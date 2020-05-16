رياضة

«أنت مالكش روح رياضية».. أشرف بن شرقي يصمد أمام مقالب «رامز مجنون رسمي»

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٠١ م
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
وقع المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك ضحية برنامج "رامز مجنون رسمي"، المعروض على "mbc مصر"، وفي فقرة الصور عرضت المذيعة "آروى" صورة الهضبة عمرو دياب، والفنانة رانيا يوسف، وصورة لرامز جلال، ليرد قائلا: "يا نهار أسود"، ليخرج رامز ويلتقط صورة سيلفي معه، على الكرسي، معلقا: "أنت ضيعت علينا التاسعة"، وتوعده صانع ألعاب الزمالك، قائلا: "أقسم بالله اللي بتعمله فيا هعمله فيك بالضعف"، قبل أن يحاول جلال أن ينتزع منه وعدا بالتعلل بالإصابة في المباراة المقبلة أمام الأهلي، إلا أن اللاعب المغربي رفض، قائلا: "لا مش هعمل كده أنت مالكش روح رياضية خالص"، ليرد عليه رامز: "أنا أهلاوي.. أنا دمي أحمر".
وقام رامز، بتحريك الكرسي في كل الاتجاهات، وبدا بن شرقي متماسكا ولم تظهر عليه علامات الخوف أو الانفعال، وسأله جلال عن المدة المتبقية له مع نادي الزمالك فقال "3 سنوات"، وسأله "فيه شرط جزائي في عقدك وبكام؟" فرد بن شرقي "الله أعلم". لم ييأس رامز، وقام بتحريكه بالكرسي لأعلى، ليقول له بن شرقي "كفاية يا عم"
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أشرف بن شرقي

تدخلات من مرتضى منصور لمنع حلقة بن شرقي مع رامز جلال

أشارت تقارير مغربية إلى أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يحاول إلغاء إذاعة حلقة أشرف بن شرقي في برنامج رامز مجنون رسمي. برنامج رامز مجنون رسمي يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان الحالي، وظهر به طارق حامد لاعب الزمالك، ومحمود كهربا، ومحمد الشناوي، وعلي معلول، لاعبو الأهلي. ووفقًا لموقع "le360" فإن رئيس الزمالك يحاول التواصل مع مسؤولي القناة، وكذلك الممثل رامز جلال، من أجل عدم بث حلقة المغربي أشرف بن شرقي.
محمد الشناوى (3)

«يا فرحة جنش فيك».. حارس الأهلي على كرسي «رامز مجنون رسمي»

وقع محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، ضحية لرامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض على "mbc مصر"، وظهر "الشناوي" مبتسما وعلى قوة رهيبة من الثبات الانفعالي ولم تظهر عليه علامات الخوف أو القلق عكس ضيوف البرنامج، وعند تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات قال له رامز شامتا "يافرحة جنش فيك يا شناوي" وعاتبه على عدم صد ركلة الجزاء في مبارة السوبر، وأجبره على أن يقول "رامز جلال حارس مصر الأول"، ورغم محاولات استفزازه إلا أن "الشناوي" حافظ على هدوءه طوال الحلقة مرددا "يابن اللعيبة يا رامز"، وتحت تهديد الكابوريا أجبره على غناء "بحب اتنين سوا".
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«من حارس مصر الأول؟».. الشناوي يجيب تحت التهديد

وقع محمد الشناوي حارس النادي الأهلي ضحية لرامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض على قناة "mbc مصر"، وظهر"الشناوي" مبتسما وبقوة رهيبة من الثبات الانفعالي ولم تظهر عليه علامات الخوف أو القلق عكس ضيوف البرنامج، واستقبله رامز بالقبلات وسأله: "أنت ممكن تسيب الأهلي"، ليجيب الحارس بالنفي، وردا على سؤال رامز "هو انت حارس مصر الأول يا شناوي"، قال: "الناس بتقول كده"، ليمازحه رامز قائلا: "أنت ليه مؤدب كده، أنا عايزك تستفزني".
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خالد الغندور يسخر من تصريحات علي معلول

سخر الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، من ظهور الدولي التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال، عبر قناة "إم بي سي" الفضائية. وتحدث خالد الغندور، في برنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه عبر شاشة قناة "الزمالك"، قائلا:" أتعجب مما حدث مع علي معلول، بعدما صرح في البرنامج الفكاهي أنه سيأخذ الثعبان ولا يوقع للزمالك، لتفرح جماهير الأهلي بما يقوله، وهو شيء يدعو للضحك بكل تأكيد".
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