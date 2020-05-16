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أمريكا: تحطم مقاتلة «إف - 22» في فلوريدا

١٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ ص
طائرة إف 22 - صورة أرشيفية
طائرة إف 22 - صورة أرشيفية
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، تحطم مقاتلة "إف-22" تابعة للجيش، بعد إقلاعها بفترة وجيزة، في طلعة تدريبية روتينية، وأصدر سلاح الجو الأمريكي، بيانا أعلن فيه نجاة الطيار من الحادث بعد استخدامه مقعد النجاة، وهو في حالة صحية مستقرة.
وذكر البيان: "تحطمت مقاتلة من طراز إف - 22، تم تخصيصها للسرب 43 المقاتل، وجزء من الجناح المقاتل 325، الموجود حاليا في أغلين ايه اف بي، في حوالي الساعة التاسعة والربع هذا الصباح".وأضاف: "كان موقع الحادث على بعد 12 ميلا شمال شرقي قاعدة أغلين الرئيسية في ميدان الاختبار والتدريب".يذكر أن مقاتلة "إف-22"
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فيروس- كورونا (3)

88 ألف وفاة حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الجمعة، عتبة الـ88 ألف شخص، إذ سجلت وزارة الصحة في الولايات المتحدة حتى الآن 1476178 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 88086 وفاة، ما يساوي نحو 5.97% من حصيلة الحالات، و317739 شفاء، أي 21.52%. وبلغ الارتفاع اليومي للوفيات جراء الفيروس فيالولايات المتحدة حتى الآن 1174 حالة جديدة، فيما ازدادت إصابات كورونا بـ18585 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم الروسية
دونالد ترامب

قراصنة يبتزون ترامب ويطالبونه بدفع فدية 42 مليون دولار

هدد قراصنة إلكترونيون مؤخرا، بنشر ما وصفوه بـ"الغسيل القذر" للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حال لم يجر دفع فدية قيمتها 42 مليون دولار في غضون أسبوع واحد فقط. وبحسب صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، فإن هؤلاء القراصنة تمكنوا من اختراق بيانات لشركة قانونية تتولى تمثيل عدد كبير من مشاهير العالم، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز. وفي الأسبوع الماضي، سرق القراصنة كمية ضخمة من بيانات شركة " Grubman Shire Meiselas & Sacks"؛ وهي مؤسسة تمثل نجوما مثل مادونا ورود ستيوارت وإلتون جون.
ترامب

ترامب: تطوير لقاح ضد فيروس كورونا نهاية العام الجاري

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ينوي إشراك الجيش في عمليات توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بعد الحصول عليه، إذ قال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم الخميس: "تعرفون أن توزيع اللقاح عمل واسع النطاق. يجري حاليا استنفار عسكري ونعتزم أن نكون قادرين حتى نهاية هذا العام على توفيره للكثير من الناس بشكل سريع جدا". وأكد ترامب أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستطور لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية هذا العام، مشددا من جديد على أن إدارته تستنفر "العسكريين والقوات الأخرى" في هذا السياق.
دونالد ترامب

للتحقيق معه.. ترامب يدعو لاستجواب أوباما في الكونجرس

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نداء إلى استدعاء سلفه باراك أوباما، إلى الكونجرس ليدلي إفاداته فيما سماه ترامب "أكبر جريمة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة"، إذ ذكر ترامب اليوم، على حسابه تويتر: "لو كنت سيناتورا أو عضوا في الكونجرس لكان أول شخص كنت سأستدعيه لإدلاء الشهادات حول أكبر جريمة سياسية وفضيحة في تاريخ الولايات المتحدة هو بالتأكيد الرئيس السابق أوباما"، مشددًا على أن أوباما كان "على دراية تامة بشأن كل شيء"، وحث السيناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام على الكف عن الإدلاء بالكلام الفارغ واعتبار أوباما "السيد الشاب الطيب" واستدعائه.
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الحرم الابراهيمي

إسرائيل تصدق على قرار مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في الخليل

صدق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، على قرار الحكومة بمصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية من دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، بحسب "روسيا اليوم". وجاء تصديق مندلبليت على المصادرة لمسطحات الأراضي بتخوم الحرم، والتي تديرها دائرة الأوقاف، وذلك من أجل "تحديث" المكان وملاءمته للمعاقين من المستوطنين واليهود والسياح الأجانب، وإقامة مسارات لأصحاب الإعاقات بالحركة تضمن وصولهم إلى مبنى الحرم الإبراهيمي، وفق ما نقل موقع "عرب 48".
دونالد ترامب

ترامب: الضغط على الكونجرس لدعم الشركات الصغيرة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحكومة الأمريكية ستشتري 75 مليون برميل نفط لتخزينها ضمن الاحتياطي الاستراتيجي، مؤكدًا خلال مؤتمره اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، «أنه سيواصل الضغط على الكونجرس لدعم الشركات الصغيرة، بعد انهيار أسعار النفط». وأضاف الرئيس الأمريكي، "نتمنى أن يتم التصويت غدا في مجلس الشيوخ على خطة دعم الشركات الصغيرة، وفقًا لسبوتنيك".
كورونا

كورونا يتراجع في نيويورك.. 1384 إصابة و478 وفاة

أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو اليوم الاثنين، تسجيل 478 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولاية. وأكد كومو، أنه يالرغم من التراجع المستمر للمعدل اليومي في أعداد الوفيات، إلى أن هناك تخوفات من خطر حدوث ارتفاع حاد للإصابات مستقبلا. كما شهدت نيويورك تراجعا في معدل الإصابات أيضا، حيث سجلت 1384 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وأكد كومو أن الولاية لم تصل إلى مرحلة الذروة، وان الوضع يسير على نفس المستوى الذي كان عليه في أواخر مارس، عندما بدأ الارتفاع.
الشرطة-الأمريكية (2)

مئات المتظاهرين بأمريكا يطالبون بإعادة فتح الاقتصاد

تجمع المئات من المتظاهرين بالقرب من مبنى الكابيتول في مدينة دنفر الأمريكية للاحتجاج على أمر حاكم ولاية كولورادو بالبقاء في المنزل، متجاهلين إرشادات التباعد الإجتماعي، وطالب المتظاهرون، حاكم الولاية جاريد بولس، بإعادة فتح اقتصاد الولاية بحجة أن إجراءات الإغلاق التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا تسبب الكثير من الضرر لسبل عيش السكان. وبحسب موقع "دنفرايت" الإخباري المحلي، رفع بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها "البطالة تحصد الأرواح أيضا" و"أفضل أن اتعرض لخطر فيروس كورونا بدلا من الاشتراكية". ونظمت مظاهرات مماثلة في جميع أنحاء البلاد.
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