«بسبب حريق».. تدمير مطعم وقاعة أفراح وتفحم 9 سيارات بالغربية

تحرير:محمد فتحي ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ م

حريق هائل

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مساء اليوم الجمعة، حريقا هائلًا بمطعم الكبابجي وقاعات أفراح السرايا، إذ أسفر الحريق عن تفحم أكثر من 9 سيارات كانت موجودة أمام المطعم والقاعات، بالإضافة لاختراق قاعات الأفراح بالكامل والمطاعم والكافتيريات الخاصة بها، وكذلك شركة ديكور مجاورة لهم أيضا. البداية كانت بتلقي اللواء مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من الحماية المدنية، بنشوب حريق هائل في إحدى المطاعم بمدينة كفر الزيات.