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روحاني: الإيرانيون سيحتفلون بيوم القدس من داخل سياراتهم

تحرير:رويترز ١٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٨ م
روحاني
روحاني
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في التلفزيون الرسمي يوم السبت إن التجمعات التي ستنظم هذا الأسبوع في طهران ضد إسرائيل في الذكرى السنوية ليوم القدس ستتضمن مسيرات بالسيارات وليس سيرا على الأقدام في الشوارع تفاديا لنشر فيروس كورونا. وأضاف روحاني إن الحرس الثوري الإيراني سيكون مسؤولا عن تنظيم تلك التجمعات قائلا إن المشاركين فيها سيرددون الشعارات ويلوحون بالرايات من داخل سياراتهم. وتحتشد تجمعات بمناسبة يوم القدس في بلدات ومدن في أنحاء إيران وتهدف إلى إظهار الدعم للشعب الفلسطيني. وعادة ما يهتف المشاركون في تلك التجمعات ”الموت لإسرائيل“ ويحرقون العلم الإسرائيلي.
ويتم تنظيم يوم القدس سنويا في آخر جمعة من رمضان والتي توافق هذا العام 22 مايو.وقال روحاني إن يوم القدس سيتم كالمعتاد في 218 بلدة ومدينة أخرى حيث تفشي فيروس كورونا أقل حدة من العاصمة.وأضاف أن ”فيروس كورونا خطر ما زال موجودا ولكن وضعنا أفضل الآن عن ذي قبل، لقد تجاوزنا الذروة الأساسية“.وقالت وزارة الصحة
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رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

أردوغان: تركيا مستعدة لدعم العراق سياسيًا واقتصاديًا

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن استعداد تركيا لدعم العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا، إذ أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة، أن الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان، الذي هنأه بمناسبة توليه رئاسة الحكومة. وأكد أردوغان، حسب البيان، "استعداد تركيا لدعم العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وأنه يتطلع إلى زيارة بغداد في أقرب فرصة ممكنة لبحث سبل تعزيز العلاقة ضمن إطار الاتفاقيات الثنائية والاحترام المتبادل للسيادة ووحدة أراضي البلدين".
فيروس كورونا

حالتي وفاة و50 إصابة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 50 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ ذكر بيان للوزارة، أن مختبراتها سجلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 50 إصابة في محافظات بغداد والبصرة وميسان والسليمانية، وسجلت 61 حالة شفاء في عموم العراق، مضيفاأن الوزارة سجلت حالتي وفاة في العاصمة بغداد، مشيرا أن مجموع الإصابات بلغ 3193، والشفاء 2089، والوفيات 117 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
سد النهضة

وزير سوداني: هناك مخاوف من انهيار سد النهضة

أكد وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين، أن مخاوف السودان من إنشاء "سد النهضة" تطغى على آماله في هذا المشروع، مشيرا أن هناك مخاوف من انهيار السد، قائلا: "هناك دائما خطر ولو ضئيل في حصول انهيار بالسد، لأن الإنسان لم يخلق هذا الكون، ولذلك يبقى أي عمل بشري عرضة ولو بنسبة ضئيلة لخطر الانهيار". وتابع: "نحن نرى أن المشكلة الأساسية في موضوع السد هي عدم التوصل إلى اتفاق على مواعيد ملء حوض السد، وأقول هذا الكلام وأنا لست متخصصا وأيضا لست من تابع عن كثب المفاوضات في واشنطن لأن هذه المفاوضات معقدة جدا وفيها جوانب فنية كبيرة وأنا غير ملم بها".
الطيران-الاماراتى

مطارات أبو ظبي تسيير رحلات إلى 14 وجهة عالمية

أعلنت مطارات أبو ظبي، اليوم الخميس، تسهيل تسيير رحلات الإجلاء للرعايا بالتعاون مع "الاتحاد للطيران" إلى 14 وجهة، واستقبال رحلات إجلاء المواطنين والمقيمين العائدين من 12 وجهة، بحسب روسيا اليوم. وقالت إدارة المطارات في بيان، إن "صحة وسلامة المسافرين والموظفين والأطراف المعنية تعد على رأس أولوياتها وأنها تواصل التزامها بالامتثال لتوجيهات الحكومة والجهات المختصة بما فيها الهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع".
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فيروس- كورونا (17)

الاشتباه في إصابة 30 طفلا بفيروس كورونا في إيران

قال مدير مستشفى أبو ذر في مدينة الأهواز الإيرانية، محمد رضا فتحي، إن المشفى يضم حاليا 30 طفلا تتراوح أعمارهم بين 45 يوما و16 عاما ويحتمل إصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدًا أن التحاليل أثبتت إصابة أربعة منهم بالفيروس، بانتظار نتائج العينات المتبقية. وأعربت السلطات الصحية في مدينة الأهواز وإقليم خوزستان عموما عن قلقها العميق لازدياد أعداد المصابين الذين يعالجون داخل المستشفيات أو في العيادات الخارجية، وشددت على ضرورة أن يبقى السكان في بيوتهم ويتقيدوا بالإرشادات الصحية.
ايران وكورونا

ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» في إيران إلى 6418 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 6 آلاف و418 حالة، كما ارتفعت عدد الإصابات إلى 101 ألف و650 حالة، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز"، وكانت الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية، أشارت إلى تعرض 15 إقليما إيرانيا لهجوم جديد من فيروس كورونا.
الرئيس-الإيراني-حسن-روحاني (3)

روحاني: ستتم إعادة فتح أبواب مساجد في إيران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أنه سيتم اعتبارًا من يوم غد الاثنين إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة في المناطق المصنفة "بيضاء"، أي قليلة المخاطر من حيث الإصابة بفيروس كورونا في البلاد. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا: "هناك الآن 132 مدينة في البلاد مصنفة ضمن المناطق البيضاء وقليلة المخاطر، وسيتم اعتبارًا من يوم غد إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة فيها". وأشاد روحاني بالمواطنين "لالتزامهم بنسبة 83% بالبروتوكولات الصحية".
الجيش الإيراني

الجيش الإيراني يوجه رسائل إلى 9 دول بشأن فيروس كورونا

وجه رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، برقيات منفصلة إلى نظرائه ووزراء الدفاع في 9 دول، بينها 6 عربية، مقترحا تبادل الخبرات في مكافحة فيروس كورونا. وأفادت طهران، اليوم السبت، بأن باقري وجه برقيات منفردة إلى كل من العراق وسلطنة عمان وقطر والكويت وسوريا ولبنان وأذربيجان وأفغانستان وباكستان، حيث أشار إلى "نجاحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة فيروس كورونا".
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