رياضة

هاني رمزي يتحدث عن أخطاء الفراعنة في أمم إفريقيا

تحرير:علي الزيني ١٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٢ م
هاني رمزي
هاني رمزي
عدد هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم السابق، الأخطاء التي وقع فيها الفراعنة، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت على أرض مصر خلال عام 2019، وتوج بها المنتخب الجزائري، وودعها المنتخب المصري من الستة عشر، وهو ما آثار غضب الجماهير المصرية. وتحدث رمزي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت"، قائلا: "كانت أول أخطائنا في المسابقة هو اختيار القائمة، لكن لم يكن هناك ضغوط من وكلاء أو اتحاد الكرة، كان هناك عدد كبير من الأسماء في مركزي قلب الدفاع وخط الوسط".
وواصل: "5 أسماء كانت عليهم مناقشات، أولهم عبدالله جمعة الذي كان يجب أن يكون ضمن القائمة في المسابقة، وكان لا بد أيضا من استدعاء عمرو السولية أو صالح جمعة بدلا من علي غزال، مع وجود رمضان صبحي ومصطفى محمد في الهجوم".وأضاف: "الخطأ الثاني أن الثقة كانت زائدة عند الجهاز الفني وانتقلت إلى اللاعبين، كان لا
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أشرف بن شرقي (9)

«أنت مالكش روح رياضية».. أشرف بن شرقي يصمد أمام مقالب «رامز مجنون رسمي»

وقع المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك ضحية برنامج "رامز مجنون رسمي"، المعروض على "mbc مصر"، وفي فقرة الصور عرضت المذيعة "آروى" صورة الهضبة عمرو دياب، والفنانة رانيا يوسف، وصورة لرامز جلال، ليرد قائلا: "يا نهار أسود"، ليخرج رامز ويلتقط صورة سيلفي معه، على الكرسي، معلقا: "أنت ضيعت علينا التاسعة"، وتوعده صانع ألعاب الزمالك، قائلا: "أقسم بالله اللي بتعمله فيا هعمله فيك بالضعف"، قبل أن يحاول جلال أن ينتزع منه وعدا بالتعلل بالإصابة في المباراة المقبلة أمام الأهلي، إلا أن اللاعب المغربي رفض، قائلا: "لا مش هعمل كده أنت مالكش روح رياضية خالص"، ليرد عليه رامز: "أنا أهلاوي.. أنا دمي أحمر".
عمرو-وردة (1)

ضرب وجروح.. تفاصيل هجوم بلطجية على وردة في اليونان

تعرض الدولي المصري عمرو وردة للاعتداء بالضرب من قبل مجموعة من جماهير فريق لاريسا، بعد فسخ التعاقد مع اللاعب وطرده من النادي منذ أيام قليلة، بسبب مخالفات تأديبية أدت إلى استبعاد اللاعب من الفريق بشكب نهائي.? بدأت الواقعة عندما تواجد عمرو وردة على جسر بينيوس أمام مقهى رامبلاس، ومعه موظف من لاريسا، وخلال سيرهما على الجسر ظهرت مجموعة من 10 شباب على الأقل، وقرر 3 منهم الهجوم على وردة والاعتداء عليه بالضرب بشكل مفاجيء. على الفور تم استدعاء الشرطة للسيطرة على الموقف، وأصر عمرو وردة على رفع دعوى قضائية ضد المعتدين.?
محمد-صلاح-حزين

كييليني يعلق على إصابة راموس لمحمد صلاح

خرج الإيطالي جوجيو كيليني، مدافع نادي يوفنتوس ومنتخب إيطاليا، بتصريح مثير للجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعتبر أن ما فعله سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني أمام ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ضد الدولي المصري محمد صلاح "ضربة معلم".? وحقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة عشر في تاريخه على حساب الريدز عندما تمكن من الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. وتسببت هذه العرقلة التي جاءت في الشوط الأول من المباراة، بخروج صلاح من أرض الملعب نتيجة إصابة بالغة في الكتف الأيسر.
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سعد سمير

عبد الحفيظ: ملتزمون بتسديد عقد سعد سمير

نفي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وجود أي أزمات تتعلق بعملية قيد سعد سمير لاعب الفريق، مؤكدًا أن ما يروجه البعض بشأن تخلي القلعة الحمراء عن اللاعب أمر عار تماماً من الصحة، وكل هدفه هو هدم استقرار الفربق، خاصة بعد التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، المنتقل حديثا إلى صفوف الفريق. وتحدث عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "سعد سمير من أبناء الأهلي المخلصين وأحد قادته الذين قدموا الكثير للنادي خلال فترة تواجده".
هانى-رمزى

هاني رمزي يحلم بقيادة منتخب مصر والأهلي

صرح هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، في حواره مع قناة "أون تايم سبورتس"، بأنه لا زال يحلم بقيادة الفراعنة مستقبلا، وأنه تعرض لموقف صعب بعد فشل الجهاز الفني السابق بقيادة المكسيكي خافيير أجيري في بطولة أمم إفريقيا 2019، قائلا: أرفض حصول محمد صلاح نجم ليفربول، على معاملة خاصة في منتخب مصر، وأنا متفهم حاجة صلاح كنجم عالمي لحراسة خاصة، لكن يجب ألا يتم التمييز بينه وبين زملائه، دربت صلاح وتأهلنا لأولمبياد لندن 2012، ولم أتوقع أن يصل لهذا المستوى من النجومية، وأن يكون من أفضل 3 لاعبين في العالم خلال سنوات قليلة".
فريق- الزمالك

حمادة أنور: التفريط في هذا الثلاثي مرفوض

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، أنه لا نية لدى النادي الأبيض في التفريط في الثلاثي فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي، تحت أي ظرف، والزمالك ملتزم بمستحقات لاعبيه، خاصة الأجانب، ولا صحة لوجود أزمة في مستحقات اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو، مضيفا: " بالنسبة لمفاوضات التعاقد مع ياسر إبراهيم مدافع الزمالك السابق، بعد انضمامه للأهلي لم يشارك باستمرار وفوجئت باتصال من والده، لكنني لم أرد عليه".
حمد -حسام- ميدو

ميدو عن عودة الدوري: يجب اتخاذ القرار الأفضل لمصر

يرى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرار عودة استئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز، أو إلغاء المنافسات، تحول لصراع بين الأندية، حيث نشر لاعب توتنهام السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "توقعت ان الوقت العصيب الذي مررنا به جميعا سيجعل الجميع يفكر في المصلحة العامة للدولة قبل مصلحة الأشخاص والأندية". وواصل ميدو: "قرار عودة الدوري من عدمه تحول للأسف لصراع بين الأندية بدلا من ان يجتمع الجميع داخل غرفة واحدة ويتم اتخاذ القرار الأفضل لصالح مصر ولصالح الجميع داخل منظومة كرة القدم".
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