حفل «مناجاة شهر رمضان» يتصدر تويتر بتوقيع محمد ثروت وأحمد سعد

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٦ م

أحمد سعد

تصدر حفل مناجاة شهر رمضان المعظم في نسخته الثانية، تريند موقع تويتر، وذلك بعد ساعات من إذاعته أمس الخميس، إذ حصد عددًا كبيرًا من المشاهدات على موقع يوتيوب، وشارك في الحفل كلا من: «محمد ثروت، وأحمد سعد»، والمنشدين «وائل الفشني، ومحمود هلال، ومصطفى عاطف، والشيخ إيهاب يونس»، وقدما باقة من أشهر التواشيح والقصائد في الابتهال والمديح والدعاء، منها: «قمرا سيدنا النبي، ولأجل النبي، ومولاي»، وفي نهاية الحفل قاموا بالغناء والمديح سويًا، واستمر الحفل الانشادي الأكبر في الشرق الأوسط لأكثر من ساعة كاملة.

وقدم المطرب الكبير محمد ثروت، والمطرب أحمد سعد باقة من أجمل التواشيح والذكر والابتهالات لشهر رمضان المعظم. ليلة المناجاة الثانية تأتي بعد نجاح النسخة الأولى للحفل "الأونلاين" الذي أحياه المطرب محمد ثروت بمناسبة ليلة النصف من شعبان، بعنوان "مناجاة" ضمن حفلات الإنشاد الديني، الذي تصدر تريند يوتيوب بأكثر