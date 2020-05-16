إيطاليا تخفف قيود السفر مع رفع الحظر التدريجي

١٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٦ ص

كورونا - صورة أرشيفية

وافقت الحكومة الإيطالية، اليوم السبت، على مرسوم يسمح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من يوم 3 يونيو المقبل، وذلك تزامنا مع تحركات إيطاليا لإلغاء أحد أكثر القيود الصارمة والمفروضة في أوروبا بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومن المقرر أن تسمح الحكومة بالسفر دون عوائق عبر البلاد اعتبارا من 3 يونيو، كما سعت بعض المناطق إلى عودة أسرع، إلا أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، أصر على العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي لمنع موجة ثانية من العدوى، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفرض قيودا داخلية منذ شهر مارس الماضي، وأقرت فقط تخفيفا أوليا للقواعد في 4 مايو الجاري، عندما سمحت بإعادة فتح المصانع والحدائق، ومن المقرر أن يتم فتح المحلات التجارية بعد غد الإثنين.وسيظل حظر السفر بين الأقاليم والسفر للخارج ساريا إلى ما بعد عطلة عيد الجمهورية في إيطاليا