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التخطيط: جهود الحكومة قبل كورونا خفضت أعداد العاطلين

١٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.7% في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـ8% خلال نفس الربع من عام 2019، يأتى متسقا مع معدلات النمو المرتفعة التي حققتها مصر في النصف الأول من العام المالي 2019 - 2020 والتي بلغت 5.6%.
وأضافت السعيد، في بيان لها، اليوم السبت، أن القوى العاملة زادت بنسبة 0.2% لتصل إلى 29.008 مليون فرد، ارتفاعا من 28.95 مليون في الربع الأول من عام 2020، بينما سجل العاطلون 2.236 مليون فرد، بانخفاض قدره 31 ألفا مقارنة بنفس الربع من عام 2019.وأشارت إلى انخفاض معدل العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم
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محمد-معيط (1)

2 مليار جنيه قرض مساند للطيران المدني لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدني في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، التي تسببت في توقف حركة الطيران عالميا، فإنه سيتم منح الشركة القابضة لمصر للطيران 2 مليار جنيه «قرض مساند» وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تعادل 80% من حجم التشغيل عام 2019.
البنك-المركزي

«سياسات البنك المركزي» تقرر الإبقاء على سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 %.
مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع اورنچ مصر تطلقان قوافل المساعدة

«اورنچ» تساند آلاف الأسر بالمواد الغذائية والمطهرات

أطلقت "اورنچ مصر" مبادرة جديدة للتكفل بإطعام آلاف الأسر في شهر رمضان بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك في إطار مجموعة من المبادرات التي تعمل الشركة على تنفيذها في إطار مسؤوليتها المجتمعية وضمن جهودها المستمرة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها مصر بسبب فيروس كورونا وتداعيات الوباء على نشاط الأعمال وضرره الخاص على العمالة غير المنتظمة، ولذا قررت "اورنچ مصر" تخصيص جزء من الدعم لهذه الفئة المتضررة كي تواصل بذلك الجهود التي بدأتها قبيل شهر رمضان لمساندة الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا بكل ما يلزم لعبور الأزمة.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

بلومبرج: مصر لديها فجوة تمويلية بـ10 مليار دولار

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن إحتياجات التمويل في مصر حاسمة للبنك المركزي خلال الفترة الحالية، بما يضمن فترة توقف أطول لتثبت أسعار الفائدة بعد انخفاض قياسي في مارس. وأشارت إلى التركيز ينصب في الوقت الحالي على سد فجوة التمويل التي تقدر بحوالي 10 مليار دولار في عام 2020، حيث تعد المعدلات المرتفعة للفائدة ميزة في وقت تتطلع العديد من الدول الناشئة إلى وقف التدفقات المالية الخارجة وسط الوباء العالمي. ولفتت إلى أن ارتفاع التضخم في الشهر الماضي هو سبب إضافي يجعل لجنة السياسة النقدية تحافظ على سعر الإيداع الرئيسي عند 9.25? يوم الخميس.
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هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد: كورونا تعد من أشد الأزمات الاقتصادية العالمية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي أشد من الأزمات الاقتصادية السابقة نظرًا للعديد من الأسباب منها؛ أنها أثرت فى جانبي العرض والطلب معًا مع تأثر سلاسل القيمة العالمية، وتوقف نشاط التصنيع في العديد من الدول، وتراجع مستوى الأجور، وتزايد حالات الخوف، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلكين، هذا بالإضافة إلى أن الأزمة أثرت في جميع القطاعات في آن واحد، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه خسائر في النمو لا تقل عن 5.5 تريليون دولار.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

وزيرة التخطيط: 3.5% معدل النمو المتوقع حال انتهاء أزمة كورونا

أجرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حوارًا مفتوحًا مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين في الخارج عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"، بمقر ديوان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار متابعة نتائج مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية الذي عقد بالقاهرة أكتوبر الماضي ، وضمن مبادرة "اطمن على بلدك وطمنها" التي دعت اليها وزيرة الهجرة عددا من رجال الأعمال والمستثمرين بالخارج لتعريفهم بجهود الدولة، والاستماع لرؤيتهم للأوضاع الاقتصادية في مصر.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

تأسيس صندوق استثمار للرعاية الصحية بـ300 مليون دولار

أعلن صندوق مصر السيادي وشركة إدارة الاستثمارات كونكورد إنترناشيونال انفستمنتس، ومقرها نيويورك، اليوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم (MOU) تتضمن تعاون الكيانين لتأسيس شركة مشتركة لإدارة صندوق متخصص في قطاع الرعاية الصحية يستثمر بشكل أساسي في مصر وكذلك الشرق الأوسط وإفريقيا، ويبلغ حجم الصندوق المستهدف 300 مليون دولار أمريكي كمرحلة أولية ويهدف إلى تعظيم قيمة الأصول على المدى الطويل، من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المباشر في مصر، كما سيعمل كمحفز لجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة وكذلك خلق فرص الاستثمار المشترك في مشاريع أخرى ضخمة.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي يبحث مع وزيرة التخطيط خطط ميكنة الخدمات الحكومية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة الراهنة. وخلال اللقاء عرضت الوزيرة جانبًا من التطور المتحقق في خطط ميكنة الخدمات الحكومية، التي تتيح للمواطنين إنهاء معاملاتهم واستصدار وثائقهم، دون الحاجة إلى التوجه إلى المقار الحكومية، لافتة في هذا الصدد إلى أن هناك عددًا من الخدمات الحكومية سيتم إتاحتها وتوصيل الوثيقة أو المستند للمنازل في 30 يونيو المقبل، ومن بينها تجديد تراخيص البناء، وتراخيص المحال التجارية، وتوصيل المرافق الدائمة، والتصالح في مخالفات البناء، وسداد قيمة المخالفات الواقعة على المركبة.
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