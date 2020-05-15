خناقة غالي وخطوبة مي.. تصريحات محمد زيدان في «شيخ الحارة»

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٠ م

محمد زيدان

حل اللاعب محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، ضيفا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، إذ وجهت له "الدغيدي" سؤالا قائلة: "عندك الشجاعة تعترف أن ارتباطك بمي عز الدين كان محاولة منك لنسيان مراتك الأجنبية بس ماقدرتش ورجعت لها تاني"، ليرد محمد زيدان: "الفترة اللي كنت مرتبط فيها أنا ومي كنت منفصل عن زوجتي الدنماركية، واتخطبنا والموضوع ماكملش لظروف الشغل بتاعتي، واختلاف في الأراء، واتخطبنا حوالي 4 شهور والانفصال تم بطريقة كويسة جدا وأنا ومي بتربطنا صداقة قوية جدا".

وتابع زيدان: "أنا بحترمها وبعزها وبتمنى لها التوفيق في حياتها، وحتى بعد ما انفصلنا ورجعت أنا لزوجتي الأولى فضلت أنا ومي أصدقاء، وكانت بتباركلي في كل نجاحاتي مع المنتخب ولحد النهاردة". وسألته "الدغيدي" قائلة: "لو فيه خطر على مي النهاردة تنقذها؟"، ليرد زيدان: "أكيد، ولو مي في ظروف صعبة أنا هساعدها أكيد