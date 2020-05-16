جريمة

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

١٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:١٨ ص
حادث تصادم - صورة أرشيفية
حادث تصادم - صورة أرشيفية
أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، أمام قرية المصري التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.
تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص أمام قرية القصر المصري ووجود مصابين. انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة: محمد أحمد الأورفلي، تامر صلاح عوض، محمد إسماعيل محمد، يوسف خميس الشحات، أحمد بدر عبد الله، فارس محمود عبد
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إصابة 27 شخصا في حادث تصادم على طريق السخنة

أصيب 27 شخصا في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل مقطورة على طريق "الأدبية - العين السخنة"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي.
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«بسبب حريق».. تدمير مطعم وقاعة أفراح وتفحم 9 سيارات بالغربية

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مساء اليوم الجمعة، حريقا هائلًا بمطعم الكبابجي وقاعات أفراح السرايا، إذ أسفر الحريق عن تفحم أكثر من 9 سيارات كانت موجودة أمام المطعم والقاعات، بالإضافة لاختراق قاعات الأفراح بالكامل والمطاعم والكافتيريات الخاصة بها، وكذلك شركة ديكور مجاورة لهم أيضا. البداية كانت بتلقي اللواء مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من الحماية المدنية، بنشوب حريق هائل في إحدى المطاعم بمدينة كفر الزيات.
حادث-تصادم

مصرع شخصين وإصابة 16 أخرين في حادث تصادم بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدينة المنيا، مساء اليوم الجمعة، حادث تصادم بين ثلاث سيارات نقل وميكروباص، أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 16 أخرين، جميعهم عمال من محافظتي أسيوط وقنا. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم، ومصابين ومتوفيين، بالطريق الصحراوي الشرقي، بزمام مركز المنيا.
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القبض على «مودة الأدهم» أثناء اختبائها في كمبوند بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم «فتاة التيك توك»، أثناء اختبائها فى كمباوند مدينة 6 أكتوبر لقيامها بنشر مواد تحرض على الفسق والفجور. ورصدت الأجهزة الأمنية عدة فيديوهات للفتاة مودة الأدهم، ترتدى فيها ملابس فاضحة، وتأتى بحركات مثيرة تحض على الفسق والفجور، إذ أثبتت التحريات أن الفتاة قدمت عدة فيديوهات على برامج السوشيال ميديا تحرض فيها على الفسق والفجور.
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حادث-تصادم

مصرع شخصين وإصابة 16 أخرين في حادث تصادم بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدينة المنيا، مساء اليوم الجمعة، حادث تصادم بين ثلاث سيارات نقل وميكروباص، أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 16 أخرين، جميعهم عمال من محافظتي أسيوط وقنا. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم، ومصابين ومتوفيين، بالطريق الصحراوي الشرقي، بزمام مركز المنيا.
حملة-مرورية (1)

24 ساعة انضباط مروري.. تحرير 2384 مخالفة متنوعة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، تحقيقا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية، تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 2384 مخالفة مرورية متنوعة.
حادث-تصادم

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالغربية

شهد طريق «بسيون- طنطا» في نطاق مركز بسيون بمحافظة الغربية، مساء اليوم الخميس، حادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف. البداية كانت بتلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغٍ إلى مركز شرطة بسيون من قوات تأمين الطرق، بإصابة 7 أشخاص، بسبب اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي على طريق «بسيون- طنطا»، التابع لمركز ومدينة بسيون في الغربية.
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إصابة 15 شخصا في انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب، اليوم الأربعاء، 15 شخصا جميعهم من أبناء مركز ملوي جنوب المنيا، أثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي، وتم تحويلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث.
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