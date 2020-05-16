2 مليار جنيه قرض مساند للطيران المدني لمواجهة كورونا

١٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدني في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، التي تسببت في توقف حركة الطيران عالميا، فإنه سيتم منح الشركة القابضة لمصر للطيران 2 مليار جنيه «قرض مساند» وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تعادل 80% من حجم التشغيل عام 2019.

وأضاف معيط أن توقف حركة الطيران عالميا نتيجة جائحة كورونا أثر بشكل كبير على الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، إذ توقفت الإيرادات تماما مع استمرار تحملها للمصروفات الثابتة من أجور العاملين وغيرها، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماعين مع وزير الطيران المدنى وممثلي الشركة القابضة لمصر للطيران؛