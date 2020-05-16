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طقس اليوم: شديد الحرارة وأمطار رعدية

١٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:١٦ ص
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح تنشط أحيانا، حار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة، ويسود طقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال الصعيد وجنوبه، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة (40% تقريبا) على فترات متقطعة من اليوم، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50 : 60% تقريبا) على فترات متقطعة من اليوم.
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: العظمى الصغرىالقاهرة 40 23الإسكندرية 32 21وادي النطرون 40 22طنطا 34
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: الكبر من أشدِّ الرَّذائِلِ ضَررًا على الفَردِ والمجتمعِ

حذر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، من مخاطر "الكبر" وأثره التَّدميريَّ، وكونه ليس قاصِرًا على ما يَقعُ بين الأفرادِ، وإنما بين الدولَ والشعوبَ أيضًا، وما يعقب ذلك من دماء وأشلاء وخراب وتشريدُ، موضحا في رسالته الـ"22" عبر برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، أن علينا إدراكِ الفَرقِ بين "الكِبرِ" كرذيلةٍ من أشدِّ الرَّذائِلِ ضَررًا على الفَردِ والمجتمعِ، وبينَ ما يَشتبِهُ به -شَكلًا- من المطالب التي لا حَرَجَ ولا بأسَ في فعلها أو تركها. وأوضح الطيب، أن "الكِبرُ" هو كما قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم- "بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ"، ومعنى هذه العِبارةِ: أنَّ المتكبِّرَ هو مَن لا يَقبَلُ الحقَّ، بل يَرفُضُه ويتعالَى عليه.
القدس (2)

الأزهر: الاحتلال الصهيوني حتما إلى زوال وستبقى القدس في قلوبنا

يحل اليوم 15 مايو، الذكرى الـ72 للنكبة الفلسطينية وإعلان الاحتلال الصهيوني قيام دولته المزعومة على الأراضي الفلسطينية، واحتلال ما يزيد على ثلاثة أرباع مساحة فلسطين التاريخية، وتدمير 531 تجمعًا سكانيًّا، وتشريد حوالي 85 بالمائة من السكان الفلسطينيين للدول المجاورة لفلسطين وبعض الدول الأجنبية، إذ يؤكد الأزهر أن هذا اليوم يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي لا يزال غافلًا أو متجاهلًا لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة منذ 72 عامًا، وأن العالم بأسره يتحمل المسؤولية الكاملة عن إنهاء هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم على أرض فلسطين المباركة، ورد الحقوق إلى أصحابها ومحاكمة المحتل الغاصب على جرائمه ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته ومقدساتنا العربية والإسلامية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.
المتحدث-العسكري

المتحدث العسكري: مقتل 7 تكفيرين واكتشاف وتفجير 14 عبوة وحزام ناسف

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إنه استمرارًا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، نفذ أبطال القوات المسلحة عملية نوعية أسفرت عن الآتي:
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طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

غدا طقس شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح تنشط أحيانا.
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طقس اليوم حار.. والعظمي بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح تنشط أحيانا علي القاهرة الكبري والوجه البحري، ويكون طقس السواحل الشمالية معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والرياح تنشط أحيانا، مع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا علي مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.
طقس-حار (1)

موجة حر شديدة وسيول.. الأرصاد: انتظروا 5 أيام من الطقس المضطرب

تتعرض البلاد، غدا الخميس وحتى يوم الإثنين المقبل، لموجة شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا. وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، وتسقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى يوم الأحد المقبل وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدى أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.
طقس-معتدل

طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الأربعاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث تسود شبورة صباحا وطقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وشبورة صباحا وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
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