روحاني: الإيرانيون سيحتفلون بيوم القدس من داخل سياراتهم

تحرير:رويترز ١٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٨ م

روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في التلفزيون الرسمي يوم السبت إن التجمعات التي ستنظم هذا الأسبوع في طهران ضد إسرائيل في الذكرى السنوية ليوم القدس ستتضمن مسيرات بالسيارات وليس سيرا على الأقدام في الشوارع تفاديا لنشر فيروس كورونا. وأضاف روحاني إن الحرس الثوري الإيراني سيكون مسؤولا عن تنظيم تلك التجمعات قائلا إن المشاركين فيها سيرددون الشعارات ويلوحون بالرايات من داخل سياراتهم. وتحتشد تجمعات بمناسبة يوم القدس في بلدات ومدن في أنحاء إيران وتهدف إلى إظهار الدعم للشعب الفلسطيني. وعادة ما يهتف المشاركون في تلك التجمعات ”الموت لإسرائيل“ ويحرقون العلم الإسرائيلي.

ويتم تنظيم يوم القدس سنويا في آخر جمعة من رمضان والتي توافق هذا العام 22 مايو.وقال روحاني إن يوم القدس سيتم كالمعتاد في 218 بلدة ومدينة أخرى حيث تفشي فيروس كورونا أقل حدة من العاصمة.وأضاف أن ”فيروس كورونا خطر ما زال موجودا ولكن وضعنا أفضل الآن عن ذي قبل، لقد تجاوزنا الذروة الأساسية“.وقالت وزارة الصحة

ويتم تنظيم يوم القدس سنويا في آخر جمعة من رمضان والتي توافق هذا العام 22 مايو.



وقال روحاني إن يوم القدس سيتم كالمعتاد في 218 بلدة ومدينة أخرى حيث تفشي فيروس كورونا أقل حدة من العاصمة.



وأضاف أن ”فيروس كورونا خطر ما زال موجودا ولكن وضعنا أفضل الآن عن ذي قبل، لقد تجاوزنا الذروة الأساسية“.



وقالت وزارة الصحة الإيرانية إنه حتى يوم السبت بلغ عدد حالات الوفاة جراء جائحة كورونا 6937 حالة مع 118392 حالة تم تشخيص إصابتها بالفيروس.



وقال المتحدث باسم الوزارة إن عدد حالات الوفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 35 حالة فيما يمثل أقل عدد خلال السبعين يوما الماضية في حين بلغ عدد الحالات الجديدة 1757.



ومن المقرر إعادة فتح المزارات الإسلامية الشيعية في جميع أنحاء البلاد لمدة ست ساعات يوميا بعد انتهاء شهر رمضان.وقال روحاني إن المزارات ستفتح ثلاث ساعات في الصباح وثلاث ساعات في المساء على الرغم من قوله إن بعض الأماكن داخل تلك المزارات ستظل مغلقة مثل الممرات الضيقة.



وأضاف أنه سيعاد فتح المطاعم أيضا بعد رمضان وسيتم استئناف الأنشطة الرياضية دون جماهير. وقال روحاني إنه سيعاد فتح الجامعات، ولكن ليس كليات الطب، في السادس من يونيو.





