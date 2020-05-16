هاني رمزي يتحدث عن أخطاء الفراعنة في أمم إفريقيا

تحرير:علي الزيني ١٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٢ م

هاني رمزي

عدد هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم السابق، الأخطاء التي وقع فيها الفراعنة، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت على أرض مصر خلال عام 2019، وتوج بها المنتخب الجزائري، وودعها المنتخب المصري من الستة عشر، وهو ما آثار غضب الجماهير المصرية. وتحدث رمزي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت"، قائلا: "كانت أول أخطائنا في المسابقة هو اختيار القائمة، لكن لم يكن هناك ضغوط من وكلاء أو اتحاد الكرة، كان هناك عدد كبير من الأسماء في مركزي قلب الدفاع وخط الوسط".

وواصل: "5 أسماء كانت عليهم مناقشات، أولهم عبدالله جمعة الذي كان يجب أن يكون ضمن القائمة في المسابقة، وكان لا بد أيضا من استدعاء عمرو السولية أو صالح جمعة بدلا من علي غزال، مع وجود رمضان صبحي ومصطفى محمد في الهجوم".وأضاف: "الخطأ الثاني أن الثقة كانت زائدة عند الجهاز الفني وانتقلت إلى اللاعبين، كان لا

وواصل: "5 أسماء كانت عليهم مناقشات، أولهم عبدالله جمعة الذي كان يجب أن يكون ضمن القائمة في المسابقة، وكان لا بد أيضا من استدعاء عمرو السولية أو صالح جمعة بدلا من علي غزال، مع وجود رمضان صبحي ومصطفى محمد في الهجوم".



وأضاف: "الخطأ الثاني أن الثقة كانت زائدة عند الجهاز الفني وانتقلت إلى اللاعبين، كان لا بد من احترام المنافس، والخطأ الثالث تمثل في غياب اتخاذ القرارات الصارمة في بعض الأزمات مثل استبعاد عمرو وردة، مما أثر معنويا على الفريق".



وأختتم هاني رمزي تصريحاته، قائلا: "ذلك بالإضافة إلى فترة الإعداد التي لم تكن على المستوى المطلوب، كانت جزء من الإخفاق لأننا لم نخض مباريات ودية أمام منتخبات كبرى، وأخيرا الأخطاء الفنية التي تم ارتكابها على أرضية الملعب".