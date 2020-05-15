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حفل «مناجاة شهر رمضان» يتصدر تويتر بتوقيع محمد ثروت وأحمد سعد

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٦ م
أحمد سعد
أحمد سعد
تصدر حفل مناجاة شهر رمضان المعظم في نسخته الثانية، تريند موقع تويتر، وذلك بعد ساعات من إذاعته أمس الخميس، إذ حصد عددًا كبيرًا من المشاهدات على موقع يوتيوب، وشارك في الحفل كلا من: «محمد ثروت، وأحمد سعد»، والمنشدين «وائل الفشني، ومحمود هلال، ومصطفى عاطف، والشيخ إيهاب يونس»، وقدما باقة من أشهر التواشيح والقصائد في الابتهال والمديح والدعاء، منها: «قمرا سيدنا النبي، ولأجل النبي، ومولاي»، وفي نهاية الحفل قاموا بالغناء والمديح سويًا، واستمر الحفل الانشادي الأكبر في الشرق الأوسط لأكثر من ساعة كاملة.
وقدم المطرب الكبير محمد ثروت، والمطرب أحمد سعد باقة من أجمل التواشيح والذكر والابتهالات لشهر رمضان المعظم. ليلة المناجاة الثانية تأتي بعد نجاح النسخة الأولى للحفل "الأونلاين" الذي أحياه المطرب محمد ثروت بمناسبة ليلة النصف من شعبان، بعنوان "مناجاة" ضمن حفلات الإنشاد الديني، الذي تصدر تريند يوتيوب بأكثر
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حمادة هلال

حمادة هلال يعلق على حلقة سوزان نجم الدين: «أمي لا يا رامز»

بعدما وقعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، ووجهت لها المذيعة "آروى" سؤالا عن قيامها بدور والدة المطرب حمادة هلال، وإن كانت مغامرة منها لتقول سوزان نجم الدين: "عندي ميزة أني ألعب كل الأدوار". الفنان حمادة هلال نشر على حسابه عبر إنستجرام صورة تجمعه بسوزان نجم الدين وعلق عليها ساخرا: "أمي لأ يا رامز"، إذ لعبت الفنانة السورية دور والدته ضمت أحداث مسلسل "ابن أصول"، وأثارت الجدل حينها كونها تتقارب في السن من حمادة هلال وعمرها الحقيقي لايؤهلها للقيام بدور والدة شاب كبير.
انغام

تجاوز محنة كورونا.. أنغام تطرح أغنية «هنعيش مع بعض»

طرحت أنغام أغنية جديدة بعنوان "هنعيش مع بعض"، على حسابها عبر إنستجرام، والأغنية من ألحان هشام جمال، وتأتي ضمن حملة وزارة الصحة المصرية لتجاوز محنة فيروس كورونا المستجد، إذ تقول كلماتها: "أوقات بتفرق ما بينا المسافات.. وبنبعد عن بعضينا ساعات.. توحشنا قعدتنا وأجمل حكايات". ونشرت صفحة وزارة الصحة والسكان على صفحتها عبر تويتر الأغنية تحت هاشتاج "دايما جنب بعض"، وعلقت عليها بجزء من كلمات الأغنية: "مهما الأيام بعدتنا عن حبايبنا، هيفضلوا دايمًا في قلوبنا، وأكيد الشمس هتطلع في يوم وتقربنا تاني من بعض".
سميرة-سعيد

سميرة سعيد تشارك جمهورها بأغنية: «أنا من أتباع محمد»

شاركت المطربة سميرة سعيد متابعيها بأغنية دينية نادرة من فترة طفولتها على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "أغنية دينية من أيام الطفولة..أنا من أتباع محمد". واعتادت سميرة سعيد مشاركة جمهورها أغانيها في فترة الطفولة، وفي وقت سابق شاركت فيديو لها أثناء غنائها أغنية "أقبلت يا رمضان" على حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "أغنية لرمضان من أيام الطفولة.. أحببت أن أشارككم بها.. كل رمضان وأنتم بخير.. مطمئنين وآمنين".
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رامز-جلال (2)

«سخرية وتنمر».. الوجه القبيح لبرامج المقالب في رمضان

سخرية وتنمر ومشاهد تعذيب يتبعها صراخ واستغاثات، حال برامج المقالب التي فشلت في انتزاع الضحكة البريئة من على وجه المشاهد الذي يجلس أمامها نادما على الاستخفاف بعقله، لحظات إلى الخلف يسترجع فيها ذكرياته مع برامج الكاميرا الخفية التي كان يقدمها الفنان الكبير فؤاد المهندس، مع إسماعيل يسري، لتظل حكرا على الفنان إبراهيم نصر لسنوات قادرا على أن ينتزع الضحكة من المواطن بطل حلقاته في الشارع، أو من الأسرة التي تلتف حول الشاشة في البيت دون أن تخجل من سماع لفظ خارج أو شتائم، ليحقق من خلالها مشاهدات بالملايين، في زمن لم يكن يعرف "التريند".
أحمد سعد

يضم 8 أغاني.. أحمد سعد يطرح ألبوم يارب بمناسبة رمضان

طرح المطرب أحمد سعد ألبوما دينيا بعنوان "يارب" احتفالا بشهر رمضان، إذ يضم الألبوم 8 أغنيات دينية وأدعية منها: "ارزقنى الثبات"، وهو من كلمات مروة مغربي، وألحان أحمد سعد، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وكذلك "زوار المقام"، و"على الله وبس"، و"مليون باب"، و"طمعان في كرمك"، و"سبع سموات"، و"مركب نور"، و" عالم بحالي"، وكلها من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازي وتوزيع محمد عاطف الحلو، وتم طرح أغاني وأدعية الألبوم على موقع شركة "مزيكا" على موقع اليوتيوب.
أنت أقوى

طرح أوبريت «أنت أقوى».. وظهور عدد كبير من الفنانين

تم طرح أوبريت "أنت أقوى"، اليوم الأحد، وذلك تضامنا مع الإنسانية، في رسالة من مصر لدعم متضرري فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وضم الأوبريت نخبة من نجوم مصر والوطن العربي وهم: محمد منير، سميرة سعيد، تامر حسني، كارول سماحة، صابر الرباعي، وائل جسار، ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان، وشهد الأوبريت ظهور عدد كبير من الفنانين منهم يسرا، ليلى علوي، لبلبة، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، درة، أكرم حسني، خالد أنور، هنادي مهنا، السيناريست تامر حبيب، مدحت العدل، الإعلامية إنجي علي.
يسرا

هنادي مهنا تروج لمسلسل «خيانة عهد»

روجت الفنانة هنادي مهني لمسلسل"خيانة عهد"، المقرر عرضه رمضان المقبل، ونشرت"مهنا" على حسابها عبر إنستجرام، برومو المسلسل وعلقت قائلة: "خيانة عهد رمضان 2020 ان شاء الله". والمسلسل من بطولة يسرا، ويشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، وهنادي مهنا، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة، ويغني المطرب مصطفي حجاج أغنية التتر.
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