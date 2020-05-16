ارتفاع أسعار الذهب بالصاغة وعيار 21 يسجل 760 جنيهًا

١٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٠ م

الذهب

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية 867 جنيها، فيما سجل «عيار 21»، 760 جنيها، بينما سجل «عيار 18»، 649 جنيها، وسجل عيار 14، 505 جنيهات، فيما سجل سعر جنيه الذهب 6080 جنيها. يأتي ذلك في ظل ارتفاع سعر الأونصة عالميًا، بحوالي 12 دولار، لتسجل 1748 دولارا، في تعاملات اليوم.

وكشف عضو شعبة الذهب، أمير رزق، أن سبب ارتفاع الذهب نتيجة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات مع الصين، واستمرار أزمة فيروس كورونا عالميًا.وأكد رزق، أن حركة الأسواق في مصر تعاني من توقف تام، رغم اقتراب موسم عيد الفطر، بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا، والذي أدي إلى ركود في عمليه البيع

وكشف عضو شعبة الذهب، أمير رزق، أن سبب ارتفاع الذهب نتيجة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات مع الصين، واستمرار أزمة فيروس كورونا عالميًا.



وأكد رزق، أن حركة الأسواق في مصر تعاني من توقف تام، رغم اقتراب موسم عيد الفطر، بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا، والذي أدي إلى ركود في عمليه البيع والشراء، في الوقت الحالي، فضلا عن أن تطبيق ساعات الحظر مساءً ساهمت في مزيد من الركود لسوق الذهب والذي يبدأ نشاطه مساءً عادة.



وأوضح عضو شعبة الذهب، أن أسعار الذهب، في مصر تتأثر بسعر الأونصة عالميًا وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.



