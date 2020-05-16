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2 مليار جنيه قرض مساند للطيران المدني لمواجهة كورونا

١٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية
الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدني في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، التي تسببت في توقف حركة الطيران عالميا، فإنه سيتم منح الشركة القابضة لمصر للطيران 2 مليار جنيه «قرض مساند» وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تعادل 80% من حجم التشغيل عام 2019.
وأضاف معيط أن توقف حركة الطيران عالميا نتيجة جائحة كورونا أثر بشكل كبير على الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، إذ توقفت الإيرادات تماما مع استمرار تحملها للمصروفات الثابتة من أجور العاملين وغيرها، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماعين مع وزير الطيران المدنى وممثلي الشركة القابضة لمصر للطيران؛
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط-03

التخطيط: جهود الحكومة قبل كورونا خفضت أعداد العاطلين

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.7% في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـ8% خلال نفس الربع من عام 2019، يأتى متسقا مع معدلات النمو المرتفعة التي حققتها مصر في النصف الأول من العام المالي 2019 - 2020 والتي بلغت 5.6%.
البنك-المركزي

«سياسات البنك المركزي» تقرر الإبقاء على سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 %.
مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع اورنچ مصر تطلقان قوافل المساعدة

«اورنچ» تساند آلاف الأسر بالمواد الغذائية والمطهرات

أطلقت "اورنچ مصر" مبادرة جديدة للتكفل بإطعام آلاف الأسر في شهر رمضان بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك في إطار مجموعة من المبادرات التي تعمل الشركة على تنفيذها في إطار مسؤوليتها المجتمعية وضمن جهودها المستمرة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها مصر بسبب فيروس كورونا وتداعيات الوباء على نشاط الأعمال وضرره الخاص على العمالة غير المنتظمة، ولذا قررت "اورنچ مصر" تخصيص جزء من الدعم لهذه الفئة المتضررة كي تواصل بذلك الجهود التي بدأتها قبيل شهر رمضان لمساندة الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا بكل ما يلزم لعبور الأزمة.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

بلومبرج: مصر لديها فجوة تمويلية بـ10 مليار دولار

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن إحتياجات التمويل في مصر حاسمة للبنك المركزي خلال الفترة الحالية، بما يضمن فترة توقف أطول لتثبت أسعار الفائدة بعد انخفاض قياسي في مارس. وأشارت إلى التركيز ينصب في الوقت الحالي على سد فجوة التمويل التي تقدر بحوالي 10 مليار دولار في عام 2020، حيث تعد المعدلات المرتفعة للفائدة ميزة في وقت تتطلع العديد من الدول الناشئة إلى وقف التدفقات المالية الخارجة وسط الوباء العالمي. ولفتت إلى أن ارتفاع التضخم في الشهر الماضي هو سبب إضافي يجعل لجنة السياسة النقدية تحافظ على سعر الإيداع الرئيسي عند 9.25? يوم الخميس.
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طائرة- مصر -للطيران (2)

3 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين في 4 دول

تغادر القاهرة، اليوم الثلاثاء، 3 رحلات طيران استثنائية تسير اثنين منهما الشركة الوطنية مصر للطيران إلى العاصمة العراقية بغداد، ومدينة دلهي بالهند، والرحلة الثالثة تسيرها شركة تابعة لوزارة الطيران المدني إلى مدينة دار السلام بتنزانيا والعاصمة السودانية الخرطوم، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ومن المقرر أن تعود الرحلات الثلاث، إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل صحي للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوم وفق توصيات وزارة الصحة.
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وزير المالية: الرسوم الجديدة على البنزين لن يترتب عليها زيادة الأسعار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرسوم الجديدة التى سيتم فرضها على البنزين والسولار لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار البنزين والسولار الحالية، لافتا إلى أن ذلك سيحدث نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة في أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية، موضحًا أنه كان هناك مساحة لتخفيض السعر للمواطن ووجود وفر للخزانة العامة في نفس الوقت.

وزير المالية: نسعى لتحويل محنة كورونا إلى منحة لقطاع الصناعة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب خلال السنوات الماضية، أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو 2? من الناتج المحلي.
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المالية: تيسيرات جديدة للمواطنين في التعامل مع الصحة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء، قرارا بتيسيرات جديدة للمواطنين في التعامل مع مؤسسات القطاع الصحي، بما يتسق مع الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتضمن القرار السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدا أو إلكترونيا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من تفشي فيروس كورونا.
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