أمريكا: تحطم مقاتلة «إف - 22» في فلوريدا

١٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ ص

طائرة إف 22 - صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، تحطم مقاتلة "إف-22" تابعة للجيش، بعد إقلاعها بفترة وجيزة، في طلعة تدريبية روتينية، وأصدر سلاح الجو الأمريكي، بيانا أعلن فيه نجاة الطيار من الحادث بعد استخدامه مقعد النجاة، وهو في حالة صحية مستقرة.

وذكر البيان: "تحطمت مقاتلة من طراز إف - 22، تم تخصيصها للسرب 43 المقاتل، وجزء من الجناح المقاتل 325، الموجود حاليا في أغلين ايه اف بي، في حوالي الساعة التاسعة والربع هذا الصباح".وأضاف: "كان موقع الحادث على بعد 12 ميلا شمال شرقي قاعدة أغلين الرئيسية في ميدان الاختبار والتدريب".يذكر أن مقاتلة "إف-22"