التخطيط: جهود الحكومة قبل كورونا خفضت أعداد العاطلين

١٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.7% في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـ8% خلال نفس الربع من عام 2019، يأتى متسقا مع معدلات النمو المرتفعة التي حققتها مصر في النصف الأول من العام المالي 2019 - 2020 والتي بلغت 5.6%.

وأضافت السعيد، في بيان لها، اليوم السبت، أن القوى العاملة زادت بنسبة 0.2% لتصل إلى 29.008 مليون فرد، ارتفاعا من 28.95 مليون في الربع الأول من عام 2020، بينما سجل العاطلون 2.236 مليون فرد، بانخفاض قدره 31 ألفا مقارنة بنفس الربع من عام 2019.وأشارت إلى انخفاض معدل العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم