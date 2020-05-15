أردوغان: تركيا مستعدة لدعم العراق سياسيًا واقتصاديًا

تحرير:وكالات ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ م

أردوغان

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن استعداد تركيا لدعم العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا، إذ أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة، أن الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان، الذي هنأه بمناسبة توليه رئاسة الحكومة. وأكد أردوغان، حسب البيان، "استعداد تركيا لدعم العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وأنه يتطلع إلى زيارة بغداد في أقرب فرصة ممكنة لبحث سبل تعزيز العلاقة ضمن إطار الاتفاقيات الثنائية والاحترام المتبادل للسيادة ووحدة أراضي البلدين".

من جانبه، أكد الكاظمي أن "العراق يتطلع إلى بناء علاقات شراكة أقوى مع الجارة تركيا، على أسس من الثقة والاحترام المتبادلين"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.وقال: "سيكون من دواعي السرور استقبالكم في بغداد، وتبادل الزيارات بالشكل الذي يسهم في اتخاذ خطوات عملية لتعزيز العلاقات الثنائية".وتم خلال الاتصال "بحث