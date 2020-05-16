إصابة 27 شخصا في حادث تصادم على طريق السخنة

١٦ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٢ ص

أصيب 27 شخصا في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل مقطورة على طريق "الأدبية - العين السخنة"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي.

البداية بتلقي اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم أتوبيس لإحدى الشركات في أثناء الذهاب إلى الوردية مع سيارة نقل مقطورة أمام شركة مطاحن 5 نجوم على طريق "الأدبية - العين السخنة".وتبين من إخطار مرفق الإسعاف، أن عدد المصابين الذي وصل مستشفى التأمين الصحي

البداية بتلقي اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم أتوبيس لإحدى الشركات في أثناء الذهاب إلى الوردية مع سيارة نقل مقطورة أمام شركة مطاحن 5 نجوم على طريق "الأدبية - العين السخنة".

وتبين من إخطار مرفق الإسعاف، أن عدد المصابين الذي وصل مستشفى التأمين الصحي هو 27 مصابا، لافتا إلى أن ما زالت سيارات الإسعاف تنقل المصابين.

ورفع الدكتور محمود عبد النبي مدير مستشفى التأمين الصحي، حالة الطوارئ وتم استدعاء الأطباء المتخصصين وفتح غرفة العمليات للحالات التي تحتاج إلى تتدخل جراحي.

وانتقل ضباط قسم شرطة عتاقة لتحرير محضر بالواقعة، كما تدخلت إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير المرور على الطريق.