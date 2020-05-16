غدا.. طقس شديد الحرارة وأمطار رعدية

١٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٥٣ م

طقس حار - صورة أرشيفية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف أيضا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.وأشارت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة، تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من