رياضة

كييليني يعلق على إصابة راموس لمحمد صلاح

تحرير:احمد سعيد ١٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:١٨ م
محمد صلاح
محمد صلاح
خرج الإيطالي جوجيو كيليني، مدافع نادي يوفنتوس ومنتخب إيطاليا، بتصريح مثير للجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعتبر أن ما فعله سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني أمام ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ضد الدولي المصري محمد صلاح "ضربة معلم".? وحقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة عشر في تاريخه على حساب الريدز عندما تمكن من الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. وتسببت هذه العرقلة التي جاءت في الشوط الأول من المباراة، بخروج صلاح من أرض الملعب نتيجة إصابة بالغة في الكتف الأيسر.
 ودافع كييليني عن الانتقادات التي توجه إلى أسلوب راموس القاسي في اللعب، قائلاً: "أفضل مدافع في العالم".وتابع: "يقولون مندفع، غير تكتيكي، وتتسبب أخطاؤه بـ8 إلى 10 أهداف في كل موسم".وأضاف: "على العكس يتمتع بميزتين لا تتوافران لدى أحد غيره تقريباً، يعرف كيف يكون حاسماً في المباريات الكبرى، مع تدخلات
اقرأ المزيد
أشرف بن شرقي (9)

«أنت مالكش روح رياضية».. أشرف بن شرقي يصمد أمام مقالب «رامز مجنون رسمي»

وقع المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك ضحية برنامج "رامز مجنون رسمي"، المعروض على "mbc مصر"، وفي فقرة الصور عرضت المذيعة "آروى" صورة الهضبة عمرو دياب، والفنانة رانيا يوسف، وصورة لرامز جلال، ليرد قائلا: "يا نهار أسود"، ليخرج رامز ويلتقط صورة سيلفي معه، على الكرسي، معلقا: "أنت ضيعت علينا التاسعة"، وتوعده صانع ألعاب الزمالك، قائلا: "أقسم بالله اللي بتعمله فيا هعمله فيك بالضعف"، قبل أن يحاول جلال أن ينتزع منه وعدا بالتعلل بالإصابة في المباراة المقبلة أمام الأهلي، إلا أن اللاعب المغربي رفض، قائلا: "لا مش هعمل كده أنت مالكش روح رياضية خالص"، ليرد عليه رامز: "أنا أهلاوي.. أنا دمي أحمر".
عمرو-وردة (1)

ضرب وجروح.. تفاصيل هجوم بلطجية على وردة في اليونان

تعرض الدولي المصري عمرو وردة للاعتداء بالضرب من قبل مجموعة من جماهير فريق لاريسا، بعد فسخ التعاقد مع اللاعب وطرده من النادي منذ أيام قليلة، بسبب مخالفات تأديبية أدت إلى استبعاد اللاعب من الفريق بشكب نهائي.? بدأت الواقعة عندما تواجد عمرو وردة على جسر بينيوس أمام مقهى رامبلاس، ومعه موظف من لاريسا، وخلال سيرهما على الجسر ظهرت مجموعة من 10 شباب على الأقل، وقرر 3 منهم الهجوم على وردة والاعتداء عليه بالضرب بشكل مفاجيء. على الفور تم استدعاء الشرطة للسيطرة على الموقف، وأصر عمرو وردة على رفع دعوى قضائية ضد المعتدين.?
هانى-رمزى

هاني رمزي يتحدث عن أخطاء الفراعنة في أمم إفريقيا

عدد هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم السابق، الأخطاء التي وقع فيها الفراعنة، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت على أرض مصر خلال عام 2019، وتوج بها المنتخب الجزائري، وودعها المنتخب المصري من الستة عشر، وهو ما آثار غضب الجماهير المصرية. وتحدث رمزي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت"، قائلا: "كانت أول أخطائنا في المسابقة هو اختيار القائمة، لكن لم يكن هناك ضغوط من وكلاء أو اتحاد الكرة، كان هناك عدد كبير من الأسماء في مركزي قلب الدفاع وخط الوسط".
اقرأ المزيد من الأخبار
فاروق جعفر

صلاح: رفضت تواجد فاروق جعفر في الزمالك لهذا السبب

قال محمد صلاح، لاعب ومدرب الزمالك السابق، أنه طالب بمنع فاروق جعفر من دخول القلعة البيضاء، مشيراً إلى أن علاقتهما داخل الكرة كانت أكثر من رائعة. وتحدث محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج "أقر وأعترف" الذي يذاع على قناة "أون تايم سبورت"، قائلا: علاقتي مع كابتن فاروق جعفر داخل الكرة كانت أكثر من ممتازة، لكني لا أحب أعماله التي يؤذي بها بعض الناس، وأذاني مرة واحدة أثناء تواجدنا سويا في الجهاز الفني لنادي الزمالك عندما استعان بنا مرتضى منصور رئيس النادي".
محمد- صلاح‎

لاعب واتفورد يكشف عن رد فعل صلاح عندما طلب قميصه

كشف الأرجنتيني إجناسيو بوسيتو، لاعب فريق واتفورد الإنجليزي، عن الطريقة التي حصل بها على قميص الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، خلال مواجهة الفريقين الأخيرة في البريميرليج، التي خسرها الريدز بثلاثية نظيفة. وتحدث بوسيتو مع صحيفة أوليه الأرجنتينية، قائلًا: "عندما شاركت بديلًا في الشوط الثاني، كنت حريصًا على الركض في كل اتجاه، النتيجة كانت رائعة بالنسبة لنا، أكثر من جذب انتباهي من لاعبي ليفربول على الصعيد البدني هو فان دايك، إنه وحش، عندما تشاهده تقول كيف يلعب كرة قدم وهو بهذا الحجم؟ صلاح، ماني وفيرمينو أيضًا جذبوا انتباهي."
محمد صلاح

أول تعليق من محمد صلاح على تقرير سكاي سبورتس

رد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي على تقرير نشرته شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، كان عنوانه "هل تؤيد استمرار صلاح مع ليفربول أم رحيله؟". ونشر الحساب الرسمي لسكاي سبورتس التقرير على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، جاء نصه: "نبحث سبب تغيير دور المصري.. مما يعني أن ليفربول قد يحتاج للبحث عن مهاجم جديد". وتناول التقرير الذي نشرته الشبكة الإنجليزية، أداء محمد صلاح في الفترة الماضية التي سبقت التوقف الطويل الحالي بسبب فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم.
صلاح - لوفرين

لوفرين: ليفربول متعطش لتحقيق مزيد من الإنجازات

يعتقد ديان لوفرين مدافع ليفربول أن فريقه الحالي قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات القادمة. ليفربول توج بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بالإضافة لانفراده بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل توقف النشاط الكروي بسبب انتشار وباء كورونا. وقال لوفرين في تصريحات لموقع ناديه: "لقد قام يورجن كلوب بعمل كبير معنا منذ البداية، ونحن لازلنا نتعلم أشياءً جديدة، إنه يجيد إدارة الفريق في لحظات الانتصار والهزيمة، ويمتلك جميع مقومات المدرب المميز. سنحافظ دائمًا على رغبتنا في الفوز".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]