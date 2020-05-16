طقس اليوم: شديد الحرارة وأمطار رعدية

١٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:١٦ ص

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح تنشط أحيانا، حار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة، ويسود طقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال الصعيد وجنوبه، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة (40% تقريبا) على فترات متقطعة من اليوم، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50 : 60% تقريبا) على فترات متقطعة من اليوم.

وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: العظمى الصغرىالقاهرة 40 23الإسكندرية 32 21وادي النطرون 40 22طنطا 34