أنه بيتنرفز ويتعصب بسرعة، بس مش فاكر الموقف كان إيه، يمكن كورة اتقطعت مني فمثلا قالي كلمة ماعجبتنيش، لكن لا أنا ضربته ولا هو ضربني، شدينا جامد مع بعض شدينا كلام بالألفاظ ومش شتايم ونزق بعض واللاعيبة خلصونا وكابتن حازم تدخل".
وعن علاقته بالكابتن حسن شحاتة قال زيدان: "علاقتي به كويسة جدا، وبيحبني وعمره ما غلط فيا قدام أي حد وعلاقتي كويسة بكل اللاعيبة".