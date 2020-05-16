ضرب وجروح.. تفاصيل هجوم بلطجية على وردة في اليونان

تحرير:احمد سعيد ١٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م

عمرو وردة

تعرض الدولي المصري عمرو وردة للاعتداء بالضرب من قبل مجموعة من جماهير فريق لاريسا، بعد فسخ التعاقد مع اللاعب وطرده من النادي منذ أيام قليلة، بسبب مخالفات تأديبية أدت إلى استبعاد اللاعب من الفريق بشكب نهائي.? بدأت الواقعة عندما تواجد عمرو وردة على جسر بينيوس أمام مقهى رامبلاس، ومعه موظف من لاريسا، وخلال سيرهما على الجسر ظهرت مجموعة من 10 شباب على الأقل، وقرر 3 منهم الهجوم على وردة والاعتداء عليه بالضرب بشكل مفاجيء. على الفور تم استدعاء الشرطة للسيطرة على الموقف، وأصر عمرو وردة على رفع دعوى قضائية ضد المعتدين.?

وأصدر نادي لاريسا بيانًا كشف تفاصيل واقعة الاعتداء على عمرو ورده جاء فيه: "اعتدى بعض المتشردون على عمرو وردة وأحد اللاجئين السوريين الذي يعمل في النادي، حيث هوجم الثنائي من قبل 20 شخصا مجهولا غير مسلحين وأصيبا بجروح طفيفة، وهؤلاء هم تجار المخدرات الذين يدعمون الفوضى في المدينة، ويجدون المساندة من قبل