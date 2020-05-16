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إيطاليا تخفف قيود السفر مع رفع الحظر التدريجي

١٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٦ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
وافقت الحكومة الإيطالية، اليوم السبت، على مرسوم يسمح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من يوم 3 يونيو المقبل، وذلك تزامنا مع تحركات إيطاليا لإلغاء أحد أكثر القيود الصارمة والمفروضة في أوروبا بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومن المقرر أن تسمح الحكومة بالسفر دون عوائق عبر البلاد اعتبارا من 3 يونيو، كما سعت بعض المناطق إلى عودة أسرع، إلا أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، أصر على العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي لمنع موجة ثانية من العدوى، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفرض قيودا داخلية منذ شهر مارس الماضي، وأقرت فقط تخفيفا أوليا للقواعد في 4 مايو الجاري، عندما سمحت بإعادة فتح المصانع والحدائق، ومن المقرر أن يتم فتح المحلات التجارية بعد غد الإثنين.وسيظل حظر السفر بين الأقاليم والسفر للخارج ساريا إلى ما بعد عطلة عيد الجمهورية في إيطاليا
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كورونا والحجر الصحي (4)

104 وفاة بفيروس كورونا في فرنسا خلال 24 ساعة

سجلت فرنسا، اليوم الجمعة، تراجعا كبيرا للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث تم رصد 104 حالات جديدة مقابل 351 في إحصائية أمس الخميس، إذ ذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية اليوم، أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 104 حالات وبلغت 27529، بينهم 17342 توفوا في المستشفيات و10187 في دور المسنين، مشيرة إلى أن المؤشر الأخير تعرض لمراجعة منذ يوم أمس، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم الروسية..
بوريس-جونسون (3)

بريطانيا: قد نُخفف إجراءات العزل العام بوتيرة مختلفة

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الجمعة إن بريطانيا قد تخفف إجراءات العزل العام التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا بوتيرة مختلفة في مناطق معينة. وأضاف: "قد يؤدي الأمر إلى تخفيف بعض الإجراءات بوتيرة مختلفة في مختلف مناطق البلد وفي الوقت نفسه قد يؤدي إلى إعادة فرض بعض الإجراءات في بعض أنحاء البلاد دون غيرها".
كورونا

تجاور إيطاليا.. أول دولة أوروبية تعلن انتهاء وباء كورونا رسميا

أعلنت حكومة سلوفينيا، اليوم الجمعة، انتهاء وباء فيروس كورونا رسميا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تسيطر على تفشي المرض، بعدما أكدت تسجيلها أقل من 7 إصابات جديدة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين، إذ أكدت الحكومة في بيان: "أن الوافدين إلى سلوفينيا الآن من دول الاتحاد الأوروبي، لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي 7 أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أبريل" .
ملابس العيد في ماليزيا

ماليزيا تسمح بإقامة صلاة عيد الفطر مع تراجع الإصابات بكورونا

قالت الحكومة الماليزية إنها سترفع حظرا مفروضا على صلاة الجماعة في المساجد اعتبارا من يوم الجمعة قبل عيد الفطر في إطار تخفيف تدريجي لإجراءات الإغلاق العام التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا. يأتي هذا بعد إعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية في ماليزيا التي سجلت 6819 حالة إصابة و112 وفاة بفيروس كورونا. ويسبق قرار الحكومة عيد الفطر الذي يوافق 24 مايو أيار هذا العام. وقال ذو الكفل محمد البكري وزير الشؤون الدينية إن العاصمة كوالالمبور ستكون ضمن مناطق ستسمح بصلاة الجماعة على ألا يتجاوز عدد المصلين 30 شخصا.
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فيروس كورونا

«خلال 24 ساعة».. تسجيل 649 وفاة بكورونا في بريطانيا

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 649 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، مع تجاوز حصيلة الإصابات المؤكدة عتبة 200 ألف حالة، إذ أفاد وزير البناء وشؤون الأقاليم والإدارة المحلية، روبيرت جينريك، في مؤتمر صحفي، بارتفاع عدد الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 649 حالة، لتصل إلى نقطة 30076 متوفيا. وتمثل الحصيلة الجديدة تراجعا طفيفا في معدل الوفيات على أساس يومي مقارنة مع الإحصائية السابقة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
جونسون

بعد تعافيه.. جونسون يتجول بشوارع لندن ويحتسي القهوة

قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بجولة صباح اليوم الأربعاء، بشوارع مدينة وستمنستر بالعاصمة الإنجليزية لندن، بصحبة عدد من مساعديه، وهو يحتسى القهوة، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وكان جونسون، قد واصل تشجيع المواطنين على الاستمرار في قواعد التباعد الاجتماعي، والالتزام بالعزل المنزلي، لمنع تفشى الفيروس، وحماية العاملين في القطاع الطبي، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "شكرا لكم على كل ما تقومون به لإنقاذ الأرواح وحماية العاملين بالقطاع الطبى لدينا، لنستمر".
كورونا والحجر الصحي (8)

«خلال 24 ساعة».. 693 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قفزة كبيرة وحادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، إذ تم رصد 693 حالة جديدة مقابلة 288 في إحصائية أمس الإثنين، وتخطت إيطاليا في هذا المؤشر العام. وأكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم لتسليط الضوء على تطور جائحة فيروس كورونا في البلاد، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء المرض خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 693 حالة لتصل إلى مستوى 29427. وتعد الحصيلة الجديدة قفزة ضخمة في معدل الوفيات على أساس يومي مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت في بريطانيا يوم 1 مايو 739 حالة وفي 2 مايو 621.
كورونا والحجر الصحي (8)

وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 250 ألف حالة

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم عتبة الـ250 ألف حالة وفاة، إذ سجلت مساء اليوم الاثنين، 3611337 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 250125 وفاة (6.9%) و1171046 شفاء (32.4%)، حول العالم. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ1199122 حالة، وحصيلة الوفيات جراءه بـ69035 حالة، وتأتي إسبانيا في المركز الثاني من حيث الإصابات بـ248301 حالة والرابعة من حيث الوفيات الناجمة عن المرض بـ25428 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
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