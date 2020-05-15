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أردوغان: تركيا مستعدة لدعم العراق سياسيًا واقتصاديًا

تحرير:وكالات ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ م
أردوغان
أردوغان
أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن استعداد تركيا لدعم العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا، إذ أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة، أن الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان، الذي هنأه بمناسبة توليه رئاسة الحكومة. وأكد أردوغان، حسب البيان، "استعداد تركيا لدعم العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وأنه يتطلع إلى زيارة بغداد في أقرب فرصة ممكنة لبحث سبل تعزيز العلاقة ضمن إطار الاتفاقيات الثنائية والاحترام المتبادل للسيادة ووحدة أراضي البلدين".
من جانبه، أكد الكاظمي أن "العراق يتطلع إلى بناء علاقات شراكة أقوى مع الجارة تركيا، على أسس من الثقة والاحترام المتبادلين"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.وقال: "سيكون من دواعي السرور استقبالكم في بغداد، وتبادل الزيارات بالشكل الذي يسهم في اتخاذ خطوات عملية لتعزيز العلاقات الثنائية".وتم خلال الاتصال "بحث
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حالتي وفاة و50 إصابة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 50 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ ذكر بيان للوزارة، أن مختبراتها سجلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 50 إصابة في محافظات بغداد والبصرة وميسان والسليمانية، وسجلت 61 حالة شفاء في عموم العراق، مضيفاأن الوزارة سجلت حالتي وفاة في العاصمة بغداد، مشيرا أن مجموع الإصابات بلغ 3193، والشفاء 2089، والوفيات 117 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
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أردوغان: نتعرض لضغوط اقتصادية ولن نتراجع أمام قوى الشر

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمواصلة بلاده مكافحة ما وصفه بقوى الشر، بما فيها بؤر العداء في منطقة الخليج، إذ قال أردوغان، في كلمة للتلفزيون التركي ألقاها اليوم الإثنين بعد مشاركته في اجتماع للحكومة التركية، إن بلاده تتعرض لضغوط اقتصادية وغيرها، مضيفا: «ندرك جيدا المآرب الخبيثة وراء المكائد التي تستهدف اقتصادنا»، متابعا: «لن نتراجع أمام قوى الشر، إن كانت منظمة فيتو أو حزب العمال الكردستاني أو اللوبي الأرمني أو اللوبي اليوناني أو بؤر العداء في منطقة الخليج».
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الحلبوسي: ليس أمام القوى إلا التصويت لحكومة الكاظمي

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في مقابلة مع تلفزيون "الشرقية"، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيعقد خلال الـ48 ساعة المقبلة جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، قائلا: "البلاد لا تتحمل المناورة، والوضع الحالي يتطلب أن تكون هناك حكومة بكامل الصلاحيات لإعادة الوضع الاقتصادي والأمني، والمرشح الكاظمي مر بخطوات عملية، إلا أن هناك اعتراضات على أشخاص في وزارته للبحث عن آخرين أكثر مقبولية، ليس أمام القوى السياسية إلا التصويت لحكومة الكاظمي، ووجهة نظرنا هي أن تكون هناك حكومة صقور سياسيين تتبناها القوى السياسية".
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تركيا: 106 وفيات و2706 إصابة جديدة في 24 ساعة

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أردوغان: لن أسمح بتهميش أي مواطن تركي بسبب معتقده

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،إنه لن يسمح بتهميش أي مواطن تركي بسبب معتقده، مضيفا: «لن نسمح إطلاقا بتهميش أي فرد من مواطنينا ومعاملته بشكل مختلف بسبب معتقده وهويته». وفي وقت سابق، صرح أردوغان بأن قانون الإفراج عن سجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار كورونا، يراعي حساسيات الشعب التركي وضميره، متابعًا: «اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء السجون من خطر وباء كورونا»، وفقا لسبوتنيك . وأقرّ البرلمان التركي، قانونا يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كورونا.
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