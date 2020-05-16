جريمة

إصابة 27 شخصا في حادث تصادم على طريق السخنة

١٦ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٢ ص
حادث تصادم - صورة أرشيفية
حادث تصادم - صورة أرشيفية
أصيب 27 شخصا في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل مقطورة على طريق "الأدبية - العين السخنة"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي.
البداية بتلقي اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم أتوبيس لإحدى الشركات في أثناء الذهاب إلى الوردية مع سيارة نقل مقطورة أمام شركة مطاحن 5 نجوم على طريق "الأدبية - العين السخنة".وتبين من إخطار مرفق الإسعاف، أن عدد المصابين الذي وصل مستشفى التأمين الصحي
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إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، أمام قرية المصري التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.
حريق- هائل (2)

«بسبب حريق».. تدمير مطعم وقاعة أفراح وتفحم 9 سيارات بالغربية

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مساء اليوم الجمعة، حريقا هائلًا بمطعم الكبابجي وقاعات أفراح السرايا، إذ أسفر الحريق عن تفحم أكثر من 9 سيارات كانت موجودة أمام المطعم والقاعات، بالإضافة لاختراق قاعات الأفراح بالكامل والمطاعم والكافتيريات الخاصة بها، وكذلك شركة ديكور مجاورة لهم أيضا. البداية كانت بتلقي اللواء مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من الحماية المدنية، بنشوب حريق هائل في إحدى المطاعم بمدينة كفر الزيات.
حادث-تصادم

مصرع شخصين وإصابة 16 أخرين في حادث تصادم بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدينة المنيا، مساء اليوم الجمعة، حادث تصادم بين ثلاث سيارات نقل وميكروباص، أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 16 أخرين، جميعهم عمال من محافظتي أسيوط وقنا. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم، ومصابين ومتوفيين، بالطريق الصحراوي الشرقي، بزمام مركز المنيا.
وزارة-الداخلية

القبض على «مودة الأدهم» أثناء اختبائها في كمبوند بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم «فتاة التيك توك»، أثناء اختبائها فى كمباوند مدينة 6 أكتوبر لقيامها بنشر مواد تحرض على الفسق والفجور. ورصدت الأجهزة الأمنية عدة فيديوهات للفتاة مودة الأدهم، ترتدى فيها ملابس فاضحة، وتأتى بحركات مثيرة تحض على الفسق والفجور، إذ أثبتت التحريات أن الفتاة قدمت عدة فيديوهات على برامج السوشيال ميديا تحرض فيها على الفسق والفجور.
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اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، أمام قرية المصري التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.
حادث-تصادم

مصرع شخصين وإصابة 16 أخرين في حادث تصادم بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدينة المنيا، مساء اليوم الجمعة، حادث تصادم بين ثلاث سيارات نقل وميكروباص، أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 16 أخرين، جميعهم عمال من محافظتي أسيوط وقنا. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم، ومصابين ومتوفيين، بالطريق الصحراوي الشرقي، بزمام مركز المنيا.
حادث-تصادم

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالغربية

شهد طريق «بسيون- طنطا» في نطاق مركز بسيون بمحافظة الغربية، مساء اليوم الخميس، حادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف. البداية كانت بتلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغٍ إلى مركز شرطة بسيون من قوات تأمين الطرق، بإصابة 7 أشخاص، بسبب اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي على طريق «بسيون- طنطا»، التابع لمركز ومدينة بسيون في الغربية.
الحريق (32)

نيابة الإسكندرية: ماس كهربائي وراء حريق عقار محرم بك

بدأ فريق من النيابة العامة، برئاسة وكيل النائب العام بمحرم بك بالإسكندرية، معاينة نشوب حريق هائل شب اعلى سطح عقار نتيجة بمنطقة محرم بك، وسط المدينة، صباح اليوم السبت، حيث تم ندب الأدلة الجنائية لمعاينة ومعرفة أسباب نشوب الحريق بالعقار المشار إليه، وإذا ما كان هناك أسباب جنائية وراء وقوع الحريق بالإضافة إلى سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع لأقوال السكان المقيمين في العقار حول شهاداتهم عن أسباب وقوع الحريق، فيما لم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات.
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