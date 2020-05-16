«أنت مالكش روح رياضية».. أشرف بن شرقي يصمد أمام مقالب «رامز مجنون رسمي»

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٠١ م

أشرف بن شرقي

وقع المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك ضحية برنامج "رامز مجنون رسمي"، المعروض على "mbc مصر"، وفي فقرة الصور عرضت المذيعة "آروى" صورة الهضبة عمرو دياب، والفنانة رانيا يوسف، وصورة لرامز جلال، ليرد قائلا: "يا نهار أسود"، ليخرج رامز ويلتقط صورة سيلفي معه، على الكرسي، معلقا: "أنت ضيعت علينا التاسعة"، وتوعده صانع ألعاب الزمالك، قائلا: "أقسم بالله اللي بتعمله فيا هعمله فيك بالضعف"، قبل أن يحاول جلال أن ينتزع منه وعدا بالتعلل بالإصابة في المباراة المقبلة أمام الأهلي، إلا أن اللاعب المغربي رفض، قائلا: "لا مش هعمل كده أنت مالكش روح رياضية خالص"، ليرد عليه رامز: "أنا أهلاوي.. أنا دمي أحمر".

وقام رامز، بتحريك الكرسي في كل الاتجاهات، وبدا بن شرقي متماسكا ولم تظهر عليه علامات الخوف أو الانفعال، وسأله جلال عن المدة المتبقية له مع نادي الزمالك فقال "3 سنوات"، وسأله "فيه شرط جزائي في عقدك وبكام؟" فرد بن شرقي "الله أعلم". لم ييأس رامز، وقام بتحريكه بالكرسي لأعلى، ليقول له بن شرقي "كفاية يا عم"