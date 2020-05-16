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ارتفاع أسعار الذهب بالصاغة وعيار 21 يسجل 760 جنيهًا

١٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٠ م
الذهب
الذهب
سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية 867 جنيها، فيما سجل «عيار 21»، 760 جنيها، بينما سجل «عيار 18»، 649 جنيها، وسجل عيار 14، 505 جنيهات، فيما سجل سعر جنيه الذهب 6080 جنيها. يأتي ذلك في ظل ارتفاع سعر الأونصة عالميًا، بحوالي 12 دولار، لتسجل 1748 دولارا، في تعاملات اليوم.
وكشف عضو شعبة الذهب، أمير رزق، أن سبب ارتفاع الذهب نتيجة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات مع الصين، واستمرار أزمة فيروس كورونا عالميًا.وأكد رزق، أن حركة الأسواق في مصر تعاني من توقف تام، رغم اقتراب موسم عيد الفطر، بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا، والذي أدي إلى ركود في عمليه البيع
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محمد-معيط (1)

2 مليار جنيه قرض مساند للطيران المدني لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدني في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، التي تسببت في توقف حركة الطيران عالميا، فإنه سيتم منح الشركة القابضة لمصر للطيران 2 مليار جنيه «قرض مساند» وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تعادل 80% من حجم التشغيل عام 2019.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط-03

التخطيط: جهود الحكومة قبل كورونا خفضت أعداد العاطلين

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.7% في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـ8% خلال نفس الربع من عام 2019، يأتى متسقا مع معدلات النمو المرتفعة التي حققتها مصر في النصف الأول من العام المالي 2019 - 2020 والتي بلغت 5.6%.
البنك-المركزي

«سياسات البنك المركزي» تقرر الإبقاء على سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 %.
مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع اورنچ مصر تطلقان قوافل المساعدة

«اورنچ» تساند آلاف الأسر بالمواد الغذائية والمطهرات

أطلقت "اورنچ مصر" مبادرة جديدة للتكفل بإطعام آلاف الأسر في شهر رمضان بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك في إطار مجموعة من المبادرات التي تعمل الشركة على تنفيذها في إطار مسؤوليتها المجتمعية وضمن جهودها المستمرة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها مصر بسبب فيروس كورونا وتداعيات الوباء على نشاط الأعمال وضرره الخاص على العمالة غير المنتظمة، ولذا قررت "اورنچ مصر" تخصيص جزء من الدعم لهذه الفئة المتضررة كي تواصل بذلك الجهود التي بدأتها قبيل شهر رمضان لمساندة الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا بكل ما يلزم لعبور الأزمة.
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الذهب (2)

استقرار أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، في السوق المحلي، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1700 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (2)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 745 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 10 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1700 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
دونالد ترامب

ترامب: الصين فشلت في وقف انتشار فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد، ينحدر من معهد بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك، إذ قال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس حول تطورات جائحة فيروس كورونا، إنه رأى أدلة على أن هذه السلالة الجديدة تنحدر من معهد الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها تفشي الفيروس، دون أن يذكر أي تفاصيل حول الموضوع، وفقًا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم..
دونالد ترامب

أمريكا تبحث طرق معاقبة الصين بسبب فيروس كورونا

بدأ مسؤولون أمريكيون كبار في دراسة خطط مختلفة "لمعاقبة" الصين بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع أزمة فيروس كورونا المستجد، التي قال الرئيس الأمريكي إنها أدت إلى انتشاره وفاقمت الأزمة بسبب عدم شفافيتها، حسب ما ذكر 4 من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إذ أكد شخصان على علم بالاجتماعات الداخلية، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أنه من المتوقع أن يجتمع مسؤولون كبار من وكالات حكومية متعددة، مساء اليوم الخميس، لبدء وضع استراتيجية لتنفيذ إجراءات انتقامية ضد الصين، لافتين إلى أن الاجتماع سيضم مسؤولين من الاستخبارات الأمريكية.
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