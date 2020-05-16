إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

١٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:١٨ ص

حادث تصادم - صورة أرشيفية

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، أمام قرية المصري التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص أمام قرية القصر المصري ووجود مصابين. انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة: محمد أحمد الأورفلي، تامر صلاح عوض، محمد إسماعيل محمد، يوسف خميس الشحات، أحمد بدر عبد الله، فارس محمود عبد